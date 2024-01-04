Не зря многие шоколатье называют чернослив и черный шоколад «идеальной сладкой парочкой». Вкусовое сочетание этих двух продуктов невероятно гармонично, и вы сможете сами в этом убедиться!

Описание приготовления:

Смотрите рецепт, я покажу, как приготовить конфеты "Чернослив в шоколаде". Это вкусное лакомство никого не оставит равнодушным. Приятное сочетание чернослива и горького шоколада не может не понравится, украсить конфеты можно дополнительно белым или молочным шоколадом, стружкой или молотыми орешками. Удачи!

Назначение: Недорого

Основной ингредиент: Фрукты / Сухофрукты / Чернослив / Шоколад

Блюдо: Десерты / Конфеты / Сладкое

География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

Чернослив 200 Грамм

Арахис 2-3 Ст. ложек

Черный шоколад 100 Грамм

Количество порций 30

Калорийность

437 ккал

Калорийность

16 г

Белки

7 г

Жиры

60 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Конфеты "Чернослив в шоколаде"”

1. Подготовьте продукты. Приступим! Первым делом нужно обжарить арахис до готовности, остудить и почистить от шелухи.

2. Чернослив залейте кипятком на 1-2 минуты. Потом воду слейте, дайте хорошо стечь влаге.

3. Шоколад растопите в сотейнике или микроволновке.

4. Начините орешками черносливины.

5. Каждую начиненную орехом черносливину окуните в жидкий шоколад.

6. Разделочную кухонную доску (или поднос) застелите пергаментной бумагой и выкладывайте на неё готовые конфеты. После того, как все черносливины будут в шоколаде, уберите лакомство в холодильник на 1 час для застывания.

7. Конфетки готовы! Угощайтесь, у меня получилось 30 штук, все не поместилось на одну дощечку.

Совет от повара:

Для приготовления таких конфет вы можете взять молочный или белый шоколад, если по каким-то причинам не любите или не едите чёрный.



Взято отсюда