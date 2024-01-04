Приготовить загуститель для сметаны в домашних условиях очень просто. В настоящее время есть несколько методов, чтобы сделать сметанный кремовый продукт густым на дому. Я поделюсь своим вариантом!

Описание приготовления:

Густой сметанный крем для оформления торта, по сути, является пышной массой, которая достигается путем смешения сметаны чаще всего с сахарной пудрой. Сметана в качестве основы для кремовой субстанции должна быть жирности довольно высокой — 33%. При этом лучше всего воспользоваться деревенской. Если использовать сметану жирностью не ниже 33%, то для получения кремового продукта густой консистенции не требуется добавления дополнительных ингредиентов. Густой консистенции можно достичь путем взбивания ее с сахаром. Но если для приготовления кремового продукта под рукой не оказалось сметаны высокой жирности, то можно воспользоваться этим рецептом. Желатиновый порошок относится к универсальным загустителям. При этом в итоге получается крем, который после охлаждения хорошо держит форму и может использоваться в легких тортах, как самостоятельный кремовый корж.

Основной ингредиент: Молочные продукты / Сметана

Блюдо: Десерты

Состав / Ингредиенты:

Сметана 400 Грамм

Молоко 35 Миллилитров

Желатин 1 Ст. ложка

Сахарная пудра 60 Грамм

Ванилин 1 Грамм

Количество порций 6

Калорийность

347 ккал

Калорийность

2 г

Белки

31 г

Жиры

15 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Загуститель для сметаны в домашних условиях”

Подготовьте все ингредиенты.

Добавьте в желатин холодное молоко и оставьте до набухания, согласно инструкции.

Сметану взбейте с сахаром и ванилином.

Распустите желатин в микроволновке или на плите (не доводя до кипения!) и смешайте с 2-3 ст.л. сметанного крема.

Добавьте желатиновую массу в сметану.

Взбейте в течение 2-3 минут. Сначала масса будет жидковатой. Уберите емкость в холодильник и по мере застывания она будет густеть.

После охлаждения сметану можно по желанию взбить. Консистенция будет напоминать взбитые сливки. Масса получается легкая и воздушная. Можно использовать для прослойки тортов, в качестве начинки для трубочек или пирожных или как самостоятельный десерт. Если планируете подать как десерт, то разлейте еще жидкую массу сразу в емкости для подачи, после застывания она будет напоминать легкое суфле. Десерт останется украсить лишь свежими ягодами, шоколадом или фруктами.

Приятного аппетита!



Взято отсюда