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Мороженое с халвой

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Мороженое с халвой

Предлагаю вам попробовать необычное лакомство – "Парфе" с халвой. Вкусный, изысканный десерт! Парфе́ (от фр. parfait «безукоризненный, прекрасный») — холодный десерт из взбитых сливок, сахара и яиц.

Описание приготовления:

В пошаговом рецепте я подробно расскажу как приготовить мороженое с халвой. Халву выбирайте по своему вкусу: арахисовую, тахинную, из семян подсолнечника. Рецепт довольно легкий, просто внимательно прочитайте его и готовьте с удовольствием!

Основной ингредиент: Молочные продукты / Сливки

Блюдо: Десерты / Мороженое / Сладкое / Халва

География кухни: Французская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

  • Сливки 35% 250 Миллилитров (охлажденные)
  • Сахар 65 Грамм
  • Вода 65 Миллилитров
  • Желток 2 Штуки
  • Халва 100 Грамм
  • Орехи 1 Ст. ложка (для подачи)

Количество порций 4

Калорийность

343 ккал

Калорийность

9 г

Белки

22 г

Жиры

25 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Мороженое с халвой”

Мороженое с халвой

Подготовьте необходимые продукты.

Мороженое с халвой

Из воды и сахара сварите сироп: соедините сахар и воду в кастрюльке, варите до полного растворения сахара и прозрачности сиропа. Остудите. Желтки слега взбейте.

Мороженое с халвой

Добавьте в желтки остывший сироп и на водяной бане нагрейте до 45-50 градусов, постоянно взбивая венчиком в пену. Снимите с огня, остудите.

Мороженое с халвой

Охлажденные сливки взбейте в пышную пену.

Мороженое с халвой

Измельченную халву добавьте в пенную желтковую массу, аккуратно перемешайте. Добавьте взбитые сливки, перемешайте.

Мороженое с халвой

Разложите десерт порционно, посыпьте орешками. Поставьте в мороженое "Парфе" с халвой в холодильник на несколько часов. Приятного аппетита!

Взято отсюда

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