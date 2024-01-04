По данному рецепту можно с легкостью приготовить крем для торта без миксера. Получается он очень нежным и вкусным. Таким кремом можно смазать коржи любого торта.
Описание приготовления:
Если у вас нет миксера, тогда смело можете взять на заметку данный рецепт, так как этот крем готовится без него. Главными ингредиентами является молоко, яйца и сахар. Готовится крем буквально за 5 минут.
Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко / Яйца
Блюдо: Десерты / Крем / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Молоко 500 Миллилитров
- Яйцо 1 Штука
- Мука 2 Ст. ложки
- Сахар 2-3 Ст. ложек
Количество порций 1
Калорийность
110 ккал
Калорийность
4 г
Белки
4 г
Жиры
16 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Крем для торта без миксера”
Подготовьте необходимые ингредиенты.
В ковш вбейте яйцо, добавьте муку, сахар.
Все хорошо перемешайте.
Влейте молоко.
Снова перемешайте.
Поставьте ковш на средний огонь и заварите крем в течение 2-3 минут.
Вот такой крем получился!
Взято отсюда