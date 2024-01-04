Вы знали, что конфеты бывают не только вкусными, но и полезными? Именно таким рецептом полезных конфет из чечевицы я хочу с вами поделиться. Если не говорить из чего они, никто и не догадается.

Описание приготовления:

Для полезных конфет из чечевицы можно взять любые орехи или даже семечки. Чечевицу готовьте в соответствии с указаниями на упаковке, но следите, чтобы она не разварилась в кашу, если после варки осталась вода, обязательно слейте ее. А подробнее, как приготовить конфеты из чечевицы, я расскажу вам в своем рецепте.

Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Фрукты / Сухофрукты / Финик / Орехи / Чечевица

Блюдо: Десерты / Конфеты / Сладкое

География кухни: Русская кухня Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание / Десерты без / ПП рецепты

Состав / Ингредиенты:

Чечевица зеленая 150 Грамм

Финики с косточкой 200 Грамм

Орехи смесь 180 Грамм (120 г – в конфеты, 80 г – на обсыпку конфет)

Какао порошок 5 Ст. ложек (3 ст. л. – в конфеты, 2 ст. л. – для обсыпки конфет)

Ванильная эссенция без спирта 1 Чайная ложка

Количество порций 18

Как приготовить “Конфеты из чечевицы”

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Орехи для конфет можно взять любые на ваш вкус. У меня смесь миндаля, фундука и грецких орехов.

Финики замочите в холодной воде на 1 час. Затем просушите и удалите косточки.

Чечевицу промойте, залейте холодной водой и варите до готовности.

Орехи подсушите на сухой сковороде минут 7, постоянно помешивая.

Орехи остудите, а затем измельчите при помощи блендера в режиме "пульс".

Финики измельчите в блендере.

К финикам добавьте вареную чечевицу, какао и ванильную эссенцию. Измельчите.

В конце добавьте измельченные орехи и тщательно перемешайте.

Из полученной массы скатайте конфеты желаемой формы и обваляйте часть из них в молотых орехах, а часть в какао.

Приготовленные конфеты положите в холодильник на 2 часа. Подавайте с любимым напитком, особенно конфеты хороши с чашечкой ароматного кофе. Приятного аппетита!



Взято отсюда