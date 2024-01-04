На завтрак можно побаловать своих детей и мужа жареным сладким хлебом. Печь хлеб не надо. Занимает минимум времени. А завтрак с таким хлебом получится очень вкусным и красивым.
Назначение: Для детей / На завтрак / На полдник
Основной ингредиент: Молочные продукты / Тесто / Батон
Блюдо: Выпечка / Десерты / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Батон 0,5 Штуки
- Сахар 2 Ст. ложки
- Молоко 0,5 Стакана
- Вода 1/4 Стакана
- Растительное масло По вкусу (для жарки)
Количество порций 4
Как приготовить “Жареный сладкий хлеб”
1. Приготовленный батон нарезать на небольшие тонкие ломтики.
2. Согреть воду. В отдельной посуде растворить в горячей воде сахар. Влить туда молоко и все хорошо перемешать. Каждый кусочек хлеба смочить в этой смеси, переворачивая в ней несколько раз.
3. Если у вас есть сковорода-гриль, то хлебцы получатся очень красивыми. Но если нет, не беда, можно пожарить и на обыкновенной сковороде. Разогреть в сковородке растительное масло. Обжаривать кусочки хлеба в масле с двух сторон. Кусочек хлеба должен стать золотистого цвета. Такие хлебцы вкусные и в горячем, и в холодном виде. Его можно съесть просто так с чашечкой горячего чая, кофе или просто молока, или намазать плавленым сыром.
Взято отсюда