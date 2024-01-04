Приготовьте на десерт очень вкусный, ароматный, кисло-сладкий и с приятной остринкой имбиря мармелад. Мармелад подходит для постного и вегетарианского стола, так как варится на основе агар-агара.
Описание приготовления:
По желанию готовый мармелад можно обвалять в сахаре. Но при этом необходимо уменьшить количество сахара во время варки мармелада, иначе будет очень сладко. Все подробности, как приготовить мармелад с имбирем, смотрите в пошаговом рецепте.
Назначение: Для детей / На десерт
Основной ингредиент: Фрукты / Лимон / Имбирь
Блюдо: Десерты / Мармелад / Сладкое
География кухни: Русская кухня
Состав / Ингредиенты:
- Имбирь 1 Штука (3 см)
- Лимон 1 Штука (крупный)
- Сахар 240 Грамм
- Ванилин 1 Щепотка
- Вода 300 Миллилитров
- Вода горячая 200 Миллилитров
- Агар-агар 4 Чайных ложки (без верха)
Количество порций 6
Калорийность
124 ккал
Калорийность
1 г
Белки
0 г
Жиры
39 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Мармелад с имбирем”
Подготовьте необходимые продукты. Агар-агар замочите в горячей воде. Имбирь очистите.
Имбирь легко очищается с помощью столовой ложки.
Лимон очистите от кожуры, белых пленок и семян.
Имбирь натрите на мелкой терке.
В кастрюльке соедините воду (300 мл), сахар и ванилин, доведите до кипения, варите до растворения сахара. Добавьте имбирь и лимон, доведите до кипения, готовьте в течение 2 минут.
Процедите через сито. Этот жмых я потом завариваю и добавляю в чай.
Замоченный агар-агар доведите до кипения, варите в течение 2 минут. Затем влейте в сироп, перемешайте, снимите с огня, немного остудите.
Форму с высокими бортиками застелите пищевой пленкой, вылейте получившуюся смесь ровным слоем и оставьте при комнатной температуре до полного застывания. Также можно разлить по силиконовым формочкам.
Выньте мармелад из формы вместе с пищевой пленкой, переложите на блюдо. Разрежьте на порционные кубики.
Приятного аппетита!
Совет от повара:
Для сбалансированности вкуса мармелада советую его употреблять на следующий день.
Взято отсюда