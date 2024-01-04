Ча йен — традиционный тайский напиток, в переводе означает "холодный чай". Этот сладкий ароматный напиток прекрасно утоляет жажду в жару. Посмотрите, как приготовить Ча йен, это просто и быстро!
Описание приготовления:
Этот замечательный напиток готовят из специального тайского чая, который состоит из смеси нарезанных листьев черного чая с ароматом аниса, корицы, ванили и других сладких специй. Эта смесь продается на азиатских рынках в упаковках по 450 граммов с надписью на этикетке «Тайский чай». В Тайланде его подают холодным и очень сладким, с добавлением роскошного облака концентрированного молока на кубиках льда. Тайцы любят пить такой чай очень сладким. Но вы можете уменьшить количество сиропа по своему вкусу.
Назначение: На завтрак / На полдник
Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко
Блюдо: Напитки / Чай
География кухни: Тайская / Азиатская
Состав / Ингредиенты:
- Чай тайский 3/4 Стакана
- Вода 4 Стакана
- Молоко концентрированное 1 Стакан
- Сахарный сироп 1,5 Стакана
Количество порций 4
Как приготовить “Ча йен”
В кастрюле среднего размера доведите воду до сильного кипения. Когда вода закипит, добавьте чай и снимите кастрюлю с огня.
Процедите чай через сито. Добавьте сироп, перемешайте, чтобы он растворился. Остудите до комнатной температуры.
Для подачи в каждый бокал положите кубики льда, на 3/4 налейте охлаждённый чай.
Сверху добавьте в каждый стакан 3-4 ст. л. концентрированного молока. Подавайте, когда молоко стечет по льду и смешается с чаем.
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