Вы знали, что конфеты бывают не только вкусными, но и полезными? Именно таким рецептом полезных конфет из чечевицы я хочу с вами поделиться. Если не говорить из чего они, никто и не догадается.
Описание приготовления:
Для полезных конфет из чечевицы можно взять любые орехи или даже семечки. Чечевицу готовьте в соответствии с указаниями на упаковке, но следите, чтобы она не разварилась в кашу, если после варки осталась вода, обязательно слейте ее. А подробнее, как приготовить конфеты из чечевицы, я расскажу вам в своем рецепте.
Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Фрукты / Сухофрукты / Финик / Орехи / Чечевица
Блюдо: Десерты / Конфеты / Сладкое
География кухни: Русская кухня Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание / Десерты без / ПП рецепты
Состав / Ингредиенты:
- Чечевица зеленая 150 Грамм
- Финики с косточкой 200 Грамм
- Орехи смесь 180 Грамм (120 г – в конфеты, 80 г – на обсыпку конфет)
- Какао порошок 5 Ст. ложек (3 ст. л. – в конфеты, 2 ст. л. – для обсыпки конфет)
- Ванильная эссенция без спирта 1 Чайная ложка
Количество порций 18
Как приготовить “Конфеты из чечевицы”
Подготовьте все необходимые ингредиенты. Орехи для конфет можно взять любые на ваш вкус. У меня смесь миндаля, фундука и грецких орехов.
Финики замочите в холодной воде на 1 час. Затем просушите и удалите косточки.
Чечевицу промойте, залейте холодной водой и варите до готовности.
Орехи подсушите на сухой сковороде минут 7, постоянно помешивая.
Орехи остудите, а затем измельчите при помощи блендера в режиме "пульс".
Финики измельчите в блендере.
К финикам добавьте вареную чечевицу, какао и ванильную эссенцию. Измельчите.
В конце добавьте измельченные орехи и тщательно перемешайте.
Из полученной массы скатайте конфеты желаемой формы и обваляйте часть из них в молотых орехах, а часть в какао.
Приготовленные конфеты положите в холодильник на 2 часа. Подавайте с любимым напитком, особенно конфеты хороши с чашечкой ароматного кофе. Приятного аппетита!
Взято отсюда