Предлагаю рецепт вкусного пирога с лимонной начинкой. Готовится он достаточно легко. Ингредиенты для приготовления пирога – простые, а вкус получается восхитительным, калорийность не очень высокая.
Описание приготовления:
Пирог с лимонной начинкой приготовить очень легко. Обычно приготовление занимает от 30 до 60 минут + пирогу следует дать настояться пару часиков.
Пирог получается очень красивый и вкусный. Дети при виде пирога с лимонной начинкой начинают верещать и готовы делать, что угодно – хорошо учиться, посуду мыть неделю и так далее..:)
Советую!
Назначение: На завтрак / Сытный завтрак / На обед / Для детей / Полдник / На полдник / На десерт / На праздничный стол / День влюбленных / 8 марта / Праздничный обед / Фуршет
Основной ингредиент: Фрукты / Лимон
Блюдо: Выпечка / Пироги / Десерты / Блюда с начинкой
География кухни: Американская Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Обычное печенье 300 Грамм
- Сахар 2 Ст. ложки (+ 4 ст. ложки для верхнего крема)
- Маргарин 100 Грамм
- Яичный желток 4 Штуки
- Лимон 1 Штука
- Цедра лайма 2 Штуки
- Сгущенное молоко 1 Штука (банка)
- Яичный белок 4 Штуки
Количество порций 5
Как приготовить “Пирог с лимонной начинкой”
Печенье сильно крошим.
Затем к печенью добавляем маргарин и 2 столовые ложки сахара. Хорошенько перемешиваем до однородной массы.
Получившееся тесто выкладываем в форму для пирога и формируем основу. Отправляем в духовку на 10 минут запекаться при температуре в 180 градусов. Основа должна красиво зарумяниться.
В миксере или блендера хорошенько взбиваем сгущенное молоко с 4 желтками.
Пока начинка взбивается, выдавливаем лимонный сок и натираем цедру лаймов.
Добавляем сок лимона и цедру лайма в сгущенку и продолжаем вымешивать начинку.
Загустевшую массу выливаем на основу.
И отправляем запекаться в духовку минут на 10-15 минут.
Белки хорошенько взбиваем. Около 7-10 минут. Постепенно подсыпаем сахар. Выкладываем на пирог и запекаем в духовке около 7-10 минут. Затем пирог оставляем остывать при комнатной температуре, а затем убираем настаиваться в холодильник.
Приятного аппетита! 🙂
Взято отсюда