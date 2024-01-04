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Тыква с сахаром в духовке

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Тыква с сахаром в духовке

Тыква более полезна и безопасна для желудка в печеном виде. Предлагаю приготовить сладкий десерт из тыквы, запеченной с сахаром в духовке. Также для вкуса и аромата я добавила корицу и мускатный орех.

Описание приготовления:

Прекрасное полезное блюдо для всей семьи на десерт или полдник. Тыква получается очень сочной и нежной, с орешками сочетается просто невероятно удачно! Рассказываю, как приготовить тыкву с сахаром в духовке.

Назначение: Для детей / На полдник / Недорого

Основной ингредиент: Овощи / Тыква / Сахар

Блюдо: Десерты Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Тыква 500 Грамм
  • Сахар 100 Грамм
  • Грецкие орехи 0.5 Стакана
  • Корица молотая 3-4 Щепоток
  • Мускатный орех 2 Щепотки

Количество порций 3

Как приготовить “Тыква с сахаром в духовке”

Тыква с сахаром в духовке

Подготовьте продукты. Тыкву вымойте, обрежьте у неё толстый край (кожуру) и внутренний, оставьте только плотную среднюю часть.

Тыква с сахаром в духовке

Порежьте тыкву кусочками, размер значения не имеет, т.к. тыква запекается в духовке очень быстро.

Тыква с сахаром в духовке

Порубите ножом очищенные орехи (не слишком мелко).

Тыква с сахаром в духовке

Сложите тыкву в чистый противень, посыпьте сахаром, орехами.

Тыква с сахаром в духовке

Добавьте немного корицы молотой, мускатный орех. Перемешайте и поставьте в духовку. Температура 180 градусов, время — 30 минут.

Тыква с сахаром в духовке

Готовность тыквы проверяйте, разные сорта тыквы могут готовится больше-меньше по времени. Готовой тыкве дайте немного остыть, потом разложите по тарелочкам, подавайте поливая выделившимся соком при запекании.

Взято отсюда

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