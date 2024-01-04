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Творожный десерт с маршмеллоу

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Творожный десерт с маршмеллоу

А вы любите есть на завтрак творог с вареньем? Предлагаю оформить это лакомство в виде десерта! Добавим нежные маршмеллоу и ягоды, и получим необыкновенную красоту!

Описание приготовления:

С таким десертом вы можете дать волю своей фантазии! Добавить сгущенки вместо варенья, посыпать тертым шоколадом, орехами или сухофруктами! В любом случае, будет очень вкусно и красиво! Как приготовить творожный десерт с маршмеллоу читайте в пошаговом рецепте.

Назначение: На завтрак / Для детей / На завтрак / Полдник / На десерт

Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог / Маршмеллоу

Блюдо: Десерты / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

  • Творог 200 Грамм (сухой)
  • Сметана 2 Ст. ложки
  • Варенье 4 Чайных ложки
  • Маршмеллоу 6 Штук
  • Масло растительное 0,5 Чайных ложки (для смазывания формочек)

Количество порций 3

Калорийность

181 ккал

Калорийность

3 г

Белки

21 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Творожный десерт с маршмеллоу”

Творожный десерт с маршмеллоу

Подготовьте все необходимые ингредиенты, включая растительное масло. Также нам понадобятся шпажки.

Творожный десерт с маршмеллоу

Творог смешайте со сметаной.

Творожный десерт с маршмеллоу

Силиконовые или фольгированные формочки смажьте растительным маслом и плотно уложите наполовину формы творог.

Творожный десерт с маршмеллоу

Затем небольшой слой варенья.

Творожный десерт с маршмеллоу

И снова творог. Немного придавите и уберите в холодильник на 20-30 минут.

Творожный десерт с маршмеллоу

Маршмеллоу насадите на кончик шпажки и немного обожгите на огне. Также для украшения помойте ягоды.

Творожный десерт с маршмеллоу

Переверните десерт на тарелку и украсьте! Приятного аппетита!

Взято отсюда

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