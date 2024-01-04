Покажу вам, как приготовить домашний сладкий зефир к новогоднему столу в виде поросят! Такое лакомство понравится не только детворе, но и нам с вами к бокальчику шампанского пригодится!

Описание приготовления:

В приготовлении зефира нет ничего сложного! Главное, это качественные продукты, агар-агар крепостью не менее 1200 (если меньше, тогда его количество нужно немного увеличить), натуральная основа, для розовых свинок идеальным решением будет вишня или другие красные ягоды. Уже через пару часов зефир готов, но для полной стабилизации и вызревания нужно не менее суток. Хранить зефир нужно в закрытой посуде. Удачи и с Наступающим!!!

Назначение: Недорого

Основной ингредиент: Вишня / Ягоды

Блюдо: Десерты / Зефир / Сладкое

География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

Вишня 200 Грамм

Сахар 330-350 Грамм

Яичный белок 1 Штука

Агар-агар (крепость 1200) 5 Грамм

Вода 75 Миллилитров

Количество порций 10

Как приготовить “Зефир "Розовый поросенок"”

1. Подготовьте продукты. Вишню размораживать не нужно.

2. Освободите вишенки от косточек (я резала вишни на половинки и косточки сами выскакивали), добавьте ложку столовую сахара и проварите при слабом кипении 5 минут.

3. Погружным блендером превратите вишневую массу в пюре.

4. Добавьте чуть больше половины сахара и проварите пару минут вишневое пюре, чтобы сахар растворился. Оставьте его остывать.

5. Агар-агар залейте водой, дайте постоять минут 10.

6. Доведите до кипения агар-агар, положите оставшийся сахар. Варите агар с сахаром 4-5 минут, помешивая.

7. В остывшее вишневое пюре положите половину белка, миксером начните взбивать массу до увеличения ее в объеме, положите вторую половину белка, продолжайте взбивать, пока масса не посветлеет.

8. Не прекращая взбивать, вливайте тонкой струйкой агар-агар пока масса не станет очень воздушной, пышной. По мере остывания она будет становится густой, плотной. После 38-40 градусов агар-агар начинает стабилизироваться, не упустите момент отсадки зефирок.

9. Моя зефирная масса готова, еще мягкая, но уже хорошо держит форму.

10. Поверхность, на которой будете отсаживать зефир, нужно застелить пергаментом или пищевой пленкой. Наполните кондитерский мешок зефирной массой, насадка – на ваше усмотрение. Отсаживайте зефир в виде мордочек поросят: круглые мордашки, по два ушка сверху. Ну или как вам подскажет ваша фантазия! Сушите зефир при комнатной температуре 12-24 часов.

11. На следующий день посыпьте зефир сахарной пудрой.

12. Снимите с пленки и склейте попарно.

13. Оформить мордочки можно шоколадом. Часть свинок я сделала с большими носиками, часть с маленькими, выбирайте кому какие нравятся! С Наступающим!



Взято отсюда