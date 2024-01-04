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Шоколадно-сливочный крем

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Шоколадно-сливочный крем

Шоколадно-сливочный крем по этому рецепту готовится их трех основных ингредиентов: сливочное масло, какао-порошок и сахарная пудра. Он хорошо держит форму, подходит для украшения пирожных и тортов.

Описание приготовления:

Шоколадный крем из сливочного масла, сахарной пудры и какао-порошка получается стабильным, т. е. хорошо держит форму. Поэтому его можно использовать не только для наполнения торта и пирожных, но и для их украшения и выравнивания под глазурь или мастику. Как приготовить шоколадно-сливочный крем с какао-порошком, смотрите в пошаговом рецепте.

Назначение: На скорую руку

Основной ингредиент: Молочные продукты / Сливочное масло / Какао

Блюдо: Десерты / Крем / Сладкое

География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

  • Масло сливочное 200 Грамм
  • Сахарная пудра 200 Грамм
  • Ванилин 1 Щепотка
  • Соль 1 Щепотка
  • Какао-порошок 30 Грамм (алкализированное)
  • Молоко 3 Ст. ложки (или сливки)

Количество порций 1

Калорийность

489 ккал

Калорийность

2 г

Белки

35 г

Жиры

41 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Шоколадно-сливочный крем”

Шоколадно-сливочный крем

Подготовьте необходимые продукты. Сливочное масло достаньте за 15 минут из холодильника, чтобы оно размягчилось при комнатной температуре. Сахарную пудру соедините с ванилином и солью.

Шоколадно-сливочный крем

В отдельной миске соедините сахарную пудру и какао-порошок, перемешайте венчиком. Размягченное сливочное масло взбейте миксером. Добавьте сухую смесь сахарной пудры и какао, взбейте. Влейте молоко (или сливки) по 1 ст. л., взбейте.

Шоколадно-сливочный крем

Шоколадно-сливочный крем готов! Им можно украшать или наполнять пирожные и торты.

Совет от повара:

Для более ярко выраженного шоколадного цвета и вкуса крема используйте алкализированный какао-порошок.

Взято отсюда

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