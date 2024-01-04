А вы любите есть на завтрак творог с вареньем? Предлагаю оформить это лакомство в виде десерта! Добавим нежные маршмеллоу и ягоды, и получим необыкновенную красоту!
Описание приготовления:
С таким десертом вы можете дать волю своей фантазии! Добавить сгущенки вместо варенья, посыпать тертым шоколадом, орехами или сухофруктами! В любом случае, будет очень вкусно и красиво! Как приготовить творожный десерт с маршмеллоу читайте в пошаговом рецепте.
Назначение: На завтрак / Для детей / На завтрак / Полдник / На десерт
Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог / Маршмеллоу
Блюдо: Десерты / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Творог 200 Грамм (сухой)
- Сметана 2 Ст. ложки
- Варенье 4 Чайных ложки
- Маршмеллоу 6 Штук
- Масло растительное 0,5 Чайных ложки (для смазывания формочек)
Количество порций 3
Калорийность
181 ккал
Калорийность
3 г
Белки
21 г
Жиры
9 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Творожный десерт с маршмеллоу”
Подготовьте все необходимые ингредиенты, включая растительное масло. Также нам понадобятся шпажки.
Творог смешайте со сметаной.
Силиконовые или фольгированные формочки смажьте растительным маслом и плотно уложите наполовину формы творог.
Затем небольшой слой варенья.
И снова творог. Немного придавите и уберите в холодильник на 20-30 минут.
Маршмеллоу насадите на кончик шпажки и немного обожгите на огне. Также для украшения помойте ягоды.
Переверните десерт на тарелку и украсьте! Приятного аппетита!
Взято отсюда