Нежный и тонкий вкус печеных яблок напомнит о теплом лете, а запах наполнит ваш дом ароматом осеннего яблоневого сада. Рассказываю, как сделать печеные яблоки в микролновке!

Описание приготовления:

Как известно, печеные яблоки полезны практически всем. Кроме того, что они полезны – они еще и очень даже вкусны 🙂 Приготовление такого десерта не доставит вам никаких особых хлопот. Если вы на диете – самое то побаловать себя такой вкуснятиной, надо только уменьшить количество меда. Как вы видите, приготовить печеные яблоки в микроволновке с помощью этого простого рецепта очень быстро. Мне кажется, ни один десерт невозможно приготовить за такое время. Так что – берите этот рецепт на заметку и балуйте себя и близких 🙂

Назначение: На завтрак / На полдник

Основной ингредиент: Фрукты / Яблоки

Блюдо: Десерты

Состав / Ингредиенты:

Яблоки 6 Штук

Мед 100 Грамм

Количество порций 6

Калорийность

73 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Печеные яблоки в микроволновке”

Очень хорошо подходят для запекания яблоки сорта ренет Симеренка. Можно взять любые другие с кисловатым вкусом и с жесткой кожурой.

Хорошенько моем яблоки, вытираем. Аккуратно, чтобы не проколоть насквозь, вырезаем ненужную нам сердцевину.

Выкладываем яблоки в посуду для микроволновки и в серединку каждого яблока добавляем мед. Количество меда зависит от того, какой степени сладости вы хотите получить десерт и насколько кислые у вас яблоки. Я кладу по 1.5-2 чайных ложки.

Включаем микроволновку на полную мощность на 5 минут. Когда она выключиться, не открывайте сразу дверки, пусть яблоки еще минутку постоят.



Взято отсюда