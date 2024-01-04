Рецепт приготовления пирога из песочного теста с вареньем.

Описание приготовления:

Тертый пирог можно делать каждый раз новым, используя различные вариации начинки.

Приготовление:

В миске взбить яйца и сахар в пену. Добавить растопленный маргарин и соду, гашеную уксусом. Постепенно добавить необходимое количество муки, что бы тесто стало мягким и не прилипало к рукам. Разделить тесто на две части. Одну часть теста поместить в морозильную камеру, другую часть теста раскатать и выложить в прямоугольную форму или на противень. Сформировать бортики по краям, чтобы не вытекало варенье. Выложить варенье поверх теста. Сверху натереть на терке охлажденный кусок теста. Выпекать пирог в духовке, пока верхушка не подрумянится. При желании посыпать готовый пирог сахарной пудрой.

Назначение: Для детей / На десерт / На скорую руку

Основной ингредиент: Тесто

Блюдо: Выпечка / Пироги / Десерты

География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

Яйца 2 Штуки

Пачка маргарина 1 Штука

Сахар 2/3 Стакана

Сода 1 Чайная ложка

Мука 2 Стакана (или больше)

Густое варенье По вкусу (для начинки)

Количество порций 8



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