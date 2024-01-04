Попробуйте приготовить этот восхитительно нежный и легкий творожный торт без выпечки для своих родных. Уверенна, он никого не оставит равнодушным. Смотрите и записывайте рецепт!

Описание приготовления:

Для приготовления творожного торта без выпечки понадобится парочка пакетиков желатина, именно он станет залогом успешного приготовления суфле: нежного, но не жидкого. Сливки берите не жирные, а жидкие, как для кофе берете. Такой торт можно делать в разных цветовых вариациях, не только черно-белым. Все зависит от вашей фантазии!

Назначение: На праздничный стол

Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог

Блюдо: Выпечка / Торты / Десерты Диета: Блюда без выпечки

Состав / Ингредиенты:

Творог 400 Грамм

Сахар 200 Грамм

Сметана 400 Грамм

Масло сливочное 150 Грамм

Печенье 200 Грамм

Пакетик желатина 2 Штуки

Шоколад 100 Грамм

Сливки 75 Миллилитров

Количество порций 4

Как приготовить “Творожный торт без выпечки”

Основой торта будет крошка из печенья. Печенье измельчите в блендере. Сливочное масло растопите.

Сливочное масло хорошенько перемешайте с крошкой. В форму под торт выложите пергаментную бумагу (вырежьте по диаметру формы). Плотно утрамбовывая, выложите в форму крошку печенья, отправьте форму в холодильник для застывания основы.

Пока застывает основа, подготовьте две творожные массы разного цвета. Для этого в разных мисках сначала растворите желатин. Пока он остывает, подготовьте начинку: смешайте в блендере творог, сахар и сметану, разделите массу на две равные части (можете просто пополам ингредиенты поделить и сделать сразу две разные массы). В каждую половину мы добавим по пакетику растворенного желатина.

Шоколадную плитку растопите, влейте сливки, перемешайте хорошенько, комочков не должно быть.

Добавьте шоколад во вторую половину творожной массы, перемешайте, также добавьте и желатин. У нас получилось две массы для начинки.

Теперь достаньте форму из холодильника и соберите торт: выкладывайте по 5 столовых ложек шоколадной и белой творожной массы, чередуя, одну на другую, пока не закончатся.

Когда форма заполнится, зубочисткой нарисуйте узор: проведите длинные линии к краям формы и сделайте небольшие зубчики к центру, как на рисунке. Отправьте торт застывать в холодильник, лучше всего – на ночь.

Чтобы легче было достать торт из формы, ее нужно будет слегка нагреть. Можно, например, просто феном подуть. Готовый торт творожный без выпечки подаем к чаю, можно еще ягодами украсить. Приятного аппетита!



Взято отсюда