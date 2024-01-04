Предлагаю рецепт вкусного пирога с лимонной начинкой. Готовится он достаточно легко. Ингредиенты для приготовления пирога – простые, а вкус получается восхитительным, калорийность не очень высокая.

Описание приготовления:

Пирог с лимонной начинкой приготовить очень легко. Обычно приготовление занимает от 30 до 60 минут + пирогу следует дать настояться пару часиков.

Пирог получается очень красивый и вкусный. Дети при виде пирога с лимонной начинкой начинают верещать и готовы делать, что угодно – хорошо учиться, посуду мыть неделю и так далее..:)

Советую!

Назначение: На завтрак / Сытный завтрак / На обед / Для детей / Полдник / На полдник / На десерт / На праздничный стол / День влюбленных / 8 марта / Праздничный обед / Фуршет

Основной ингредиент: Фрукты / Лимон

Блюдо: Выпечка / Пироги / Десерты / Блюда с начинкой

География кухни: Американская Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Обычное печенье 300 Грамм

Сахар 2 Ст. ложки (+ 4 ст. ложки для верхнего крема)

Маргарин 100 Грамм

Яичный желток 4 Штуки

Лимон 1 Штука

Цедра лайма 2 Штуки

Сгущенное молоко 1 Штука (банка)

Яичный белок 4 Штуки

Количество порций 5

Как приготовить “Пирог с лимонной начинкой”

Печенье сильно крошим.

Затем к печенью добавляем маргарин и 2 столовые ложки сахара. Хорошенько перемешиваем до однородной массы.

Получившееся тесто выкладываем в форму для пирога и формируем основу. Отправляем в духовку на 10 минут запекаться при температуре в 180 градусов. Основа должна красиво зарумяниться.

В миксере или блендера хорошенько взбиваем сгущенное молоко с 4 желтками.

Пока начинка взбивается, выдавливаем лимонный сок и натираем цедру лаймов.

Добавляем сок лимона и цедру лайма в сгущенку и продолжаем вымешивать начинку.

Загустевшую массу выливаем на основу.

И отправляем запекаться в духовку минут на 10-15 минут.

Белки хорошенько взбиваем. Около 7-10 минут. Постепенно подсыпаем сахар. Выкладываем на пирог и запекаем в духовке около 7-10 минут. Затем пирог оставляем остывать при комнатной температуре, а затем убираем настаиваться в холодильник.

Приятного аппетита! 🙂



Взято отсюда