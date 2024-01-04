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Золотой сироп

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Золотой сироп

Очень часто в англоязычных рецептах выпечки, десертов и глазури встречается ингредиент – Golden syrup. Я недавно узнала, как приготовить золотой сироп в домашних условиях, и решила поделиться с вами.

Описание приготовления:

Обожаю такие рецепты! Без всяких заморочек и хлопот — готов золотой сироп! Всего 5 минут нужно уделить, чтобы проследить за растворением сахара, а потом просто доверьтесь мультиварке.

Золотой сироп может заменить мед или глюкозу в выпечке, десертах и глазури.

Рецепт ориентирован на владельцев мультиварок, но я уточню, как можно приготовить и в кастрюле с толстым или двойным дном. Приятных вам хлопот на кухне!

Назначение: На скорую руку

Блюдо: Десерты / Сироп

География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

  • Вода 200 Миллилитров
  • Сахар 400 Грамм
  • Сок лимона 50 Миллилитров (свежевыжатый)

Количество порций 1

Калорийность

249 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

62 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Золотой сироп”

Золотой сироп

Отвесьте необходимые ингредиенты.

Золотой сироп

Воду и сахар доведите до кипения и проварите пару минут до растворения сахара (режим – "Мультиповар", t – 160°C) или в кастрюле с толстым дном на среднем огне.

Золотой сироп

Добавьте свежевыжатый лимонный сок, варите сироп 50 минут в режиме «Мультиповар» (t – 110°C) при открыткой крышке или в кастрюле на очень медленном огне в течение 45-50 минут, не размешивая. Температура сиропа не должна превысить 110°C. Сироп приобретет цвет меда, а по консистенции будет немного жиже.

Золотой сироп

Перелейте золотой сироп в чистую банку. Храните в холодильнике при закрытой крышке.

Золотой сироп

Сироп загустеет через 1-2 дня. У меня загустел на следующий день.

Взято отсюда

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