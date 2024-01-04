Замечательный многослойный итальянский десерт "Тирамису" – это невероятное наслаждение! Классическим рецептом приготовления десерта делюсь с вами, дорогие друзья! Ну очень вкусно, пальчикики оближете!
Описание приготовления:
Я готовлю "Тирамису" в порционных стаканчиках и креманках, мне так удобнее подавать десерт, но вы можете выложить десерт сначала в форму, а затем разрезать на кусочки и подавать.
В десерте используются сырые яйца без термической обработки, это может многих пугать, но надо помнить, что бактерии «сидят» на скорлупе яиц, поэтому перед использованием их надо тщательно вымыть теплой водой с мылом.
Для приготовления десерта маскарпоне и яйца должны быть комнатной температуры, поэтому достаньте их заранее из холодильника.
Назначение: Для детей / На праздничный стол / На скорую руку
Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр / Маскарпоне
Блюдо: Десерты / Тирамису
География кухни: Итальянская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Маскарпоне 250 Грамм
- Кофе 100 Миллилитров
- Печенье "Савоярди" 12 Штук
- Яйца 3 Штуки
- Сахар 160 Грамм
- Ром или коньяк По вкусу
- Какао 3 Ст. ложки
- Мята По вкусу (для украшения)
Количество порций 6
Калорийность
321 ккал
Калорийность
20 г
Белки
9 г
Жиры
25 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Тирамису (рецепт классический)”
Завариваем кофе, ставим его остужаться. В кофе добавим немного коньяка или рома по вкусу (не перестарайтесь, алкоголя необходимо добавлять совсем немного, для аромата, он не должен перебивать вкуса других ингредиентов).
Отделим белки от желтков. Взобьем белки с половиной сахара до крепких пиков.
В отдельной миске взобьем желтки с другой половиной сахара в светлую пышную массу.
Добавим к желткам маскарпоне, взобьем еще раз.
Затем медленно и аккуратно перекладываем взбитые белки в сырную массу, перемешиваем снизу вверх.
Должен получиться пышный светлый крем.
Приготовьте порционные стаканчики или креманки. Обмокните печенье в кофе, выложите на дно стакана, на слой печенья выложите слой крема, повторите слои еще раз. Таким образом подготовьте все порции. Уберите десерт в морозилку на 40 минут или в холодильник часа на 1,5-2. Подавайте тирамису, посыпав через сито какао, и украсив мятой.
Взято отсюда