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Жареный сладкий хлеб

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Жареный сладкий хлеб

На завтрак можно побаловать своих детей и мужа жареным сладким хлебом. Печь хлеб не надо. Занимает минимум времени. А завтрак с таким хлебом получится очень вкусным и красивым.

Назначение: Для детей / На завтрак / На полдник

Основной ингредиент: Молочные продукты / Тесто / Батон

Блюдо: Выпечка / Десерты / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

  • Батон 0,5 Штуки
  • Сахар 2 Ст. ложки
  • Молоко 0,5 Стакана
  • Вода 1/4 Стакана
  • Растительное масло По вкусу (для жарки)

Количество порций 4

Как приготовить “Жареный сладкий хлеб”

Жареный сладкий хлеб

1. Приготовленный батон нарезать на небольшие тонкие ломтики.

Жареный сладкий хлеб

2. Согреть воду. В отдельной посуде растворить в горячей воде сахар. Влить туда молоко и все хорошо перемешать. Каждый кусочек хлеба смочить в этой смеси, переворачивая в ней несколько раз.

Жареный сладкий хлеб

3. Если у вас есть сковорода-гриль, то хлебцы получатся очень красивыми. Но если нет, не беда, можно пожарить и на обыкновенной сковороде. Разогреть в сковородке растительное масло. Обжаривать кусочки хлеба в масле с двух сторон. Кусочек хлеба должен стать золотистого цвета. Такие хлебцы вкусные и в горячем, и в холодном виде. Его можно съесть просто так с чашечкой горячего чая, кофе или просто молока, или намазать плавленым сыром.

Взято отсюда

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