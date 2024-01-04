По данному рецепту можно с легкостью приготовить крем для торта без миксера. Получается он очень нежным и вкусным. Таким кремом можно смазать коржи любого торта.

Описание приготовления:

Если у вас нет миксера, тогда смело можете взять на заметку данный рецепт, так как этот крем готовится без него. Главными ингредиентами является молоко, яйца и сахар. Готовится крем буквально за 5 минут.

Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко / Яйца

Блюдо: Десерты / Крем / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Молоко 500 Миллилитров

Яйцо 1 Штука

Мука 2 Ст. ложки

Сахар 2-3 Ст. ложек

Количество порций 1

Калорийность

110 ккал

Калорийность

4 г

Белки

4 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Крем для торта без миксера”

Подготовьте необходимые ингредиенты.

В ковш вбейте яйцо, добавьте муку, сахар.

Все хорошо перемешайте.

Влейте молоко.

Снова перемешайте.

Поставьте ковш на средний огонь и заварите крем в течение 2-3 минут.

Вот такой крем получился!



Взято отсюда