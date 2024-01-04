Турецкая пахлава – это традиционное блюдо восточной кухни, которое готовят из слоеного теста, орехов и меда. Вкус этой сладости ни с чем не сравним!

Описание приготовления:

Есть мнение, что именно Турция является родиной этой ароматной сладости, так или иначе, но этот рецепт приготовления пахлавы турецкой мой самый любимый. По сути, здесь нет каких-либо значительных отличий от пахлавы, которую готовят в других странах, пожалуй, только форма другая, но именно благодаря этой интересной форме она становится особенно вкусной и интересной. Конечно, процесс приготовления довольно долгий, но он настолько занимательный, что вы даже не заметите, как пролетит время, проверено на собственном опыте. Так что сделайте своей семье небольшой сюрприз и приготовьте эту вкуснейшую сладость, а я с удовольствием расскажу вам, как сделать пахлаву турецкую.

Назначение: На ужин / Для детей / На полдник / На праздничный стол / Романтический ужин

Основной ингредиент: Тесто / Слоеное тесто

Блюдо: Выпечка / Десерты / Пахлава

География кухни: Турецкая

Состав / Ингредиенты:

Мука 500 Грамм

Яйцо 1 Штука

Желток 1 Штука

Масло сливочное 250 Грамм (200 гр. – для смазки, 50 гр. – в тесто)

Молоко 1 Стакан (+1 столовая ложка для смазки)

Грецкие орехи 300 Грамм

Сахарная пудра 300 Грамм

Мед 300 Грамм

Вода 0,5 Стакана

Корица 0,5 Чайных ложки

Соль 1 Щепотка

Количество порций 20

Как приготовить “Пахлава турецкая”

В просеянную муку разбиваем одно яйцо и добавляем 50 грамм растопленного сливочного масла, щепотку соли.

Теперь подогреваем стакан молока и вливаем в миску с мукой.

Далее нам необходимо замесить тесто, оно должно получиться плотным и эластичным. Когда тесто будет готово, накрываем его салфеткой и ставим в теплое место на пол часа.

Теперь можно заняться приготовлением начинки. Измельчаем орехи до состояния крошки, добавляем сахарную пудру и корицу, перемешиваем.

Через пол часика достаем тесто и разделяем его на 20 равных шариков.

Берем один шарик из теста и раскатываем его в тонкую пластинку, затем смазываем растопленным сливочным маслом.

Теперь выкладываем на пластинку приготовленную начинку, примерна 2-3 столовые ложки так, чтобы она не доходила до края пластины. Сверху кладем любую продолговатую палочку, в моем случае карандаш.

И сворачиваем пластину в форме рулета при помощи карандаша.

Затем сдвигаем края рулета к середине и убираем карандаш.

Эту же операцию проделываем с остальными 19 шариками. Теперь мы достаем форму для запекания, смазываем ее сливочным маслом и выкладываем на нее приготовленные рулеты плотно друг к другу. Яичный желток смешиваем с ложкой молока и смазываем этой смесью поверхность рулетов. Далее отправляем форму в разогретую до 200 градусов духовку на 10-15 минут.

По истечении времени нам необходимо достать пахлаву и смазать всем оставшимся у нас растопленным сливочным маслом. Опять отправляем ее в духовку, но уже уменьшаем температуру до 170 градусов и готовим около часа.

Тем времен мы смешиваем в кастрюльке мёд и воду, ставим ее на огонь и варим эту смесь 10 минут после закипания.

Когда пахлава будет готова, мы вынимаем ее из духовки и заливаем приготовленной медовой смесью, даем настояться примерно 1,5-2 часа. Ну а потом уже можно звать семью к столу и угощать ароматной турецкой пахлавой. Приятного аппетита!



Взято отсюда