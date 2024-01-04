Обратите внимание на рецепт, как приготовить Кхара пера, это нежные конфеты-помадка, т.е. буквально — "простое чудо" из сухого молока. Именно так переводится название этой индийской сладости.

Описание приготовления:

Чудо состоит в том, что на приготовление этих конфет у вас уйдет не больше 10 минут. Все смешали, скатали шарики и обваляли их в любой вкусной посыпке. Все! Осталось охладить их в холодильнике несколько часов — и чудесный десерт готов! Даже маленькие дети справятся!

Назначение: Для детей / На праздничный стол / На скорую руку

Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко / Сливочное масло

Блюдо: Десерты / Конфеты

География кухни: Индийская / Восточная

Состав / Ингредиенты:

Молоко сухое 25% 300 Грамм

Сахарная пудра 100 Грамм

Масло сливочное 125 Грамм

Ванилин По вкусу

Какао-порошок 4 Ст. ложки

Кокосовая стружка 4 Ст. ложки

Сливки 1 Чайная ложка (по необходимости)

Количество порций 6

Как приготовить “Кхара пера”

Подготовьте все необходимые продукты.

Просейте в миску сахарную пудру и сухое молоко.

Добавьте ванилин, размягченное сливочное масло.

Тщательно перемешайте сначала вилкой, а потом руками, пока не получится мягкая помадка, не липнущая к рукам. Сливки добавляйте по необходимости, если помадка не собирается в комок и крошится.

Руки помойте и обсушите. Отщипните от помадки кусочек, скатайте шарики. Обваляйте половину шариков в какао-порошке, а вторую в кокосовой стружке. По желанию внутрь шарика можно закатать орешек. Поставьте получившиеся шарики в холодильник на 5 часов. Нам показались они более вкусными на следующий день.

Храните в холодильнике не более 4 дней, подавайте охлажденными или комнатной температуры.



Взято отсюда