Нежное, в меру сладкое, сытное желе из сливок и кешью. Этот десерт обладает приятным сочетанием сливочного и орехового вкуса. Подойдет для семейного чаепития или девичьих посиделок.
Описание приготовления:
Измельченные орехи надо варить со сливками, затем добавить желатин и перелить в формочки. Все просто! Вкус желе получается сказочным!
Назначение: Для детей / На десерт / На праздничный стол
Основной ингредиент: Молочные продукты / Орехи / Сливки
Блюдо: Десерты / Желе / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Сливки 20% 250 Миллилитров
- Орехи 100 Грамм (кешью, грецкие)
- Вода горячая 50 Миллилитров
- Желатин быстрорастворимый 15 Грамм
- Сахар 2 Ст. ложки
- Ванилин 1 Щепотка
Количество порций 5
Калорийность
293 ккал
Калорийность
18 г
Белки
14 г
Жиры
14 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Желе с орехами”
Подготовьте необходимые продукты. Быстрорастворимый желатин замочите в горячей воде.
Орехи просушите в течение 5 минут в духовке при 100 градусах. Остудите. Измельчите в блендере в мелкую крошку.
Влейте 3 ст. л. сливок, пробейте до однородной густой массы.
Оставшиеся сливки доведите до кипения. Добавляя ореховую массу по 1 ст. л., размешайте венчиком.
Замоченный желатин размешайте, влейте в орехово-сливочную смесь. Добавьте сахар, перемешайте.
Разлейте по силиконовым формочкам, остудите до комнатной температуры Поставьте в холодильник на 2 часа, до полного застывания.
Приятного аппетита!
Взято отсюда