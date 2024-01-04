Самые лучшие торты получаются со сливочным кремом, он отлично пропитывает любые коржи и делает вкус любимого лакомства еще нежнее и насыщеннее, а приготовить такой крем можно за считанные минуты.
Описание приготовления:
Я очень люблю различные тортики, булочки и пирожные, поэтому довольно часто готовлю их для себя и своей семьи и, как у каждой хозяйки, у меня есть пару отличнейший и быстрых рецептов, которые всегда могут выручить. И в этом рецепте я хочу рассказать вам, как приготовить крем сливочный для торта. Это, можно сказать, самый простой классический вариант такого крема, на приготовление которого уходит минимум времени, а подходит он как для бисквита, так и для песочного или слоеного теста. Я пробовала его использовать для разных тортов, и всегда выходило отлично, так что этот рецепт крема сливочного для торта с фото станет для вас настоящим помощником в кондитерских делах.
Назначение: На скорую руку
Основной ингредиент: Молочные продукты / Сливочное масло / Сметана / Сливки
Блюдо: Выпечка / Торты / Десерты / Бисквит / Крем
Состав / Ингредиенты:
- Масло сливочное 250 Грамм (комнатной температуры)
- Сахарная пудра 200 Грамм
- Молоко 100 Миллилитров
- Пакетик ванилина 1 Штука
Количество порций 1
Калорийность
491 ккал
Калорийность
1 г
Белки
38 г
Жиры
37 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Крем сливочный для торта”
Наливаем молоко в кастрюльку и кипятим его, снимаем с огня и ждем, пока оно остынет до комнатной температуры. Если используете пастеризованное молоко, то его можно не кипятить. К молоку добавляем сливочное масло, тоже комнатной температуры, сахарную пудру и ванилин.
Теперь нам необходимо перемешать все ингредиенты и взбивать их в течение 3-5 минут, пока масса не станет однородной и пышной.
Теперь наш крем готов, но сразу хочу предупредить, чтобы он вышел густым и однородным, как на фото, нужно брать только качественное масло и использовать ингредиенты комнатной температуры.
Взято отсюда