Очень часто в англоязычных рецептах выпечки, десертов и глазури встречается ингредиент – Golden syrup. Я недавно узнала, как приготовить золотой сироп в домашних условиях, и решила поделиться с вами.
Описание приготовления:
Обожаю такие рецепты! Без всяких заморочек и хлопот — готов золотой сироп! Всего 5 минут нужно уделить, чтобы проследить за растворением сахара, а потом просто доверьтесь мультиварке.
Золотой сироп может заменить мед или глюкозу в выпечке, десертах и глазури.
Рецепт ориентирован на владельцев мультиварок, но я уточню, как можно приготовить и в кастрюле с толстым или двойным дном. Приятных вам хлопот на кухне!
Назначение: На скорую руку
Блюдо: Десерты / Сироп
География кухни: Русская кухня
Состав / Ингредиенты:
- Вода 200 Миллилитров
- Сахар 400 Грамм
- Сок лимона 50 Миллилитров (свежевыжатый)
Количество порций 1
Калорийность
249 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
62 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Золотой сироп”
Отвесьте необходимые ингредиенты.
Воду и сахар доведите до кипения и проварите пару минут до растворения сахара (режим – "Мультиповар", t – 160°C) или в кастрюле с толстым дном на среднем огне.
Добавьте свежевыжатый лимонный сок, варите сироп 50 минут в режиме «Мультиповар» (t – 110°C) при открыткой крышке или в кастрюле на очень медленном огне в течение 45-50 минут, не размешивая. Температура сиропа не должна превысить 110°C. Сироп приобретет цвет меда, а по консистенции будет немного жиже.
Перелейте золотой сироп в чистую банку. Храните в холодильнике при закрытой крышке.
Сироп загустеет через 1-2 дня. У меня загустел на следующий день.
Взято отсюда