А вы любите есть на завтрак творог с вареньем? Предлагаю оформить это лакомство в виде десерта! Добавим нежные маршмеллоу и ягоды, и получим необыкновенную красоту!

Описание приготовления:

С таким десертом вы можете дать волю своей фантазии! Добавить сгущенки вместо варенья, посыпать тертым шоколадом, орехами или сухофруктами! В любом случае, будет очень вкусно и красиво! Как приготовить творожный десерт с маршмеллоу читайте в пошаговом рецепте.

Назначение: На завтрак / Для детей / На завтрак / Полдник / На десерт

Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог / Маршмеллоу

Блюдо: Десерты / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Творог 200 Грамм (сухой)

Сметана 2 Ст. ложки

Варенье 4 Чайных ложки

Маршмеллоу 6 Штук

Масло растительное 0,5 Чайных ложки (для смазывания формочек)

Количество порций 3

Калорийность

181 ккал

Калорийность

3 г

Белки

21 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Творожный десерт с маршмеллоу”

Подготовьте все необходимые ингредиенты, включая растительное масло. Также нам понадобятся шпажки.

Творог смешайте со сметаной.

Силиконовые или фольгированные формочки смажьте растительным маслом и плотно уложите наполовину формы творог.

Затем небольшой слой варенья.

И снова творог. Немного придавите и уберите в холодильник на 20-30 минут.

Маршмеллоу насадите на кончик шпажки и немного обожгите на огне. Также для украшения помойте ягоды.

Переверните десерт на тарелку и украсьте! Приятного аппетита!



Взято отсюда