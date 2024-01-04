Малыши будут просто в восторге от такого десерта! Вкусное слоенное желе с маленькими мордочками оленей! Разве не здорово? Приготовить такой десерт очень легко, я помогу вам, расскажу.

Описание приготовления:

Итак, я расскажу вам, как приготовить новогодний десерт "Олени в снегу"! Ничего сложного нет, нужно только включить свою фантазию и начать! Сделайте слоенное желе двух цветов, хорошо когда один слой будет молочным, он красиво будет оттенять основной цвет. Охладите хорошо. Заливайте каждый последующий слой только тогда, когда предыдущий хорошо застыл. Украсьте желе забавными мордашками из банана, шоколада и какао. Удачи!

Назначение: На праздничный стол / Новый Год

Основной ингредиент: Желатин

Блюдо: Десерты / Желе / Сладкое

География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

Желе малиновое 1 Штука (1 упаковка на 400 мл воды)

Сливки 10-15% 200 Миллилитров

Вода горячая 50 Миллилитров

Желатин быстрорастворимый 1 Ст. ложка (без горки)

Сахар 2 Ст. ложки

Шоколад черный 3 Штуки (кусочка, для рогов)

Гвоздика 8 Штук (для глаз)

Кокосовая стружка 1 Ст. ложка (имитация снега)

Какао-порошок 1 Чайная ложка (для оформления мордочек)

Банан 2 Штуки (для мордочек)

Количество порций 4

Как приготовить “Новогодний десерт "Олени в снегу"”

1. Подготовьте продукты, приступим! Моя упаковка желе была рассчитана на 400 мл воды. Поставьте чайник и доведите воду до кипения. Кроме этого нужно еще 50 мл кипятка, чтобы развести желатин.

2. Малиновое желе залейте кипятком, растворите. Чистый желатин также залейте кипятком, перемешайте. Влейте его в сливки, добавьте сахар, перемешайте. Это будут две основы желе.

3. Возьмите подходящую по объему тару. Мне удобно было разливать в стаканчики: два маленьких и два больших, мы с дочкой решили, что это будет семья, поэтому дети должны быть меньше. На дно налейте пару столовых ложек желе, отправьте в холодильник застывать. После полного застывания налейте слой белого желе, снова отправьте в холодильник. Чередуйте слои пока не закончится желе. Но рассчитайте так, чтобы последний слой был малиновый, иначе не будет видно снега (кокосовая стружка).

4. Пока желе остывает, нужно сделать рога. Возьмите кусочек пергамента, пакетик, шоколадку. Мне хватило трех кусочков шоколада, даже еще осталось немного. Растопите шоколад в микроволновке или на батарее, в духовке. Наполните шоколадом пакетик, завяжите край, срежьте кончик.

5. Нарисуйте шоколадом рога. Не стоит рисовать очень тонкие рога, они могут поломаться в процессе. И слишком большие тоже не делайте, тяжелые массивные рога будут выпадать из мягкого банана. Отправьте рожки в морозилку или в холодильник для застывания.

6. Когда желе будет полностью готово и рожки застынут, можно приступать к сборке десерта. Очистите бананы, отрежьте кончики с двух сторон, это 4 мордочки. Вставьте глазки – гвоздика. Мордочки "ткните" в какао. Нижнюю часть мордочки- банана лучше немного срезать, так головы будут более устойчивыми. Над глазками тонким ножом сделайте надрезы, куда осторожно вставьте рожки. Посадите мордочки на желе, сверху притрусите снегом (кокосовой стружкой). Десерт готов!

7. С Наступающим!!!



Взято отсюда