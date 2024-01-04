Популярный безалкогольный коктейль "Мохито" идеален для жаркого летнего вечера. С освежающими нотками мяты и лайма… он очень просто готовится в домашних условиях. Настоящее спасение в жаркую пору.
Описание приготовления:
Безалкогольный мохито очень легко приготовить в домашних условиях. Особенно этот освежающий напиток будет актуальным в жаркую летнюю пору. Готовится он за считанные минуты. Как приготовить удивительно вкусный, с кислинкой и насыщенным мятным ароматом безалкогольный мохито, я подробно описал.
Назначение: На праздничный стол / Фуршет / На скорую руку
Основной ингредиент: Фрукты / Лайм / Мята / Зелень
Блюдо: Напитки / Коктейли / Мохито
Состав / Ингредиенты:
- Лайм 1 Штука
- Свежая мята 6-7 Штук (веточек)
- Сахар 3 Чайных ложки
- Вода 3 Чайных ложки
- Тоник 100-150 Миллилитров (или Спрайт)
- Лед 8-9 Штук
Количество порций 1
Калорийность
67 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
16 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Безалкогольный мохито”
Лайм необходимо помыть и вытереть кухонным полотенцем (или бумажным). Режем его сначала пополам, затем одну половину — на 4 части, а вторую оставляем для украшения.
Мяту тоже надо помыть и обсушить. Отрываем листики со стебля, выкладываем их в высокий бокал. Листья можно помять в руках или же использовать пестик и примять прямо в бокале.
Дальше в бокал отправляем лайм, разминаем его пестиком до появления сока.
Готовим сироп: в сотейник высыпаем сахар и добавляем воду. Греем на маленьком огне, помешивая, до растворения сахара. Дальше остужаем сироп, наливаем его в бокал.
Кубики льда измельчаем с помощью скалки или молоточка. Лед складываем в пакет и заворачиваем в полотенце, постукиваем по нему скалкой или молоточком.
Заполняем бокал ледяной крошкой до самого верха.
Сразу добавляем тоник Schweppes или Спрайт, перемешиваем, украшаем бокал с напитком кусочком лайма и мятой — и отправляемся дегустировать.
Взято отсюда