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Кхара пера

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Кхара пера

Обратите внимание на рецепт, как приготовить Кхара пера, это нежные конфеты-помадка, т.е. буквально — "простое чудо" из сухого молока. Именно так переводится название этой индийской сладости.

Описание приготовления:

Чудо состоит в том, что на приготовление этих конфет у вас уйдет не больше 10 минут. Все смешали, скатали шарики и обваляли их в любой вкусной посыпке. Все! Осталось охладить их в холодильнике несколько часов — и чудесный десерт готов! Даже маленькие дети справятся!

Назначение: Для детей / На праздничный стол / На скорую руку

Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко / Сливочное масло

Блюдо: Десерты / Конфеты

География кухни: Индийская / Восточная

Состав / Ингредиенты:

  • Молоко сухое 25% 300 Грамм
  • Сахарная пудра 100 Грамм
  • Масло сливочное 125 Грамм
  • Ванилин По вкусу
  • Какао-порошок 4 Ст. ложки
  • Кокосовая стружка 4 Ст. ложки
  • Сливки 1 Чайная ложка (по необходимости)

Количество порций 6

Как приготовить “Кхара пера”

Кхара пера

Подготовьте все необходимые продукты.

Кхара пера

Просейте в миску сахарную пудру и сухое молоко.

Кхара пера

Добавьте ванилин, размягченное сливочное масло.

Кхара пера

Тщательно перемешайте сначала вилкой, а потом руками, пока не получится мягкая помадка, не липнущая к рукам. Сливки добавляйте по необходимости, если помадка не собирается в комок и крошится.

Кхара пера

Руки помойте и обсушите. Отщипните от помадки кусочек, скатайте шарики. Обваляйте половину шариков в какао-порошке, а вторую в кокосовой стружке. По желанию внутрь шарика можно закатать орешек. Поставьте получившиеся шарики в холодильник на 5 часов. Нам показались они более вкусными на следующий день.

Кхара пера

Храните в холодильнике не более 4 дней, подавайте охлажденными или комнатной температуры.

Взято отсюда

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