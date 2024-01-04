Летом, когда не хочется включать духовку, предлагаю приготовить легкий желейный торт без выпечки с яркими абрикосами и клубникой. Чтобы желе было стабильно при жаркой погоде, используйте агар-агар.

Описание приготовления:

Такой легкий и воздушный десерт с абрикосами украсит любой обеденный и праздничный стол. Для ярких красок и вкуса я добавила к абрикосам клубнику. Для стабильности и лучшей усвояемости десерта, я использую вместо желатина агар-агар. Все подробности приготовления желейного торта «Абрикосы в сметане» смотрите в пошаговом рецепте.

Назначение: Для детей / На полдник / На десерт / Летние

Основной ингредиент: Молочные продукты / Сметана

Блюдо: Выпечка / Торты / Десерты / Желе / Сладкое

География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

Абрикос 10 Штук

Клубника 4 Штуки

Сметана 400 Миллилитров

Агар-агар 10 Грамм

Сахар 3 Ст. ложки

Вода 250 Миллилитров

Количество порций 6

Калорийность

189 ккал

Калорийность

1 г

Белки

16 г

Жиры

13 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Желейный торт «Абрикосы в сметане»”

Абрикосы и клубнику вымойте, обсушите.

Агар-агар замочите в теплой воде на 15 минут. Абрикосы разделите на половинки, удалите косточки. Клубнику разрежьте на 4 части. Сметану соедините с сахаром, перемешайте.

Замоченный агар-агар доведите до кипения, варите в течение 5 минут до полного его растворения, помешивая. Влейте его в сметанный крем, постоянно взбивая до однородности.

Залейте 1/4 часть сметанной массы в куполообразную чашу. Разложите слой нарезанных абрикосов и клубники. Действуйте быстро, т.к. агар-агар застывает уже при температуре 40 градусов.

Чередуя слоями сметанную массу, абрикосы и клубнику, наполните чашу. Поставьте чашу с десертом в холодильник на 1 час.

Тонким ножом аккуратно проведите по краю торта, отделяя его от стенок чаши. Нижнюю ее часть поместите в горячую воду на полминуты. Переверните желейный торт на блюдо.

Приятного аппетита!



Взято отсюда