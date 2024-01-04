Не зря многие шоколатье называют чернослив и черный шоколад «идеальной сладкой парочкой». Вкусовое сочетание этих двух продуктов невероятно гармонично, и вы сможете сами в этом убедиться!
Описание приготовления:
Смотрите рецепт, я покажу, как приготовить конфеты "Чернослив в шоколаде". Это вкусное лакомство никого не оставит равнодушным. Приятное сочетание чернослива и горького шоколада не может не понравится, украсить конфеты можно дополнительно белым или молочным шоколадом, стружкой или молотыми орешками. Удачи!
Назначение: Недорого
Основной ингредиент: Фрукты / Сухофрукты / Чернослив / Шоколад
Блюдо: Десерты / Конфеты / Сладкое
География кухни: Русская кухня
Состав / Ингредиенты:
- Чернослив 200 Грамм
- Арахис 2-3 Ст. ложек
- Черный шоколад 100 Грамм
Количество порций 30
Калорийность
437 ккал
Калорийность
16 г
Белки
7 г
Жиры
60 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Конфеты "Чернослив в шоколаде"”
1. Подготовьте продукты. Приступим! Первым делом нужно обжарить арахис до готовности, остудить и почистить от шелухи.
2. Чернослив залейте кипятком на 1-2 минуты. Потом воду слейте, дайте хорошо стечь влаге.
3. Шоколад растопите в сотейнике или микроволновке.
4. Начините орешками черносливины.
5. Каждую начиненную орехом черносливину окуните в жидкий шоколад.
6. Разделочную кухонную доску (или поднос) застелите пергаментной бумагой и выкладывайте на неё готовые конфеты. После того, как все черносливины будут в шоколаде, уберите лакомство в холодильник на 1 час для застывания.
7. Конфетки готовы! Угощайтесь, у меня получилось 30 штук, все не поместилось на одну дощечку.
Совет от повара:
Для приготовления таких конфет вы можете взять молочный или белый шоколад, если по каким-то причинам не любите или не едите чёрный.
Взято отсюда