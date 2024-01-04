Шоколадно-сливочный крем по этому рецепту готовится их трех основных ингредиентов: сливочное масло, какао-порошок и сахарная пудра. Он хорошо держит форму, подходит для украшения пирожных и тортов.
Описание приготовления:
Шоколадный крем из сливочного масла, сахарной пудры и какао-порошка получается стабильным, т. е. хорошо держит форму. Поэтому его можно использовать не только для наполнения торта и пирожных, но и для их украшения и выравнивания под глазурь или мастику. Как приготовить шоколадно-сливочный крем с какао-порошком, смотрите в пошаговом рецепте.
Назначение: На скорую руку
Основной ингредиент: Молочные продукты / Сливочное масло / Какао
Блюдо: Десерты / Крем / Сладкое
География кухни: Русская кухня
Состав / Ингредиенты:
- Масло сливочное 200 Грамм
- Сахарная пудра 200 Грамм
- Ванилин 1 Щепотка
- Соль 1 Щепотка
- Какао-порошок 30 Грамм (алкализированное)
- Молоко 3 Ст. ложки (или сливки)
Количество порций 1
Калорийность
489 ккал
Калорийность
2 г
Белки
35 г
Жиры
41 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Шоколадно-сливочный крем”
Подготовьте необходимые продукты. Сливочное масло достаньте за 15 минут из холодильника, чтобы оно размягчилось при комнатной температуре. Сахарную пудру соедините с ванилином и солью.
В отдельной миске соедините сахарную пудру и какао-порошок, перемешайте венчиком. Размягченное сливочное масло взбейте миксером. Добавьте сухую смесь сахарной пудры и какао, взбейте. Влейте молоко (или сливки) по 1 ст. л., взбейте.
Шоколадно-сливочный крем готов! Им можно украшать или наполнять пирожные и торты.
Совет от повара:
Для более ярко выраженного шоколадного цвета и вкуса крема используйте алкализированный какао-порошок.
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