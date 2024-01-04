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Крем-чиз

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Крем-чиз

Готовим сегодня крем-чиз в домашних условиях. Если вы любите нежный и сливочный вкус кремового сыра, этот рецепт для вас. Поверьте, затраты будут копеечными, а результат превзойдет ваши ожидания!

Описание приготовления:

Такой крем-чиз готовим из кефира и сметаны, предварительно заморозим ингредиенты, после разморозим — проще не придумать. Такой крем-чиз подойдет к любым десертам, его можно использовать для начинки эклеров, слоек, также очень вкусно подать такой сыр с ягодами клубники, бананом, малиной. Решили приготовить торт — такой крем сыр станет идеальной прослойкой.

Основной ингредиент: Молочные продукты / Кефир / Сметана

Блюдо: Десерты / Крем

Состав / Ингредиенты:

  • Кефир 500 Миллилитров (2,5% жирности)
  • Сметана 250 Грамм (20% жирности)

Количество порций 3

Калорийность

162 ккал

Калорийность

3 г

Белки

15 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Крем-чиз”

Крем-чиз

Подготовьте все ингредиенты. Кефир и сметану выбирайте хорошего качества.

Крем-чиз

Прямо в упаковке переложите кефир и сметану в морозильную камеру. Оставьте сметану и кефир на 8-9 часов, пока они полностью не заморозятся.

Крем-чиз

Спустя указанное время достаньте кефир и сметану, пакеты разрежьте и достаньте кефир со сметаной. Теперь сито поставьте в тарелку, застелите сито тканью или марлей. Выложите замороженный кефир и сметану в сито. Оставьте ингредиенты на 5-6 часов.

Крем-чиз

Спустя время сыворотка стекает, а в сите остается нежная кремовая масса.

Крем-чиз

Переложите крем-чиз в миску, хорошо перемешайте.

Крем-чиз

Крем-чиз готов!

Крем-чиз

Используйте по назначению.

Взято отсюда

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