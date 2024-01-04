Для всех любителей сладкого у меня отличный рецепт десерта из творога и ананасов. Он станет хорошей заменой жирным тортам и пирожным.
Описание приготовления:
Десерт "Старая Рига" необыкновенно нежный и очень вкусный. По сути это замечательное суфле, которое подойдет взрослым и детям, в будни и на праздничный стол. Такой десерт можно приготовить и порционно, в отдельных формочках. Чтобы десерт был менее калорийным, берите творог, сгущенное молоко и сметану низкой жирности.
Назначение: На полдник / На праздничный стол
Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог
Блюдо: Десерты
Состав / Ингредиенты:
- Творог 400 Грамм
- Ананасы 300 Грамм (консервированные)
- Сгущенное молоко 100 Грамм
- Сметана 120 Грамм
- Желатин 20 Грамм
Количество порций 8
Калорийность
158 ккал
Калорийность
3 г
Белки
15 г
Жиры
11 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Творожный десерт "Старая Рига"”
Подготовьте ингредиенты для десерта.
В миску выложите творог.
Добавьте сгущенное молоко.
Выложите сметану в миску с творогом и сгущенным молоком.
Творожную массу хорошо взбейте блендером до консистенции густого крема.
Желатин замочите в сиропе из банки с ананасами. Дайте набухнуть в течение 10-15 минут.
Растопите набухший желатин в микроволновой печи или на водяной бане. Охладите до комнатной температуры. Добавьте в творожную массу и тщательно перемешайте.
Консервированные ананасы нарежьте небольшими кусочками, но не очень мелко.
Выложите нарезанные ананасы в миску с творожной массой и желатином.
Перемешайте все ингредиенты.
Приготовленный десерт выложите в форму. Отправьте в холод до полного застывания на несколько часов. Можно на ночь.
Когда десерт застынет, выложите его на тарелку.
Разрежьте десерт "Старая Рига" на порции и подавайте к столу.
Надеюсь, этот десерт понравится вам и вашим близким.
Взято отсюда