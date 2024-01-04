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Айран из сыворотки

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Айран из сыворотки

Хотите полезного и вкусного напитка? Тогда присмотритесь к этому рецепту. Сегодня я расскажу, как готовится айран из сыворотки. Простой и актуальный рецепт чудесного напитка, приносящего пользу!

Описание приготовления:

Впервые такой айран я попробовала в одном из кафе Кисловодска. Подавали его в качестве дополнения к хачапури по-аджарски. Мне безумно понравился этот напиток, даже больше, чем все яства, которые были на столе. Теперь готовлю такой айран сама!

Назначение: На завтрак / На полдник

Основной ингредиент: Молочные продукты / Кефир / Сыворотка

Блюдо: Напитки / Молочные / Айран

География кухни: Турецкая / Арабская / Восточная Диета: Диетическое питание / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Сыворотка 250 Миллилитров
  • Кефир 250 Миллилитров
  • Огурцы соленые 1 Штука (можно брать и свежие)
  • Укроп 1 Пучок

Количество порций 2

Калорийность

42 ккал

Калорийность

2 г

Белки

1 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Айран из сыворотки”

Айран из сыворотки

Мелко нарезаем соленые огурчики. Чем мельче, тем вкуснее будет наш напиток долголетия. Промываем укроп и нарезаем мелко.

Айран из сыворотки

Взбиваем кефир вместе с сывороткой. Добавляем щепотку соли и рубленную зелень с огурцом. При желании можно добавить кубик льда.

Айран из сыворотки

Айран пьем исключительно в охлажденном виде. Можно пить в сочетании с солеными блюдами, а можно и отдельно от всего. Приятного аппетита и бодрости!

Взято отсюда

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Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
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