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Творожный торт без выпечки

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Творожный торт без выпечки

Попробуйте приготовить этот восхитительно нежный и легкий творожный торт без выпечки для своих родных. Уверенна, он никого не оставит равнодушным. Смотрите и записывайте рецепт!

Описание приготовления:

Для приготовления творожного торта без выпечки понадобится парочка пакетиков желатина, именно он станет залогом успешного приготовления суфле: нежного, но не жидкого. Сливки берите не жирные, а жидкие, как для кофе берете. Такой торт можно делать в разных цветовых вариациях, не только черно-белым. Все зависит от вашей фантазии!

Назначение: На праздничный стол

Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог

Блюдо: Выпечка / Торты / Десерты Диета: Блюда без выпечки

Состав / Ингредиенты:

  • Творог 400 Грамм
  • Сахар 200 Грамм
  • Сметана 400 Грамм
  • Масло сливочное 150 Грамм
  • Печенье 200 Грамм
  • Пакетик желатина 2 Штуки
  • Шоколад 100 Грамм
  • Сливки 75 Миллилитров

Количество порций 4

Как приготовить “Творожный торт без выпечки”

Творожный торт без выпечки

Основой торта будет крошка из печенья. Печенье измельчите в блендере. Сливочное масло растопите.

Творожный торт без выпечки

Сливочное масло хорошенько перемешайте с крошкой. В форму под торт выложите пергаментную бумагу (вырежьте по диаметру формы). Плотно утрамбовывая, выложите в форму крошку печенья, отправьте форму в холодильник для застывания основы.

Творожный торт без выпечки

Пока застывает основа, подготовьте две творожные массы разного цвета. Для этого в разных мисках сначала растворите желатин. Пока он остывает, подготовьте начинку: смешайте в блендере творог, сахар и сметану, разделите массу на две равные части (можете просто пополам ингредиенты поделить и сделать сразу две разные массы). В каждую половину мы добавим по пакетику растворенного желатина.

Творожный торт без выпечки

Шоколадную плитку растопите, влейте сливки, перемешайте хорошенько, комочков не должно быть.

Творожный торт без выпечки

Добавьте шоколад во вторую половину творожной массы, перемешайте, также добавьте и желатин. У нас получилось две массы для начинки.

Творожный торт без выпечки

Теперь достаньте форму из холодильника и соберите торт: выкладывайте по 5 столовых ложек шоколадной и белой творожной массы, чередуя, одну на другую, пока не закончатся.

Творожный торт без выпечки

Когда форма заполнится, зубочисткой нарисуйте узор: проведите длинные линии к краям формы и сделайте небольшие зубчики к центру, как на рисунке. Отправьте торт застывать в холодильник, лучше всего – на ночь.

Творожный торт без выпечки

Чтобы легче было достать торт из формы, ее нужно будет слегка нагреть. Можно, например, просто феном подуть. Готовый торт творожный без выпечки подаем к чаю, можно еще ягодами украсить. Приятного аппетита!

Взято отсюда

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