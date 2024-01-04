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Бедуинский чай “Карак”

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Бедуинский чай "Карак"

Чай "Карак" прекрасно удаляет жажду, поэтому его так любят в арабских странах. Готовится он совершенно просто и очень быстро. Берите рецепт чая на вооружение!

Описание приготовления:

Для чая "Карак" подойдет средний и крупнолистовой чай хорошего качества. При желании сахар можно добавить в чашки или заменить его на мед. Кардамона можно положить больше, тогда аромат будет более выраженный.

Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко / Шафран / Специи, пряности, приправы

Блюдо: Напитки / Чай

География кухни: Арабская / Восточная

Состав / Ингредиенты:

  • Вода 200 Миллилитров
  • Молоко 100 Миллилитров
  • Чай черный 1 Чайная ложка
  • Кардамон 2 Штуки
  • Сахар 2 Чайных ложки
  • Шафран 1 Щепотка

Количество порций 2

Калорийность

113 ккал

Калорийность

3 г

Белки

3 г

Жиры

19 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Бедуинский чай "Карак"”

Бедуинский чай "Карак"

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления бедуинского чая "Карак".

Бедуинский чай "Карак"

Доведите воду до кипения, добавьте чай и раздавленный кардамон. Доведите до кипения и варите в течение одной минуты.

Бедуинский чай "Карак"

Влейте в кастрюлю молоко и доведите все до кипения на медленном огне. Варите чай еще три минуты.

Бедуинский чай "Карак"

Снимите чай "Карак" с огня, добавьте сахар и дайте постоять 5 минут. Затем все процедите, разлейте по бокалам, добавьте по щепотке шафрана и подавайте к столу.

Бедуинский чай "Карак"

Приятного чаепития!

Взято отсюда

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