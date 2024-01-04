Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Мармелад с имбирем

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Мармелад с имбирем

Приготовьте на десерт очень вкусный, ароматный, кисло-сладкий и с приятной остринкой имбиря мармелад. Мармелад подходит для постного и вегетарианского стола, так как варится на основе агар-агара.

Описание приготовления:

По желанию готовый мармелад можно обвалять в сахаре. Но при этом необходимо уменьшить количество сахара во время варки мармелада, иначе будет очень сладко. Все подробности, как приготовить мармелад с имбирем, смотрите в пошаговом рецепте.

Назначение: Для детей / На десерт

Основной ингредиент: Фрукты / Лимон / Имбирь

Блюдо: Десерты / Мармелад / Сладкое

География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

  • Имбирь 1 Штука (3 см)
  • Лимон 1 Штука (крупный)
  • Сахар 240 Грамм
  • Ванилин 1 Щепотка
  • Вода 300 Миллилитров
  • Вода горячая 200 Миллилитров
  • Агар-агар 4 Чайных ложки (без верха)

Количество порций 6

Калорийность

124 ккал

Калорийность

1 г

Белки

0 г

Жиры

39 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Мармелад с имбирем”

Мармелад с имбирем

Подготовьте необходимые продукты. Агар-агар замочите в горячей воде. Имбирь очистите.

Мармелад с имбирем

Имбирь легко очищается с помощью столовой ложки.

Мармелад с имбирем

Лимон очистите от кожуры, белых пленок и семян.

Мармелад с имбирем

Имбирь натрите на мелкой терке.

Мармелад с имбирем

В кастрюльке соедините воду (300 мл), сахар и ванилин, доведите до кипения, варите до растворения сахара. Добавьте имбирь и лимон, доведите до кипения, готовьте в течение 2 минут.

Мармелад с имбирем

Процедите через сито. Этот жмых я потом завариваю и добавляю в чай.

Мармелад с имбирем

Замоченный агар-агар доведите до кипения, варите в течение 2 минут. Затем влейте в сироп, перемешайте, снимите с огня, немного остудите.

Мармелад с имбирем

Форму с высокими бортиками застелите пищевой пленкой, вылейте получившуюся смесь ровным слоем и оставьте при комнатной температуре до полного застывания. Также можно разлить по силиконовым формочкам.

Мармелад с имбирем

Выньте мармелад из формы вместе с пищевой пленкой, переложите на блюдо. Разрежьте на порционные кубики.

Мармелад с имбирем

Приятного аппетита!

Совет от повара:

Для сбалансированности вкуса мармелада советую его употреблять на следующий день.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

Thumbnail
Закуски

Паштет из кальмаров

04.01.2024

 Закуски

Омлет в микроволновке

04.01.2024

 Закуски

Фаршированная сельдь

04.01.2024

 Закуски

Новогодняя закуска “Ёлка”

04.01.2024

 Закуски

Закусочный рулет с сыром

04.01.2024

 Закуски

Холодец “Новогодний поросенок”

04.01.2024

 Закуски

Фаршированные помидоры в итальянском стиле

04.01.2024

 Закуски

Грибы шампиньоны маринованные (быстрый способ)

04.01.2024

 Закуски

Омлет с рисом

04.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix