Готовим сегодня крем-чиз в домашних условиях. Если вы любите нежный и сливочный вкус кремового сыра, этот рецепт для вас. Поверьте, затраты будут копеечными, а результат превзойдет ваши ожидания!
Описание приготовления:
Такой крем-чиз готовим из кефира и сметаны, предварительно заморозим ингредиенты, после разморозим — проще не придумать. Такой крем-чиз подойдет к любым десертам, его можно использовать для начинки эклеров, слоек, также очень вкусно подать такой сыр с ягодами клубники, бананом, малиной. Решили приготовить торт — такой крем сыр станет идеальной прослойкой.
Основной ингредиент: Молочные продукты / Кефир / Сметана
Блюдо: Десерты / Крем
Состав / Ингредиенты:
- Кефир 500 Миллилитров (2,5% жирности)
- Сметана 250 Грамм (20% жирности)
Количество порций 3
Калорийность
162 ккал
Калорийность
3 г
Белки
15 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Крем-чиз”
Подготовьте все ингредиенты. Кефир и сметану выбирайте хорошего качества.
Прямо в упаковке переложите кефир и сметану в морозильную камеру. Оставьте сметану и кефир на 8-9 часов, пока они полностью не заморозятся.
Спустя указанное время достаньте кефир и сметану, пакеты разрежьте и достаньте кефир со сметаной. Теперь сито поставьте в тарелку, застелите сито тканью или марлей. Выложите замороженный кефир и сметану в сито. Оставьте ингредиенты на 5-6 часов.
Спустя время сыворотка стекает, а в сите остается нежная кремовая масса.
Переложите крем-чиз в миску, хорошо перемешайте.
Крем-чиз готов!
Используйте по назначению.
Взято отсюда