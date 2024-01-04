Обратите внимание на рецепт, как приготовить Кхара пера, это нежные конфеты-помадка, т.е. буквально — "простое чудо" из сухого молока. Именно так переводится название этой индийской сладости.
Описание приготовления:
Чудо состоит в том, что на приготовление этих конфет у вас уйдет не больше 10 минут. Все смешали, скатали шарики и обваляли их в любой вкусной посыпке. Все! Осталось охладить их в холодильнике несколько часов — и чудесный десерт готов! Даже маленькие дети справятся!
Назначение: Для детей / На праздничный стол / На скорую руку
Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко / Сливочное масло
Блюдо: Десерты / Конфеты
География кухни: Индийская / Восточная
Состав / Ингредиенты:
- Молоко сухое 25% 300 Грамм
- Сахарная пудра 100 Грамм
- Масло сливочное 125 Грамм
- Ванилин По вкусу
- Какао-порошок 4 Ст. ложки
- Кокосовая стружка 4 Ст. ложки
- Сливки 1 Чайная ложка (по необходимости)
Количество порций 6
Как приготовить “Кхара пера”
Подготовьте все необходимые продукты.
Просейте в миску сахарную пудру и сухое молоко.
Добавьте ванилин, размягченное сливочное масло.
Тщательно перемешайте сначала вилкой, а потом руками, пока не получится мягкая помадка, не липнущая к рукам. Сливки добавляйте по необходимости, если помадка не собирается в комок и крошится.
Руки помойте и обсушите. Отщипните от помадки кусочек, скатайте шарики. Обваляйте половину шариков в какао-порошке, а вторую в кокосовой стружке. По желанию внутрь шарика можно закатать орешек. Поставьте получившиеся шарики в холодильник на 5 часов. Нам показались они более вкусными на следующий день.
Храните в холодильнике не более 4 дней, подавайте охлажденными или комнатной температуры.
Взято отсюда