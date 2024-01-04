Популярный безалкогольный коктейль "Мохито" идеален для жаркого летнего вечера. С освежающими нотками мяты и лайма… он очень просто готовится в домашних условиях. Настоящее спасение в жаркую пору.

Описание приготовления:

Безалкогольный мохито очень легко приготовить в домашних условиях. Особенно этот освежающий напиток будет актуальным в жаркую летнюю пору. Готовится он за считанные минуты. Как приготовить удивительно вкусный, с кислинкой и насыщенным мятным ароматом безалкогольный мохито, я подробно описал.

Назначение: На праздничный стол / Фуршет / На скорую руку

Основной ингредиент: Фрукты / Лайм / Мята / Зелень

Блюдо: Напитки / Коктейли / Мохито

Состав / Ингредиенты:

Лайм 1 Штука

Свежая мята 6-7 Штук (веточек)

Сахар 3 Чайных ложки

Вода 3 Чайных ложки

Тоник 100-150 Миллилитров (или Спрайт)

Лед 8-9 Штук

Количество порций 1

Калорийность

67 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Безалкогольный мохито”

Лайм необходимо помыть и вытереть кухонным полотенцем (или бумажным). Режем его сначала пополам, затем одну половину — на 4 части, а вторую оставляем для украшения.

Мяту тоже надо помыть и обсушить. Отрываем листики со стебля, выкладываем их в высокий бокал. Листья можно помять в руках или же использовать пестик и примять прямо в бокале.

Дальше в бокал отправляем лайм, разминаем его пестиком до появления сока.

Готовим сироп: в сотейник высыпаем сахар и добавляем воду. Греем на маленьком огне, помешивая, до растворения сахара. Дальше остужаем сироп, наливаем его в бокал.

Кубики льда измельчаем с помощью скалки или молоточка. Лед складываем в пакет и заворачиваем в полотенце, постукиваем по нему скалкой или молоточком.

Заполняем бокал ледяной крошкой до самого верха.

Сразу добавляем тоник Schweppes или Спрайт, перемешиваем, украшаем бокал с напитком кусочком лайма и мятой — и отправляемся дегустировать.



Взято отсюда