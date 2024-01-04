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Конфеты из сахара и молока

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Конфеты из сахара и молока

Кто бы мог подумать, что можно делать конфеты из сахара и молока в домашних условиях! При этом вы не ослышались – только сахар и молоко! Очень вкусно получается – и взрослые, и дети в восторге будут!

Описание приготовления:

Вообще, что касательно этого простого рецепта конфет из сахара и молока, то рекомендую вам приготовить их сначала так, как я расскажу, а уже потом обязательно начать кулинарные эксперименты. Например, уменьшить количество сахара на это количество молока, конфеты тогда получатся более мягкими. Или же попробовать добавить уже в формочки орешки и изюм, – получатся не только вкусные, но и оригинальные конфеты из сахара и молока в домашних условиях!

Назначение: Для детей / На праздничный стол / Недорого

Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко / Сахар

Блюдо: Десерты / Конфеты / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

  • Молоко 100 Миллилитров
  • Сахар 300 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

315 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

76 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Конфеты из сахара и молока”

Конфеты из сахара и молока

1. Берем сковородку с толстым дном, чтобы ничего не пригорело. Всыпаем сахар, заливаем молоком, и на маленьком огне варим, постоянно помешивая, пока масса не уменьшиться в объеме, потемнеет, и возьмется чуть заметной коркой.

Конфеты из сахара и молока

2. Смесь моментально застывает, так что выливайте в подходящую тарелку, чуть смазанную маслом, и ждите всего лишь 5-10 минут.

Конфеты из сахара и молока

3. А теперь ломаем получившуюся "лепешку" на мелкие кусочки, и трамбуем ими формочки. Отправим в холодильник до застывания.

Конфеты из сахара и молока

4. Вот такая красота получается! Приятного чаепития!

Взято отсюда

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