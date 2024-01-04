Домашнее желе из домашнего варенья! Вот это десерт! Для приготовления желе из варенья понадобится сладкая заготовка, пачка желатина, немного сахара и воды. А хранить такое желе можно несколько дней.

Описание приготовления:

Среди домашних заготовок варенье найдется всегда. Из стакана или 200 гр любимого варенья можно приготовить отличный десерт – желе из варенья. Если в нем есть целые ягодки, то их можно выбрать, а позже добавить уже на этапе разлива желе по формочкам.

Итак, как приготовить желе из варенья?

1. Желатин выложите в кастрюльку, залейте холодной водой (согласно указаниям на упаковке, это количество воды не учитывается в рецепте) на один час. Он должен хорошенько разбухнуть.

2. Стакан варенья выложите в эмалированную кастрюлю, если надо выберите из него целые ягодки (в отдельную емкость). Затем залейте горячей водой. Перемешайте.

3. В кастрюлю с разбавленным вареньем добавьте сахар и поставьте на плиту. Помешивая, доведите до кипения и варите в течение 10 минут. После истечения 10 минут снимите с огня и остудите примерно до 50 градусов.

4. Набухший желатин нагрейте, но не кипятите. Надо довести его до жидкого состояния. Следите, чтобы не было комочков.

5. Соедините растворенный жидкий желатин и воду с вареньем. Хорошенько перемешайте. Наше желе из варенья готово (правда, оно еще должно застыть).

6. Если у вас остались ягоды из варенья, выложите их на дно формочки, залейте смесью и поставьте в холодильник на часа четыре.

Украшайте желе из варенья взбитыми сливками, веточкой мяты или подавайте с мороженым.

Приятного аппетита!

Назначение: Для детей / На праздничный стол

Основной ингредиент: Желатин

Блюдо: Десерты / Желе

Состав / Ингредиенты:

Варенье 1 Стакан

Сахар 0,5 Стакана

Желатин 25 Грамм

Вода 2,5 Стакана

Количество порций 4



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