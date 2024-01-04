Предлагаю вам попробовать необычное лакомство – "Парфе" с халвой. Вкусный, изысканный десерт! Парфе́ (от фр. parfait «безукоризненный, прекрасный») — холодный десерт из взбитых сливок, сахара и яиц.
Описание приготовления:
В пошаговом рецепте я подробно расскажу как приготовить мороженое с халвой. Халву выбирайте по своему вкусу: арахисовую, тахинную, из семян подсолнечника. Рецепт довольно легкий, просто внимательно прочитайте его и готовьте с удовольствием!
Основной ингредиент: Молочные продукты / Сливки
Блюдо: Десерты / Мороженое / Сладкое / Халва
География кухни: Французская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Сливки 35% 250 Миллилитров (охлажденные)
- Сахар 65 Грамм
- Вода 65 Миллилитров
- Желток 2 Штуки
- Халва 100 Грамм
- Орехи 1 Ст. ложка (для подачи)
Количество порций 4
Калорийность
343 ккал
Калорийность
9 г
Белки
22 г
Жиры
25 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Мороженое с халвой”
Подготовьте необходимые продукты.
Из воды и сахара сварите сироп: соедините сахар и воду в кастрюльке, варите до полного растворения сахара и прозрачности сиропа. Остудите. Желтки слега взбейте.
Добавьте в желтки остывший сироп и на водяной бане нагрейте до 45-50 градусов, постоянно взбивая венчиком в пену. Снимите с огня, остудите.
Охлажденные сливки взбейте в пышную пену.
Измельченную халву добавьте в пенную желтковую массу, аккуратно перемешайте. Добавьте взбитые сливки, перемешайте.
Разложите десерт порционно, посыпьте орешками. Поставьте в мороженое "Парфе" с халвой в холодильник на несколько часов. Приятного аппетита!
Взято отсюда