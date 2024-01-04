Хотите полезного и вкусного напитка? Тогда присмотритесь к этому рецепту. Сегодня я расскажу, как готовится айран из сыворотки. Простой и актуальный рецепт чудесного напитка, приносящего пользу!
Описание приготовления:
Впервые такой айран я попробовала в одном из кафе Кисловодска. Подавали его в качестве дополнения к хачапури по-аджарски. Мне безумно понравился этот напиток, даже больше, чем все яства, которые были на столе. Теперь готовлю такой айран сама!
Назначение: На завтрак / На полдник
Основной ингредиент: Молочные продукты / Кефир / Сыворотка
Блюдо: Напитки / Молочные / Айран
География кухни: Турецкая / Арабская / Восточная Диета: Диетическое питание / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Сыворотка 250 Миллилитров
- Кефир 250 Миллилитров
- Огурцы соленые 1 Штука (можно брать и свежие)
- Укроп 1 Пучок
Количество порций 2
Калорийность
42 ккал
Калорийность
2 г
Белки
1 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Айран из сыворотки”
Мелко нарезаем соленые огурчики. Чем мельче, тем вкуснее будет наш напиток долголетия. Промываем укроп и нарезаем мелко.
Взбиваем кефир вместе с сывороткой. Добавляем щепотку соли и рубленную зелень с огурцом. При желании можно добавить кубик льда.
Айран пьем исключительно в охлажденном виде. Можно пить в сочетании с солеными блюдами, а можно и отдельно от всего. Приятного аппетита и бодрости!
Взято отсюда