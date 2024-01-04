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Пасхальное шоколадное яйцо (мастер-класс)

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Пасхальное шоколадное яйцо (мастер-класс)

Всегда хотела приготовить в домашних условиях большое шоколадное яйцо типа «Kinder». Вот к Пасхе очень подойдет такой рецепт. Покажу в подробностях, как шоколадное яйцо приготовить.

Описание приготовления:

Для рецепта понадобятся 2 формочки большого яйца, чтобы готовить сразу обе половинки. Также можно приготовить и маленькие шоколадные яйца, ниже покажу эти формочки. Для того чтобы не оставлять следы пальцев при соединении 2-ух половинок, работайте в латексных перчатках. Фундук можно заменить другими орехами, сухофруктами, хлопьями или воздушным рисом.

Назначение: На праздничный стол / Пасха

Основной ингредиент: Шоколад

Блюдо: Десерты / Сладкое

География кухни: Итальянская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

  • Шоколад темный 700 Грамм (отдельные порции: 500 г и 200 г)
  • Фундук 200 Грамм (очищенный)

Количество порций 1

Калорийность

562 ккал

Калорийность

27 г

Белки

18 г

Жиры

41 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Пасхальное шоколадное яйцо (мастер-класс)”

Пасхальное шоколадное яйцо (мастер-класс)

1. Сразу покажу форму для большого яйца. Ее размеры 17,5х26 см.

Пасхальное шоколадное яйцо (мастер-класс)

2. А вот формочка для маленьких шоколадных яиц (по размеру чуть больше перепелиных). Такие шоколадные яйца лучше заполнять разнообразной начинкой: например, шоколадной или кремовой, на ваш выбор. Такие маленькие яйца можно покрывать разноцветной глазурью, украшая таким образом десерт, будет очень красиво.

Пасхальное шоколадное яйцо (мастер-класс)

3. Приступаем к мастер-классу. В верхнюю миску на водяной бане отмерьте и положите 500 г шоколада. Проследите, чтобы в нижней миске вода кипела чуть заметно. Ни в коем случае не допускайте, чтобы хоть капелька воды попала в шоколад.

Пасхальное шоколадное яйцо (мастер-класс)

4. Растопите шоколад равномерно, перемешивая силиконовой лопаткой, до температуры в пределах от 40 до 45 градусов.

Пасхальное шоколадное яйцо (мастер-класс)

5. Сразу же отделите 2/3 растопленного шоколада (в данном случае это 340 г), а миску с оставшимся растопленным шоколадом снимите с водяной бани. Эти 2/3 шоколада переложите в другую миску, поставьте ее в емкость с ледяной водой, чтобы температура снизилась до 29 градусов. Лучше использовать для работы с горячим шоколадом посуду из нержавеющей стали. Постоянно перемешивая остывающий шоколад лопаткой, старайтесь отделять его от стенок миски.

Пасхальное шоколадное яйцо (мастер-класс)

6. Теперь соедините вновь 2 части шоколада: ту, что остыла до 29 градусов, и ту, что сняли с водяной бани. Перемешайте и следите за температурой шоколада: она не должна превышать 33 градуса. Оптимальная температура – 31 градус. Чтобы проверить, достиг ли шоколад нужного состояния, нанесите небольшой слой на шпатель. Если шоколад застыл в течение 3-х минут и остался блестящим, то с таким шоколадом можно работать дальше.

Пасхальное шоколадное яйцо (мастер-класс)

7. Вылейте шоколад в формочку, очень быстро покройте всю поверхность. При этом можно использовать или кисточку, или столовую ложку.

Пасхальное шоколадное яйцо (мастер-класс)

8. Переверните форму на противень, покрытый фольгой или пергаментом, чтобы стекал лишний шоколад.

Пасхальное шоколадное яйцо (мастер-класс)

9. Лучше, чтобы кромки половинок шоколадного яйца получились достаточно широкими, тогда будет легче их соединить. Если сразу так не получилось, можно будет «нарастить» края шоколадом специально, дав им хорошо застыть. Очистите кромки от лишнего шоколада, чтобы они стали «чистыми» и ровными. Если на кухне прохладно, можно оставить форму при комнатной температуре. В противном случае можно поставить форму с шоколадом в холодильник, но только на 10 минут, не более, чтобы шоколад не стал влажным.

Пасхальное шоколадное яйцо (мастер-класс)

10. Теперь можно освободить обе половинки шоколадного яйца от формы. Посмотрите, как блестит шоколад. Это значит, что все было сделано правильно.

Пасхальное шоколадное яйцо (мастер-класс)

11. На этом этапе, если вы соедините обе половинки, получится простое шоколадное яйцо. Его можно украсить растопленным белым шоколадом, оставить как украшение на праздник или красиво упаковать и преподнести в подарок.

Пасхальное шоколадное яйцо (мастер-класс)

12. Теперь очередь за орехами: измельчите их в крупную крошку в блендере или, положив в плотный полиэтиленовый пакет, пройдитесь по нему скалкой, так тоже получится очень хорошо.

Пасхальное шоколадное яйцо (мастер-класс)

13. Растопите на водяной бане оставшиеся по рецептуре 200 г черного шоколада, смажьте им половинки шоколадного яйца.

Пасхальное шоколадное яйцо (мастер-класс)

14. Посыпьте дроблеными орехами и дайте время орехам хорошо «схватиться».

Пасхальное шоколадное яйцо (мастер-класс)

15. Заключительный этап работы: соединяем обе половинки. Для этого можно положить в кондитерский мешок немного растопленного шоколада и нанести его на кромки, используя насадку с маленьким отверстием. Или второй способ: на 2 секунды положить половинки шоколадного яйца кромками вниз на горячую сковороду.

Пасхальное шоколадное яйцо (мастер-класс)

16. Остается аккуратно соединить половинки яйца и подержать 2-3 минуты. Линию соединения можно смазать растопленным шоколадом и присыпать орешками. Большое пасхальное шоколадное яйцо готово!

Пасхальное шоколадное яйцо (мастер-класс)

17. Как еще можно использовать половинки шоколадного яйца? Например, заполнить сладким творожным кремом, украсить свежими ягодами или фруктами, шоколадными каплями, орешками и подать как десерт.

Пасхальное шоколадное яйцо (мастер-класс)

18. Средни по размеру шоколадные яйца могут служить «чашечками», заполненными муссом, кремом, желе и украшенные по вашему вкусу. Подать их можно с мелким печеньем или бисквитными палочками.

Пасхальное шоколадное яйцо (мастер-класс)

19. Маленькие цветные шоколадные яйца можно подать на десерт в шоколадных корзиночках.

Взято отсюда

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