Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Печеные яблоки в микроволновке

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Печеные яблоки в микроволновке

Нежный и тонкий вкус печеных яблок напомнит о теплом лете, а запах наполнит ваш дом ароматом осеннего яблоневого сада. Рассказываю, как сделать печеные яблоки в микролновке!

Описание приготовления:

Как известно, печеные яблоки полезны практически всем. Кроме того, что они полезны – они еще и очень даже вкусны 🙂 Приготовление такого десерта не доставит вам никаких особых хлопот. Если вы на диете – самое то побаловать себя такой вкуснятиной, надо только уменьшить количество меда. Как вы видите, приготовить печеные яблоки в микроволновке с помощью этого простого рецепта очень быстро. Мне кажется, ни один десерт невозможно приготовить за такое время. Так что – берите этот рецепт на заметку и балуйте себя и близких 🙂

Назначение: На завтрак / На полдник

Основной ингредиент: Фрукты / Яблоки

Блюдо: Десерты

Состав / Ингредиенты:

  • Яблоки 6 Штук
  • Мед 100 Грамм

Количество порций 6

Калорийность

73 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Печеные яблоки в микроволновке”

Печеные яблоки в микроволновке

Очень хорошо подходят для запекания яблоки сорта ренет Симеренка. Можно взять любые другие с кисловатым вкусом и с жесткой кожурой.

Печеные яблоки в микроволновке

Хорошенько моем яблоки, вытираем. Аккуратно, чтобы не проколоть насквозь, вырезаем ненужную нам сердцевину.

Печеные яблоки в микроволновке

Выкладываем яблоки в посуду для микроволновки и в серединку каждого яблока добавляем мед. Количество меда зависит от того, какой степени сладости вы хотите получить десерт и насколько кислые у вас яблоки. Я кладу по 1.5-2 чайных ложки.

Печеные яблоки в микроволновке

Включаем микроволновку на полную мощность на 5 минут. Когда она выключиться, не открывайте сразу дверки, пусть яблоки еще минутку постоят.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

Thumbnail
Закуски

Курица в кисло-сладком соусе по-китайски

04.01.2024

 Закуски

Печеночный рулет

04.01.2024

 Закуски

Маринованные вешенки быстрого приготовления

04.01.2024

 Закуски

Фаршированные яйца “Тигровые”

04.01.2024

 Закуски

Паштет из кальмаров

04.01.2024

 Закуски

Омлет в микроволновке

04.01.2024

 Закуски

Фаршированная сельдь

04.01.2024

 Закуски

Новогодняя закуска “Ёлка”

04.01.2024

 Закуски

Закусочный рулет с сыром

04.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix