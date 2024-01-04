Рецептов бисквитного теста существует много, но проверенных, по которым получаются по-настоящему вкусные торты, не так и много. Я предлагаю один из проверенных вариантов бисквитного теста.
Описание приготовления:
Скажу честно, я никогда не умела готовить бисквит, он у меня не вырастал, получался очень плотным, как корж. В одно время я уже была бросила затею приготовить идеальный бисквит, но нашла этот рецепт, и с первого раза у меня получился отличный высокий, пышный, мягкий и нежный бисквит, хорошо пропеченный и с красивой корочкой. С удовольствием поделюсь с вами рецептом, как приготовить классическое бисквитное тесто, из которого всегда получается идеальный торт. Проверьте и вы!
Назначение: Для детей / На праздничный стол / Недорого
Основной ингредиент: Тесто
Блюдо: Десерты
Состав / Ингредиенты:
- Яйца 4 Штуки
- Сахар 1 Стакан
- Мука 1 Стакан
Количество порций 4
Как приготовить “Классическое бисквитное тесто”
Подготовьте все необходимые ингредиенты. Яйца и мука должны быть охлажденными поэтому советую предварительно положить их в холодильник на 30 минут.
Отделите белки от желтков. Выложите их в идеально чистые миски. Особенно это актуально для белков, поскольку любое жиркое загрязнение или вода помешают им взбиться.
Желтки смешайте с сахаром и взбейте до осветления массы.
Масса получится слегка густоватой. В нее аккуратно постепенно нужно добавить муку. Всыпайте по 1/3 стакана и медленно размешивайте ложкой по кругу в одном направлении. Это нужно для того, чтобы тесто, насыщенное воздухом при взбивании, не потеряло пышности.
Белки взбейте до состояния острых пиков. Взбивайте сначала на больших оборотах миксера, а затем на медленых.
Аккуратно несколькими движениями вмешайте белки в тесто.
Классическое бисквитное тесто готово. Этой массы хватит для выпекания в форме 20-22 см. если у вас форма побольше или вы хотите более высокий торт, увеличьте количество ингредиентов в 2 раза.
Взято отсюда