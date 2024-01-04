Французский десерт из орехов ассорти очень вкусный. Грильяж (grillage), в переводе – жаренный. Приготовим сегодня конфеты грильяж из трех видов орехов. Конфеты будут еще вкуснее, если полить их шоколадом.

Описание приготовления:

Грильяж можно приготовить мягкий или твердый. Вся разница в сладкой сахарной массе. Если добавить сливочное масло, основа получится мягкой, конфету легко раскусить или разрезать. Если любите твердый грильяж, можно добавить не 100 г масла, а вдвое или втрое меньше. Сахарный сироп застынет и конфеты получатся достаточно твердыми.

Основной ингредиент: Орехи / Арахис / Грецкие орехи / Фундук

Блюдо: Десерты / Конфеты / Сладкое

География кухни: Французская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Грецкие орехи 1 Стакан

Фундук 0,5 Стакана

Арахис 0,5 Стакана

Сахарная пудра 100 Грамм

Сок лимона 2 Ст. ложки

Масло сливочное 120 Грамм

Какао масло 20 Грамм

Какао 80 Грамм

Вода 1 Ст. ложка

Количество порций 10

Как приготовить “Конфеты "Грильяж"”

В кастрюлю насыпаем 80 г сахарной пудры и добавляем сок лимона.

Кладем 100 г сливочного масла и подогреваем на минимальном огне, периодически помешивая.

Доводим массу до кипения, в этот момент перемешиваем непрерывно, и убираем с огня.

Подготовим 2 стакана орехов ассорти. Грецкий орех, фундук и арахис. Орехи моем и выкладываем в сито.

Когда орехи просохнут, высыпаем их на сковородку и обжариваем минут 5-7, все время перемешивая.

Орехи остужаем и высыпаем в пакет. Измельчаем скалкой. Можно измельчить в блендере, только не до состояния муки. Должны оставаться кусочки.

Орехи высыпаем в кастрюлю и перемешиваем вместе со сладкой массой. Ставим кастрюлю в холод на 15 минут.

Приготовим шоколад. В пиалу кладем 20 г сахарной пудры и по 20 г масла какао и масла сливочного. Добавляем ложку воды и ставим на водяную баню.

Когда сахарная пудра растворится, добавляем какао тертое. Продолжаем нагревать на водяной бане до полного растворения ингредиентов.

Сладкая ореховая масса остыла и теперь можно сформировать конфеты. Выкладываем конфеты на доску, покрытую калькой или пищевой пленкой. Конфеты отправляем в холодное место на 15 минут.

Готовые конфеты окунаем в шоколад и возвращаем на доску. Часть конфет можно оставить без шоколада или обвалять в сахарной пудре – на ваш выбор. Затем вновь ставим доску с конфетами в холод на 20 минут.

Конфеты готовы.

Угощайтесь!

Совет от повара:

Орехи дробим на кусочки, а не в порошок. Такие конфеты будут намного вкуснее. Жарим орехи до появления приятного и насыщенного запаха.



Взято отсюда