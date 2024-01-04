Самые лучшие торты получаются со сливочным кремом, он отлично пропитывает любые коржи и делает вкус любимого лакомства еще нежнее и насыщеннее, а приготовить такой крем можно за считанные минуты.

Описание приготовления:

Я очень люблю различные тортики, булочки и пирожные, поэтому довольно часто готовлю их для себя и своей семьи и, как у каждой хозяйки, у меня есть пару отличнейший и быстрых рецептов, которые всегда могут выручить. И в этом рецепте я хочу рассказать вам, как приготовить крем сливочный для торта. Это, можно сказать, самый простой классический вариант такого крема, на приготовление которого уходит минимум времени, а подходит он как для бисквита, так и для песочного или слоеного теста. Я пробовала его использовать для разных тортов, и всегда выходило отлично, так что этот рецепт крема сливочного для торта с фото станет для вас настоящим помощником в кондитерских делах.

Назначение: На скорую руку

Основной ингредиент: Молочные продукты / Сливочное масло / Сметана / Сливки

Блюдо: Выпечка / Торты / Десерты / Бисквит / Крем

Состав / Ингредиенты:

Масло сливочное 250 Грамм (комнатной температуры)

Сахарная пудра 200 Грамм

Молоко 100 Миллилитров

Пакетик ванилина 1 Штука

Количество порций 1

Калорийность

491 ккал

Калорийность

1 г

Белки

38 г

Жиры

37 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Крем сливочный для торта”

Наливаем молоко в кастрюльку и кипятим его, снимаем с огня и ждем, пока оно остынет до комнатной температуры. Если используете пастеризованное молоко, то его можно не кипятить. К молоку добавляем сливочное масло, тоже комнатной температуры, сахарную пудру и ванилин.

Теперь нам необходимо перемешать все ингредиенты и взбивать их в течение 3-5 минут, пока масса не станет однородной и пышной.

Теперь наш крем готов, но сразу хочу предупредить, чтобы он вышел густым и однородным, как на фото, нужно брать только качественное масло и использовать ингредиенты комнатной температуры.



Взято отсюда