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Пирог с лимонной начинкой

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Пирог с лимонной начинкой

Предлагаю рецепт вкусного пирога с лимонной начинкой. Готовится он достаточно легко. Ингредиенты для приготовления пирога – простые, а вкус получается восхитительным, калорийность не очень высокая.

Описание приготовления:

Пирог с лимонной начинкой приготовить очень легко. Обычно приготовление занимает от 30 до 60 минут + пирогу следует дать настояться пару часиков.

Пирог получается очень красивый и вкусный. Дети при виде пирога с лимонной начинкой начинают верещать и готовы делать, что угодно – хорошо учиться, посуду мыть неделю и так далее..:)

Советую!

Назначение: На завтрак / Сытный завтрак / На обед / Для детей / Полдник / На полдник / На десерт / На праздничный стол / День влюбленных / 8 марта / Праздничный обед / Фуршет

Основной ингредиент: Фрукты / Лимон

Блюдо: Выпечка / Пироги / Десерты / Блюда с начинкой

География кухни: Американская Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Обычное печенье 300 Грамм
  • Сахар 2 Ст. ложки (+ 4 ст. ложки для верхнего крема)
  • Маргарин 100 Грамм
  • Яичный желток 4 Штуки
  • Лимон 1 Штука
  • Цедра лайма 2 Штуки
  • Сгущенное молоко 1 Штука (банка)
  • Яичный белок 4 Штуки

Количество порций 5

Как приготовить “Пирог с лимонной начинкой”

Пирог с лимонной начинкой

Печенье сильно крошим.

Пирог с лимонной начинкой

Затем к печенью добавляем маргарин и 2 столовые ложки сахара. Хорошенько перемешиваем до однородной массы.

Пирог с лимонной начинкой

Получившееся тесто выкладываем в форму для пирога и формируем основу. Отправляем в духовку на 10 минут запекаться при температуре в 180 градусов. Основа должна красиво зарумяниться.

Пирог с лимонной начинкой

В миксере или блендера хорошенько взбиваем сгущенное молоко с 4 желтками.

Пирог с лимонной начинкой

Пока начинка взбивается, выдавливаем лимонный сок и натираем цедру лаймов.

Пирог с лимонной начинкой

Добавляем сок лимона и цедру лайма в сгущенку и продолжаем вымешивать начинку.

Пирог с лимонной начинкой

Загустевшую массу выливаем на основу.

Пирог с лимонной начинкой

И отправляем запекаться в духовку минут на 10-15 минут.

Пирог с лимонной начинкой

Белки хорошенько взбиваем. Около 7-10 минут. Постепенно подсыпаем сахар. Выкладываем на пирог и запекаем в духовке около 7-10 минут. Затем пирог оставляем остывать при комнатной температуре, а затем убираем настаиваться в холодильник.

Пирог с лимонной начинкой

Приятного аппетита! 🙂

Взято отсюда

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