Приготовьте на десерт очень вкусный, ароматный, кисло-сладкий и с приятной остринкой имбиря мармелад. Мармелад подходит для постного и вегетарианского стола, так как варится на основе агар-агара.

Описание приготовления:

По желанию готовый мармелад можно обвалять в сахаре. Но при этом необходимо уменьшить количество сахара во время варки мармелада, иначе будет очень сладко. Все подробности, как приготовить мармелад с имбирем, смотрите в пошаговом рецепте.

Назначение: Для детей / На десерт

Основной ингредиент: Фрукты / Лимон / Имбирь

Блюдо: Десерты / Мармелад / Сладкое

География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

Имбирь 1 Штука (3 см)

Лимон 1 Штука (крупный)

Сахар 240 Грамм

Ванилин 1 Щепотка

Вода 300 Миллилитров

Вода горячая 200 Миллилитров

Агар-агар 4 Чайных ложки (без верха)

Количество порций 6

Калорийность

124 ккал

Калорийность

1 г

Белки

0 г

Жиры

39 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Мармелад с имбирем”

Подготовьте необходимые продукты. Агар-агар замочите в горячей воде. Имбирь очистите.

Имбирь легко очищается с помощью столовой ложки.

Лимон очистите от кожуры, белых пленок и семян.

Имбирь натрите на мелкой терке.

В кастрюльке соедините воду (300 мл), сахар и ванилин, доведите до кипения, варите до растворения сахара. Добавьте имбирь и лимон, доведите до кипения, готовьте в течение 2 минут.

Процедите через сито. Этот жмых я потом завариваю и добавляю в чай.

Замоченный агар-агар доведите до кипения, варите в течение 2 минут. Затем влейте в сироп, перемешайте, снимите с огня, немного остудите.

Форму с высокими бортиками застелите пищевой пленкой, вылейте получившуюся смесь ровным слоем и оставьте при комнатной температуре до полного застывания. Также можно разлить по силиконовым формочкам.

Выньте мармелад из формы вместе с пищевой пленкой, переложите на блюдо. Разрежьте на порционные кубики.

Приятного аппетита!

Совет от повара:

Для сбалансированности вкуса мармелада советую его употреблять на следующий день.



Взято отсюда