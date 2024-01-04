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Творожный десерт “Старая Рига”

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Творожный десерт "Старая Рига"

Для всех любителей сладкого у меня отличный рецепт десерта из творога и ананасов. Он станет хорошей заменой жирным тортам и пирожным.

Описание приготовления:

Десерт "Старая Рига" необыкновенно нежный и очень вкусный. По сути это замечательное суфле, которое подойдет взрослым и детям, в будни и на праздничный стол. Такой десерт можно приготовить и порционно, в отдельных формочках. Чтобы десерт был менее калорийным, берите творог, сгущенное молоко и сметану низкой жирности.

Назначение: На полдник / На праздничный стол

Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог

Блюдо: Десерты

Состав / Ингредиенты:

  • Творог 400 Грамм
  • Ананасы 300 Грамм (консервированные)
  • Сгущенное молоко 100 Грамм
  • Сметана 120 Грамм
  • Желатин 20 Грамм

Количество порций 8

Калорийность

158 ккал

Калорийность

3 г

Белки

15 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Творожный десерт "Старая Рига"”

Творожный десерт "Старая Рига"

Подготовьте ингредиенты для десерта.

Творожный десерт "Старая Рига"

В миску выложите творог.

Творожный десерт "Старая Рига"

Добавьте сгущенное молоко.

Творожный десерт "Старая Рига"

Выложите сметану в миску с творогом и сгущенным молоком.

Творожный десерт "Старая Рига"

Творожную массу хорошо взбейте блендером до консистенции густого крема.

Творожный десерт "Старая Рига"

Желатин замочите в сиропе из банки с ананасами. Дайте набухнуть в течение 10-15 минут.

Творожный десерт "Старая Рига"

Растопите набухший желатин в микроволновой печи или на водяной бане. Охладите до комнатной температуры. Добавьте в творожную массу и тщательно перемешайте.

Творожный десерт "Старая Рига"

Консервированные ананасы нарежьте небольшими кусочками, но не очень мелко.

Творожный десерт "Старая Рига"

Выложите нарезанные ананасы в миску с творожной массой и желатином.

Творожный десерт "Старая Рига"

Перемешайте все ингредиенты.

Творожный десерт "Старая Рига"

Приготовленный десерт выложите в форму. Отправьте в холод до полного застывания на несколько часов. Можно на ночь.

Творожный десерт "Старая Рига"

Когда десерт застынет, выложите его на тарелку.

Творожный десерт "Старая Рига"

Разрежьте десерт "Старая Рига" на порции и подавайте к столу.

Творожный десерт "Старая Рига"

Надеюсь, этот десерт понравится вам и вашим близким.

Взято отсюда

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