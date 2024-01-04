Замечательный многослойный итальянский десерт "Тирамису" – это невероятное наслаждение! Классическим рецептом приготовления десерта делюсь с вами, дорогие друзья! Ну очень вкусно, пальчикики оближете!

Описание приготовления:

Я готовлю "Тирамису" в порционных стаканчиках и креманках, мне так удобнее подавать десерт, но вы можете выложить десерт сначала в форму, а затем разрезать на кусочки и подавать.

В десерте используются сырые яйца без термической обработки, это может многих пугать, но надо помнить, что бактерии «сидят» на скорлупе яиц, поэтому перед использованием их надо тщательно вымыть теплой водой с мылом.

Для приготовления десерта маскарпоне и яйца должны быть комнатной температуры, поэтому достаньте их заранее из холодильника.

Назначение: Для детей / На праздничный стол / На скорую руку

Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр / Маскарпоне

Блюдо: Десерты / Тирамису

География кухни: Итальянская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Маскарпоне 250 Грамм

Кофе 100 Миллилитров

Печенье "Савоярди" 12 Штук

Яйца 3 Штуки

Сахар 160 Грамм

Ром или коньяк По вкусу

Какао 3 Ст. ложки

Мята По вкусу (для украшения)

Количество порций 6

Калорийность

321 ккал

Калорийность

20 г

Белки

9 г

Жиры

25 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Тирамису (рецепт классический)”

Завариваем кофе, ставим его остужаться. В кофе добавим немного коньяка или рома по вкусу (не перестарайтесь, алкоголя необходимо добавлять совсем немного, для аромата, он не должен перебивать вкуса других ингредиентов).

Отделим белки от желтков. Взобьем белки с половиной сахара до крепких пиков.

В отдельной миске взобьем желтки с другой половиной сахара в светлую пышную массу.

Добавим к желткам маскарпоне, взобьем еще раз.

Затем медленно и аккуратно перекладываем взбитые белки в сырную массу, перемешиваем снизу вверх.

Должен получиться пышный светлый крем.

Приготовьте порционные стаканчики или креманки. Обмокните печенье в кофе, выложите на дно стакана, на слой печенья выложите слой крема, повторите слои еще раз. Таким образом подготовьте все порции. Уберите десерт в морозилку на 40 минут или в холодильник часа на 1,5-2. Подавайте тирамису, посыпав через сито какао, и украсив мятой.



Взято отсюда