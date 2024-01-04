Нежное, в меру сладкое, сытное желе из сливок и кешью. Этот десерт обладает приятным сочетанием сливочного и орехового вкуса. Подойдет для семейного чаепития или девичьих посиделок.

Описание приготовления:

Измельченные орехи надо варить со сливками, затем добавить желатин и перелить в формочки. Все просто! Вкус желе получается сказочным!

Назначение: Для детей / На десерт / На праздничный стол

Основной ингредиент: Молочные продукты / Орехи / Сливки

Блюдо: Десерты / Желе / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Сливки 20% 250 Миллилитров

Орехи 100 Грамм (кешью, грецкие)

Вода горячая 50 Миллилитров

Желатин быстрорастворимый 15 Грамм

Сахар 2 Ст. ложки

Ванилин 1 Щепотка

Количество порций 5

Калорийность

293 ккал

Калорийность

18 г

Белки

14 г

Жиры

14 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Желе с орехами”

Подготовьте необходимые продукты. Быстрорастворимый желатин замочите в горячей воде.

Орехи просушите в течение 5 минут в духовке при 100 градусах. Остудите. Измельчите в блендере в мелкую крошку.

Влейте 3 ст. л. сливок, пробейте до однородной густой массы.

Оставшиеся сливки доведите до кипения. Добавляя ореховую массу по 1 ст. л., размешайте венчиком.

Замоченный желатин размешайте, влейте в орехово-сливочную смесь. Добавьте сахар, перемешайте.

Разлейте по силиконовым формочкам, остудите до комнатной температуры Поставьте в холодильник на 2 часа, до полного застывания.

Приятного аппетита!



Взято отсюда