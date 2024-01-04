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Классическое бисквитное тесто

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Классическое бисквитное тесто

Рецептов бисквитного теста существует много, но проверенных, по которым получаются по-настоящему вкусные торты, не так и много. Я предлагаю один из проверенных вариантов бисквитного теста.

Описание приготовления:

Скажу честно, я никогда не умела готовить бисквит, он у меня не вырастал, получался очень плотным, как корж. В одно время я уже была бросила затею приготовить идеальный бисквит, но нашла этот рецепт, и с первого раза у меня получился отличный высокий, пышный, мягкий и нежный бисквит, хорошо пропеченный и с красивой корочкой. С удовольствием поделюсь с вами рецептом, как приготовить классическое бисквитное тесто, из которого всегда получается идеальный торт. Проверьте и вы!

Назначение: Для детей / На праздничный стол / Недорого

Основной ингредиент: Тесто

Блюдо: Десерты

Состав / Ингредиенты:

  • Яйца 4 Штуки
  • Сахар 1 Стакан
  • Мука 1 Стакан

Количество порций 4

Как приготовить “Классическое бисквитное тесто”

Классическое бисквитное тесто

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Яйца и мука должны быть охлажденными поэтому советую предварительно положить их в холодильник на 30 минут.

Классическое бисквитное тесто

Отделите белки от желтков. Выложите их в идеально чистые миски. Особенно это актуально для белков, поскольку любое жиркое загрязнение или вода помешают им взбиться.

Классическое бисквитное тесто

Желтки смешайте с сахаром и взбейте до осветления массы.

Классическое бисквитное тесто

Масса получится слегка густоватой. В нее аккуратно постепенно нужно добавить муку. Всыпайте по 1/3 стакана и медленно размешивайте ложкой по кругу в одном направлении. Это нужно для того, чтобы тесто, насыщенное воздухом при взбивании, не потеряло пышности.

Классическое бисквитное тесто

Белки взбейте до состояния острых пиков. Взбивайте сначала на больших оборотах миксера, а затем на медленых.

Классическое бисквитное тесто

Аккуратно несколькими движениями вмешайте белки в тесто.

Классическое бисквитное тесто

Классическое бисквитное тесто готово. Этой массы хватит для выпекания в форме 20-22 см. если у вас форма побольше или вы хотите более высокий торт, увеличьте количество ингредиентов в 2 раза.

Взято отсюда

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