На мой взгляд, очень интересный и необычный способ заготовки вишни, я попробовала его совсем недавно, но могу с уверенностью сказать, что буду делать желе из вишни на зиму каждый год.

Описание приготовления:

Желе из любых ягод и фруктов мне нравилось всегда, поэтому, когда я впервые прочитала рецепт приготовления желе из вишни на зиму, такая идея мне сразу понравилась. Как и все хозяйка, я каждый год заготавливаю вишню, чаще всего делаю из нее компоты или варенье, потому что такие закатки всегда отлично расходятся, и уже ближе к весне на полках не остается ни одной баночки с вишней. Теперь вот буду делать вместе с остальными заготовками еще и такое желе из вишни на зиму в домашних условиях, ведь этот ароматный десерт понравился абсолютно всем в моей семье.

Назначение: Для детей

Основной ингредиент: Вишня / Ягоды

Блюдо: Заготовки / Десерты

Состав / Ингредиенты:

Вишня очищенная 3 Литра (трехлитровая банка)

Сахар 1 Килограмм

Вода 500 Миллилитров

Желатин пищевой 70 Грамм

Количество порций 6

Как приготовить “Желе из вишни на зиму”

Для начала мы тщательно промываем вишню, даем ей высохнуть немного и очищаем ягоды от косточек.

Всего очищенных ягод у нас должно получиться столько, чтобы заполнить полностью трехлитровую банку, потому что все остальные ингредиенты рассчитаны на такое количество вишни.

Затем высыпаем желатин в миску и заливаем его пол литрами воды, оставляем на время, чтобы желатине разбух.

Далее очищенную вишню перекладываем в кастрюлю и засыпаем ее сахаром, ставим кастрюлю на огонь.

Когда масса закипит, варим ягоды в течение 3-5 минут. Параллельно ставим на огонь миску с желатином и также нагреваем его (не доводя до кипения), пока гранулы желатина не растворятся полностью. Горячую желатиновую массу переливаем в кастрюлю с вишней, перемешиваем все быстренько и выключаем огонь.

Разливаем желатиново-вишневую массу по чистым стерилизованным банкам и закатываем их. Когда банки полностью остынут, переставляем их в холодильник или в другое прохладное темное место. Всего у меня вышло 6 банок объемом в пол литра.



Взято отсюда