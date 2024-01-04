Такой простой десерт можно приготовить для любого праздника или чаепития. Прелесть домашнего зефира в том, что его можно сделать из любых ягод или фруктов, он будет натуральным и вкусным!
Описание приготовления:
Итак, расскажу вам, как приготовить дома "Зефир в шоколаде". Все очень легко и просто, но есть несколько важных моментов: качественный агар-агар, крепость которого не менее 1200, хороший миксер, чтобы сделать массу легкой и воздушной. Работа быстрая, так как агар-агар стабилизируется очень быстро. Так что заранее подготовьте поверхности для отсадки зефира. Сушите зефир только при комнатной температуре. Для глазури используйте качественный шоколад, тогда все будет вкусно! В качестве ягодной основы у меня черная смородина, но ее можно заменить на любые другие ягоды или фрукты. Удачи!
Назначение: Недорого
Основной ингредиент: Ягоды / Шоколад
Блюдо: Десерты / Зефир / Сладкое
География кухни: Русская кухня
Состав / Ингредиенты:
- Ягоды 220 Грамм
- Сахар 330 Грамм
- Яичный белок 1 Штука
- Агар-агар (крепость 1200) 5 Грамм
- Вода 75 Миллилитров
- Шоколад 150 Грамм
Количество порций 36
Как приготовить “Зефир в шоколаде”
1. Подготовьте продукты. Приступим! Если ягоды у вас замороженные, как у меня, размораживать их предварительно не нужно.
2. Переложите ягоды в кастрюлю, добавьте столовую ложку сахара и проварите при слабом кипении 3-4 минуты.
3. Протрите ягодное пюре через мелкое сито, чтобы освободить его от шкурочек. Добавьте половину сахара и проварите минутку.
4. Оставьте ягодное пюре остывать.
5. Залейте водой агар, оставьте на 5-10 минут.
6. Доведите до кипения агар-агар, положите оставшийся сахар.
7. Варите агар с сахаром 4-5 минут, помешивая.
8. В остывшее смородиновое пюре положите половину белка, миксером начните взбивать массу до увеличения ее в объеме, положите вторую половину белка, продолжайте взбивать, пока масса не посветлеет.
9. Не прекращая взбивать, вливайте тонкой струйкой агар-агар пока масса не станет очень воздушной, пышной. По мере остывания она будет становится густой, плотной. После 38-40 градусов агар-агар начинает стабилизироваться, не упустите момент отсадки зефирок.
10. Поверхность, на которой будете отсаживать зефир, нужно застелить пергаментом или пищевой пленкой. Наполните кондитерский мешок зефирной массой, насадка – на ваше усмотрение. Сушите зефир при комнатной температуре 12-24 часов.
11. Готовый зефир легко снимается с бумаги.
12. Растопите шоколад любым удобным способом.
13. Окунайте зефирки в шоколад, выкладывайте на бумагу и отправьте в холодильник для застывания шоколада.
14. Зефир в шоколаде готов. У меня получилось 36 штук.
15. По желанию зефир можно украсить еще чем-то сверху. Угощайтесь!
Взято отсюда