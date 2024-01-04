Такой простой десерт можно приготовить для любого праздника или чаепития. Прелесть домашнего зефира в том, что его можно сделать из любых ягод или фруктов, он будет натуральным и вкусным!

Описание приготовления:

Итак, расскажу вам, как приготовить дома "Зефир в шоколаде". Все очень легко и просто, но есть несколько важных моментов: качественный агар-агар, крепость которого не менее 1200, хороший миксер, чтобы сделать массу легкой и воздушной. Работа быстрая, так как агар-агар стабилизируется очень быстро. Так что заранее подготовьте поверхности для отсадки зефира. Сушите зефир только при комнатной температуре. Для глазури используйте качественный шоколад, тогда все будет вкусно! В качестве ягодной основы у меня черная смородина, но ее можно заменить на любые другие ягоды или фрукты. Удачи!

Назначение: Недорого

Основной ингредиент: Ягоды / Шоколад

Блюдо: Десерты / Зефир / Сладкое

География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

Ягоды 220 Грамм

Сахар 330 Грамм

Яичный белок 1 Штука

Агар-агар (крепость 1200) 5 Грамм

Вода 75 Миллилитров

Шоколад 150 Грамм

Количество порций 36

Как приготовить “Зефир в шоколаде”

1. Подготовьте продукты. Приступим! Если ягоды у вас замороженные, как у меня, размораживать их предварительно не нужно.

2. Переложите ягоды в кастрюлю, добавьте столовую ложку сахара и проварите при слабом кипении 3-4 минуты.

3. Протрите ягодное пюре через мелкое сито, чтобы освободить его от шкурочек. Добавьте половину сахара и проварите минутку.

4. Оставьте ягодное пюре остывать.

5. Залейте водой агар, оставьте на 5-10 минут.

6. Доведите до кипения агар-агар, положите оставшийся сахар.

7. Варите агар с сахаром 4-5 минут, помешивая.

8. В остывшее смородиновое пюре положите половину белка, миксером начните взбивать массу до увеличения ее в объеме, положите вторую половину белка, продолжайте взбивать, пока масса не посветлеет.

9. Не прекращая взбивать, вливайте тонкой струйкой агар-агар пока масса не станет очень воздушной, пышной. По мере остывания она будет становится густой, плотной. После 38-40 градусов агар-агар начинает стабилизироваться, не упустите момент отсадки зефирок.

10. Поверхность, на которой будете отсаживать зефир, нужно застелить пергаментом или пищевой пленкой. Наполните кондитерский мешок зефирной массой, насадка – на ваше усмотрение. Сушите зефир при комнатной температуре 12-24 часов.

11. Готовый зефир легко снимается с бумаги.

12. Растопите шоколад любым удобным способом.

13. Окунайте зефирки в шоколад, выкладывайте на бумагу и отправьте в холодильник для застывания шоколада.

14. Зефир в шоколаде готов. У меня получилось 36 штук.

15. По желанию зефир можно украсить еще чем-то сверху. Угощайтесь!



Взято отсюда