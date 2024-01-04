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Тирамису (рецепт классический)

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Тирамису (рецепт классический)

Замечательный многослойный итальянский десерт "Тирамису" – это невероятное наслаждение! Классическим рецептом приготовления десерта делюсь с вами, дорогие друзья! Ну очень вкусно, пальчикики оближете!

Описание приготовления:

Я готовлю "Тирамису" в порционных стаканчиках и креманках, мне так удобнее подавать десерт, но вы можете выложить десерт сначала в форму, а затем разрезать на кусочки и подавать.

В десерте используются сырые яйца без термической обработки, это может многих пугать, но надо помнить, что бактерии «сидят» на скорлупе яиц, поэтому перед использованием их надо тщательно вымыть теплой водой с мылом.

Для приготовления десерта маскарпоне и яйца должны быть комнатной температуры, поэтому достаньте их заранее из холодильника.

Назначение: Для детей / На праздничный стол / На скорую руку

Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр / Маскарпоне

Блюдо: Десерты / Тирамису

География кухни: Итальянская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

  • Маскарпоне 250 Грамм
  • Кофе 100 Миллилитров
  • Печенье "Савоярди" 12 Штук
  • Яйца 3 Штуки
  • Сахар 160 Грамм
  • Ром или коньяк По вкусу
  • Какао 3 Ст. ложки
  • Мята По вкусу (для украшения)

Количество порций 6

Калорийность

321 ккал

Калорийность

20 г

Белки

9 г

Жиры

25 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Тирамису (рецепт классический)”

Тирамису (рецепт классический)

Завариваем кофе, ставим его остужаться. В кофе добавим немного коньяка или рома по вкусу (не перестарайтесь, алкоголя необходимо добавлять совсем немного, для аромата, он не должен перебивать вкуса других ингредиентов).

Тирамису (рецепт классический)

Отделим белки от желтков. Взобьем белки с половиной сахара до крепких пиков.

Тирамису (рецепт классический)

В отдельной миске взобьем желтки с другой половиной сахара в светлую пышную массу.

Тирамису (рецепт классический)

Добавим к желткам маскарпоне, взобьем еще раз.

Тирамису (рецепт классический)

Затем медленно и аккуратно перекладываем взбитые белки в сырную массу, перемешиваем снизу вверх.

Тирамису (рецепт классический)

Должен получиться пышный светлый крем.

Тирамису (рецепт классический)

Приготовьте порционные стаканчики или креманки. Обмокните печенье в кофе, выложите на дно стакана, на слой печенья выложите слой крема, повторите слои еще раз. Таким образом подготовьте все порции. Уберите десерт в морозилку на 40 минут или в холодильник часа на 1,5-2. Подавайте тирамису, посыпав через сито какао, и украсив мятой.

Взято отсюда

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