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Крем для торта без миксера

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Крем для торта без миксера

По данному рецепту можно с легкостью приготовить крем для торта без миксера. Получается он очень нежным и вкусным. Таким кремом можно смазать коржи любого торта.

Описание приготовления:

Если у вас нет миксера, тогда смело можете взять на заметку данный рецепт, так как этот крем готовится без него. Главными ингредиентами является молоко, яйца и сахар. Готовится крем буквально за 5 минут.

Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко / Яйца

Блюдо: Десерты / Крем / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

  • Молоко 500 Миллилитров
  • Яйцо 1 Штука
  • Мука 2 Ст. ложки
  • Сахар 2-3 Ст. ложек

Количество порций 1

Калорийность

110 ккал

Калорийность

4 г

Белки

4 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Крем для торта без миксера”

Крем для торта без миксера

Подготовьте необходимые ингредиенты.

Крем для торта без миксера

В ковш вбейте яйцо, добавьте муку, сахар.

Крем для торта без миксера

Все хорошо перемешайте.

Крем для торта без миксера

Влейте молоко.

Крем для торта без миксера

Снова перемешайте.

Крем для торта без миксера

Поставьте ковш на средний огонь и заварите крем в течение 2-3 минут.

Крем для торта без миксера

Вот такой крем получился!

Взято отсюда

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