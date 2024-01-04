Французский десерт из орехов ассорти очень вкусный. Грильяж (grillage), в переводе – жаренный. Приготовим сегодня конфеты грильяж из трех видов орехов. Конфеты будут еще вкуснее, если полить их шоколадом.
Описание приготовления:
Грильяж можно приготовить мягкий или твердый. Вся разница в сладкой сахарной массе. Если добавить сливочное масло, основа получится мягкой, конфету легко раскусить или разрезать. Если любите твердый грильяж, можно добавить не 100 г масла, а вдвое или втрое меньше. Сахарный сироп застынет и конфеты получатся достаточно твердыми.
Основной ингредиент: Орехи / Арахис / Грецкие орехи / Фундук
Блюдо: Десерты / Конфеты / Сладкое
География кухни: Французская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Грецкие орехи 1 Стакан
- Фундук 0,5 Стакана
- Арахис 0,5 Стакана
- Сахарная пудра 100 Грамм
- Сок лимона 2 Ст. ложки
- Масло сливочное 120 Грамм
- Какао масло 20 Грамм
- Какао 80 Грамм
- Вода 1 Ст. ложка
Количество порций 10
Как приготовить “Конфеты "Грильяж"”
В кастрюлю насыпаем 80 г сахарной пудры и добавляем сок лимона.
Кладем 100 г сливочного масла и подогреваем на минимальном огне, периодически помешивая.
Доводим массу до кипения, в этот момент перемешиваем непрерывно, и убираем с огня.
Подготовим 2 стакана орехов ассорти. Грецкий орех, фундук и арахис. Орехи моем и выкладываем в сито.
Когда орехи просохнут, высыпаем их на сковородку и обжариваем минут 5-7, все время перемешивая.
Орехи остужаем и высыпаем в пакет. Измельчаем скалкой. Можно измельчить в блендере, только не до состояния муки. Должны оставаться кусочки.
Орехи высыпаем в кастрюлю и перемешиваем вместе со сладкой массой. Ставим кастрюлю в холод на 15 минут.
Приготовим шоколад. В пиалу кладем 20 г сахарной пудры и по 20 г масла какао и масла сливочного. Добавляем ложку воды и ставим на водяную баню.
Когда сахарная пудра растворится, добавляем какао тертое. Продолжаем нагревать на водяной бане до полного растворения ингредиентов.
Сладкая ореховая масса остыла и теперь можно сформировать конфеты. Выкладываем конфеты на доску, покрытую калькой или пищевой пленкой. Конфеты отправляем в холодное место на 15 минут.
Готовые конфеты окунаем в шоколад и возвращаем на доску. Часть конфет можно оставить без шоколада или обвалять в сахарной пудре – на ваш выбор. Затем вновь ставим доску с конфетами в холод на 20 минут.
Конфеты готовы.
Угощайтесь!
Совет от повара:
Орехи дробим на кусочки, а не в порошок. Такие конфеты будут намного вкуснее. Жарим орехи до появления приятного и насыщенного запаха.
Взято отсюда