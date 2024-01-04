Для всех любителей сладкого у меня отличный рецепт десерта из творога и ананасов. Он станет хорошей заменой жирным тортам и пирожным.

Описание приготовления:

Десерт "Старая Рига" необыкновенно нежный и очень вкусный. По сути это замечательное суфле, которое подойдет взрослым и детям, в будни и на праздничный стол. Такой десерт можно приготовить и порционно, в отдельных формочках. Чтобы десерт был менее калорийным, берите творог, сгущенное молоко и сметану низкой жирности.

Назначение: На полдник / На праздничный стол

Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог

Блюдо: Десерты

Состав / Ингредиенты:

Творог 400 Грамм

Ананасы 300 Грамм (консервированные)

Сгущенное молоко 100 Грамм

Сметана 120 Грамм

Желатин 20 Грамм

Количество порций 8

Калорийность

158 ккал

Калорийность

3 г

Белки

15 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Творожный десерт "Старая Рига"”

Подготовьте ингредиенты для десерта.

В миску выложите творог.

Добавьте сгущенное молоко.

Выложите сметану в миску с творогом и сгущенным молоком.

Творожную массу хорошо взбейте блендером до консистенции густого крема.

Желатин замочите в сиропе из банки с ананасами. Дайте набухнуть в течение 10-15 минут.

Растопите набухший желатин в микроволновой печи или на водяной бане. Охладите до комнатной температуры. Добавьте в творожную массу и тщательно перемешайте.

Консервированные ананасы нарежьте небольшими кусочками, но не очень мелко.

Выложите нарезанные ананасы в миску с творожной массой и желатином.

Перемешайте все ингредиенты.

Приготовленный десерт выложите в форму. Отправьте в холод до полного застывания на несколько часов. Можно на ночь.

Когда десерт застынет, выложите его на тарелку.

Разрежьте десерт "Старая Рига" на порции и подавайте к столу.

Надеюсь, этот десерт понравится вам и вашим близким.



Взято отсюда