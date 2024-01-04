Чай "Карак" прекрасно удаляет жажду, поэтому его так любят в арабских странах. Готовится он совершенно просто и очень быстро. Берите рецепт чая на вооружение!

Описание приготовления:

Для чая "Карак" подойдет средний и крупнолистовой чай хорошего качества. При желании сахар можно добавить в чашки или заменить его на мед. Кардамона можно положить больше, тогда аромат будет более выраженный.

Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко / Шафран / Специи, пряности, приправы

Блюдо: Напитки / Чай

География кухни: Арабская / Восточная

Состав / Ингредиенты:

Вода 200 Миллилитров

Молоко 100 Миллилитров

Чай черный 1 Чайная ложка

Кардамон 2 Штуки

Сахар 2 Чайных ложки

Шафран 1 Щепотка

Количество порций 2

Калорийность

113 ккал

Калорийность

3 г

Белки

3 г

Жиры

19 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Бедуинский чай "Карак"”

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления бедуинского чая "Карак".

Доведите воду до кипения, добавьте чай и раздавленный кардамон. Доведите до кипения и варите в течение одной минуты.

Влейте в кастрюлю молоко и доведите все до кипения на медленном огне. Варите чай еще три минуты.

Снимите чай "Карак" с огня, добавьте сахар и дайте постоять 5 минут. Затем все процедите, разлейте по бокалам, добавьте по щепотке шафрана и подавайте к столу.

Приятного чаепития!



Взято отсюда