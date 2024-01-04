Рецепт приготовления пирога из песочного теста с вареньем.
Описание приготовления:
Тертый пирог можно делать каждый раз новым, используя различные вариации начинки.
Приготовление:
В миске взбить яйца и сахар в пену. Добавить растопленный маргарин и соду, гашеную уксусом. Постепенно добавить необходимое количество муки, что бы тесто стало мягким и не прилипало к рукам. Разделить тесто на две части. Одну часть теста поместить в морозильную камеру, другую часть теста раскатать и выложить в прямоугольную форму или на противень. Сформировать бортики по краям, чтобы не вытекало варенье. Выложить варенье поверх теста. Сверху натереть на терке охлажденный кусок теста. Выпекать пирог в духовке, пока верхушка не подрумянится. При желании посыпать готовый пирог сахарной пудрой.
Назначение: Для детей / На десерт / На скорую руку
Основной ингредиент: Тесто
Блюдо: Выпечка / Пироги / Десерты
География кухни: Русская кухня
Состав / Ингредиенты:
- Яйца 2 Штуки
- Пачка маргарина 1 Штука
- Сахар 2/3 Стакана
- Сода 1 Чайная ложка
- Мука 2 Стакана (или больше)
- Густое варенье По вкусу (для начинки)
Количество порций 8
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