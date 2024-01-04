Тыква более полезна и безопасна для желудка в печеном виде. Предлагаю приготовить сладкий десерт из тыквы, запеченной с сахаром в духовке. Также для вкуса и аромата я добавила корицу и мускатный орех.
Описание приготовления:
Прекрасное полезное блюдо для всей семьи на десерт или полдник. Тыква получается очень сочной и нежной, с орешками сочетается просто невероятно удачно! Рассказываю, как приготовить тыкву с сахаром в духовке.
Назначение: Для детей / На полдник / Недорого
Основной ингредиент: Овощи / Тыква / Сахар
Блюдо: Десерты Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Тыква 500 Грамм
- Сахар 100 Грамм
- Грецкие орехи 0.5 Стакана
- Корица молотая 3-4 Щепоток
- Мускатный орех 2 Щепотки
Количество порций 3
Как приготовить “Тыква с сахаром в духовке”
Подготовьте продукты. Тыкву вымойте, обрежьте у неё толстый край (кожуру) и внутренний, оставьте только плотную среднюю часть.
Порежьте тыкву кусочками, размер значения не имеет, т.к. тыква запекается в духовке очень быстро.
Порубите ножом очищенные орехи (не слишком мелко).
Сложите тыкву в чистый противень, посыпьте сахаром, орехами.
Добавьте немного корицы молотой, мускатный орех. Перемешайте и поставьте в духовку. Температура 180 градусов, время — 30 минут.
Готовность тыквы проверяйте, разные сорта тыквы могут готовится больше-меньше по времени. Готовой тыкве дайте немного остыть, потом разложите по тарелочкам, подавайте поливая выделившимся соком при запекании.
Взято отсюда