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Конфеты из чечевицы

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Конфеты из чечевицы

Вы знали, что конфеты бывают не только вкусными, но и полезными? Именно таким рецептом полезных конфет из чечевицы я хочу с вами поделиться. Если не говорить из чего они, никто и не догадается.

Описание приготовления:

Для полезных конфет из чечевицы можно взять любые орехи или даже семечки. Чечевицу готовьте в соответствии с указаниями на упаковке, но следите, чтобы она не разварилась в кашу, если после варки осталась вода, обязательно слейте ее. А подробнее, как приготовить конфеты из чечевицы, я расскажу вам в своем рецепте.

Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Фрукты / Сухофрукты / Финик / Орехи / Чечевица

Блюдо: Десерты / Конфеты / Сладкое

География кухни: Русская кухня Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание / Десерты без / ПП рецепты

Состав / Ингредиенты:

  • Чечевица зеленая 150 Грамм
  • Финики с косточкой 200 Грамм
  • Орехи смесь 180 Грамм (120 г – в конфеты, 80 г – на обсыпку конфет)
  • Какао порошок 5 Ст. ложек (3 ст. л. – в конфеты, 2 ст. л. – для обсыпки конфет)
  • Ванильная эссенция без спирта 1 Чайная ложка

Количество порций 18

Как приготовить “Конфеты из чечевицы”

Конфеты из чечевицы

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Орехи для конфет можно взять любые на ваш вкус. У меня смесь миндаля, фундука и грецких орехов.

Конфеты из чечевицы

Финики замочите в холодной воде на 1 час. Затем просушите и удалите косточки.

Конфеты из чечевицы

Чечевицу промойте, залейте холодной водой и варите до готовности.

Конфеты из чечевицы

Орехи подсушите на сухой сковороде минут 7, постоянно помешивая.

Конфеты из чечевицы

Орехи остудите, а затем измельчите при помощи блендера в режиме "пульс".

Конфеты из чечевицы

Финики измельчите в блендере.

Конфеты из чечевицы

К финикам добавьте вареную чечевицу, какао и ванильную эссенцию. Измельчите.

Конфеты из чечевицы

В конце добавьте измельченные орехи и тщательно перемешайте.

Конфеты из чечевицы

Из полученной массы скатайте конфеты желаемой формы и обваляйте часть из них в молотых орехах, а часть в какао.

Конфеты из чечевицы

Приготовленные конфеты положите в холодильник на 2 часа. Подавайте с любимым напитком, особенно конфеты хороши с чашечкой ароматного кофе. Приятного аппетита!

Взято отсюда

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