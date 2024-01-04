Приготовить загуститель для сметаны в домашних условиях очень просто. В настоящее время есть несколько методов, чтобы сделать сметанный кремовый продукт густым на дому. Я поделюсь своим вариантом!
Описание приготовления:
Густой сметанный крем для оформления торта, по сути, является пышной массой, которая достигается путем смешения сметаны чаще всего с сахарной пудрой. Сметана в качестве основы для кремовой субстанции должна быть жирности довольно высокой — 33%. При этом лучше всего воспользоваться деревенской. Если использовать сметану жирностью не ниже 33%, то для получения кремового продукта густой консистенции не требуется добавления дополнительных ингредиентов. Густой консистенции можно достичь путем взбивания ее с сахаром. Но если для приготовления кремового продукта под рукой не оказалось сметаны высокой жирности, то можно воспользоваться этим рецептом. Желатиновый порошок относится к универсальным загустителям. При этом в итоге получается крем, который после охлаждения хорошо держит форму и может использоваться в легких тортах, как самостоятельный кремовый корж.
Основной ингредиент: Молочные продукты / Сметана
Блюдо: Десерты
Состав / Ингредиенты:
- Сметана 400 Грамм
- Молоко 35 Миллилитров
- Желатин 1 Ст. ложка
- Сахарная пудра 60 Грамм
- Ванилин 1 Грамм
Количество порций 6
Калорийность
347 ккал
Калорийность
2 г
Белки
31 г
Жиры
15 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Загуститель для сметаны в домашних условиях”
Подготовьте все ингредиенты.
Добавьте в желатин холодное молоко и оставьте до набухания, согласно инструкции.
Сметану взбейте с сахаром и ванилином.
Распустите желатин в микроволновке или на плите (не доводя до кипения!) и смешайте с 2-3 ст.л. сметанного крема.
Добавьте желатиновую массу в сметану.
Взбейте в течение 2-3 минут. Сначала масса будет жидковатой. Уберите емкость в холодильник и по мере застывания она будет густеть.
После охлаждения сметану можно по желанию взбить. Консистенция будет напоминать взбитые сливки. Масса получается легкая и воздушная. Можно использовать для прослойки тортов, в качестве начинки для трубочек или пирожных или как самостоятельный десерт. Если планируете подать как десерт, то разлейте еще жидкую массу сразу в емкости для подачи, после застывания она будет напоминать легкое суфле. Десерт останется украсить лишь свежими ягодами, шоколадом или фруктами.
Приятного аппетита!
Взято отсюда