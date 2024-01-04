Турецкая пахлава – это традиционное блюдо восточной кухни, которое готовят из слоеного теста, орехов и меда. Вкус этой сладости ни с чем не сравним!
Описание приготовления:
Есть мнение, что именно Турция является родиной этой ароматной сладости, так или иначе, но этот рецепт приготовления пахлавы турецкой мой самый любимый. По сути, здесь нет каких-либо значительных отличий от пахлавы, которую готовят в других странах, пожалуй, только форма другая, но именно благодаря этой интересной форме она становится особенно вкусной и интересной. Конечно, процесс приготовления довольно долгий, но он настолько занимательный, что вы даже не заметите, как пролетит время, проверено на собственном опыте. Так что сделайте своей семье небольшой сюрприз и приготовьте эту вкуснейшую сладость, а я с удовольствием расскажу вам, как сделать пахлаву турецкую.
Назначение: На ужин / Для детей / На полдник / На праздничный стол / Романтический ужин
Основной ингредиент: Тесто / Слоеное тесто
Блюдо: Выпечка / Десерты / Пахлава
География кухни: Турецкая
Состав / Ингредиенты:
- Мука 500 Грамм
- Яйцо 1 Штука
- Желток 1 Штука
- Масло сливочное 250 Грамм (200 гр. – для смазки, 50 гр. – в тесто)
- Молоко 1 Стакан (+1 столовая ложка для смазки)
- Грецкие орехи 300 Грамм
- Сахарная пудра 300 Грамм
- Мед 300 Грамм
- Вода 0,5 Стакана
- Корица 0,5 Чайных ложки
- Соль 1 Щепотка
Количество порций 20
Как приготовить “Пахлава турецкая”
В просеянную муку разбиваем одно яйцо и добавляем 50 грамм растопленного сливочного масла, щепотку соли.
Теперь подогреваем стакан молока и вливаем в миску с мукой.
Далее нам необходимо замесить тесто, оно должно получиться плотным и эластичным. Когда тесто будет готово, накрываем его салфеткой и ставим в теплое место на пол часа.
Теперь можно заняться приготовлением начинки. Измельчаем орехи до состояния крошки, добавляем сахарную пудру и корицу, перемешиваем.
Через пол часика достаем тесто и разделяем его на 20 равных шариков.
Берем один шарик из теста и раскатываем его в тонкую пластинку, затем смазываем растопленным сливочным маслом.
Теперь выкладываем на пластинку приготовленную начинку, примерна 2-3 столовые ложки так, чтобы она не доходила до края пластины. Сверху кладем любую продолговатую палочку, в моем случае карандаш.
И сворачиваем пластину в форме рулета при помощи карандаша.
Затем сдвигаем края рулета к середине и убираем карандаш.
Эту же операцию проделываем с остальными 19 шариками. Теперь мы достаем форму для запекания, смазываем ее сливочным маслом и выкладываем на нее приготовленные рулеты плотно друг к другу. Яичный желток смешиваем с ложкой молока и смазываем этой смесью поверхность рулетов. Далее отправляем форму в разогретую до 200 градусов духовку на 10-15 минут.
По истечении времени нам необходимо достать пахлаву и смазать всем оставшимся у нас растопленным сливочным маслом. Опять отправляем ее в духовку, но уже уменьшаем температуру до 170 градусов и готовим около часа.
Тем времен мы смешиваем в кастрюльке мёд и воду, ставим ее на огонь и варим эту смесь 10 минут после закипания.
Когда пахлава будет готова, мы вынимаем ее из духовки и заливаем приготовленной медовой смесью, даем настояться примерно 1,5-2 часа. Ну а потом уже можно звать семью к столу и угощать ароматной турецкой пахлавой. Приятного аппетита!
Взято отсюда