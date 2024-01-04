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Конфеты “Грильяж”

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Конфеты "Грильяж"

Французский десерт из орехов ассорти очень вкусный. Грильяж (grillage), в переводе – жаренный. Приготовим сегодня конфеты грильяж из трех видов орехов. Конфеты будут еще вкуснее, если полить их шоколадом.

Описание приготовления:

Грильяж можно приготовить мягкий или твердый. Вся разница в сладкой сахарной массе. Если добавить сливочное масло, основа получится мягкой, конфету легко раскусить или разрезать. Если любите твердый грильяж, можно добавить не 100 г масла, а вдвое или втрое меньше. Сахарный сироп застынет и конфеты получатся достаточно твердыми.

Основной ингредиент: Орехи / Арахис / Грецкие орехи / Фундук

Блюдо: Десерты / Конфеты / Сладкое

География кухни: Французская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

  • Грецкие орехи 1 Стакан
  • Фундук 0,5 Стакана
  • Арахис 0,5 Стакана
  • Сахарная пудра 100 Грамм
  • Сок лимона 2 Ст. ложки
  • Масло сливочное 120 Грамм
  • Какао масло 20 Грамм
  • Какао 80 Грамм
  • Вода 1 Ст. ложка

Количество порций 10

Как приготовить “Конфеты "Грильяж"”

Конфеты "Грильяж"

В кастрюлю насыпаем 80 г сахарной пудры и добавляем сок лимона.

Конфеты "Грильяж"

Кладем 100 г сливочного масла и подогреваем на минимальном огне, периодически помешивая.

Конфеты "Грильяж"

Доводим массу до кипения, в этот момент перемешиваем непрерывно, и убираем с огня.

Конфеты "Грильяж"

Подготовим 2 стакана орехов ассорти. Грецкий орех, фундук и арахис. Орехи моем и выкладываем в сито.

Конфеты "Грильяж"

Когда орехи просохнут, высыпаем их на сковородку и обжариваем минут 5-7, все время перемешивая.

Конфеты "Грильяж"

Орехи остужаем и высыпаем в пакет. Измельчаем скалкой. Можно измельчить в блендере, только не до состояния муки. Должны оставаться кусочки.

Конфеты "Грильяж"

Орехи высыпаем в кастрюлю и перемешиваем вместе со сладкой массой. Ставим кастрюлю в холод на 15 минут.

Конфеты "Грильяж"

Приготовим шоколад. В пиалу кладем 20 г сахарной пудры и по 20 г масла какао и масла сливочного. Добавляем ложку воды и ставим на водяную баню.

Конфеты "Грильяж"

Когда сахарная пудра растворится, добавляем какао тертое. Продолжаем нагревать на водяной бане до полного растворения ингредиентов.

Конфеты "Грильяж"

Сладкая ореховая масса остыла и теперь можно сформировать конфеты. Выкладываем конфеты на доску, покрытую калькой или пищевой пленкой. Конфеты отправляем в холодное место на 15 минут.

Конфеты "Грильяж"

Готовые конфеты окунаем в шоколад и возвращаем на доску. Часть конфет можно оставить без шоколада или обвалять в сахарной пудре – на ваш выбор. Затем вновь ставим доску с конфетами в холод на 20 минут.

Конфеты "Грильяж"

Конфеты готовы.

Конфеты "Грильяж"

Угощайтесь!

Совет от повара:

Орехи дробим на кусочки, а не в порошок. Такие конфеты будут намного вкуснее. Жарим орехи до появления приятного и насыщенного запаха.

Взято отсюда

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