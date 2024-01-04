Летом, когда не хочется включать духовку, предлагаю приготовить легкий желейный торт без выпечки с яркими абрикосами и клубникой. Чтобы желе было стабильно при жаркой погоде, используйте агар-агар.
Описание приготовления:
Такой легкий и воздушный десерт с абрикосами украсит любой обеденный и праздничный стол. Для ярких красок и вкуса я добавила к абрикосам клубнику. Для стабильности и лучшей усвояемости десерта, я использую вместо желатина агар-агар. Все подробности приготовления желейного торта «Абрикосы в сметане» смотрите в пошаговом рецепте.
Назначение: Для детей / На полдник / На десерт / Летние
Основной ингредиент: Молочные продукты / Сметана
Блюдо: Выпечка / Торты / Десерты / Желе / Сладкое
География кухни: Русская кухня
Состав / Ингредиенты:
- Абрикос 10 Штук
- Клубника 4 Штуки
- Сметана 400 Миллилитров
- Агар-агар 10 Грамм
- Сахар 3 Ст. ложки
- Вода 250 Миллилитров
Количество порций 6
Калорийность
189 ккал
Калорийность
1 г
Белки
16 г
Жиры
13 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Желейный торт «Абрикосы в сметане»”
Абрикосы и клубнику вымойте, обсушите.
Агар-агар замочите в теплой воде на 15 минут. Абрикосы разделите на половинки, удалите косточки. Клубнику разрежьте на 4 части. Сметану соедините с сахаром, перемешайте.
Замоченный агар-агар доведите до кипения, варите в течение 5 минут до полного его растворения, помешивая. Влейте его в сметанный крем, постоянно взбивая до однородности.
Залейте 1/4 часть сметанной массы в куполообразную чашу. Разложите слой нарезанных абрикосов и клубники. Действуйте быстро, т.к. агар-агар застывает уже при температуре 40 градусов.
Чередуя слоями сметанную массу, абрикосы и клубнику, наполните чашу. Поставьте чашу с десертом в холодильник на 1 час.
Тонким ножом аккуратно проведите по краю торта, отделяя его от стенок чаши. Нижнюю ее часть поместите в горячую воду на полминуты. Переверните желейный торт на блюдо.
Приятного аппетита!
Взято отсюда