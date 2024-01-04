Чай "Карак" прекрасно удаляет жажду, поэтому его так любят в арабских странах. Готовится он совершенно просто и очень быстро. Берите рецепт чая на вооружение!
Описание приготовления:
Для чая "Карак" подойдет средний и крупнолистовой чай хорошего качества. При желании сахар можно добавить в чашки или заменить его на мед. Кардамона можно положить больше, тогда аромат будет более выраженный.
Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко / Шафран / Специи, пряности, приправы
Блюдо: Напитки / Чай
География кухни: Арабская / Восточная
Состав / Ингредиенты:
- Вода 200 Миллилитров
- Молоко 100 Миллилитров
- Чай черный 1 Чайная ложка
- Кардамон 2 Штуки
- Сахар 2 Чайных ложки
- Шафран 1 Щепотка
Количество порций 2
Калорийность
113 ккал
Калорийность
3 г
Белки
3 г
Жиры
19 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Бедуинский чай "Карак"”
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления бедуинского чая "Карак".
Доведите воду до кипения, добавьте чай и раздавленный кардамон. Доведите до кипения и варите в течение одной минуты.
Влейте в кастрюлю молоко и доведите все до кипения на медленном огне. Варите чай еще три минуты.
Снимите чай "Карак" с огня, добавьте сахар и дайте постоять 5 минут. Затем все процедите, разлейте по бокалам, добавьте по щепотке шафрана и подавайте к столу.
Приятного чаепития!
Взято отсюда