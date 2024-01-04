Ча йен — традиционный тайский напиток, в переводе означает "холодный чай". Этот сладкий ароматный напиток прекрасно утоляет жажду в жару. Посмотрите, как приготовить Ча йен, это просто и быстро!

Описание приготовления:

Этот замечательный напиток готовят из специального тайского чая, который состоит из смеси нарезанных листьев черного чая с ароматом аниса, корицы, ванили и других сладких специй. Эта смесь продается на азиатских рынках в упаковках по 450 граммов с надписью на этикетке «Тайский чай». В Тайланде его подают холодным и очень сладким, с добавлением роскошного облака концентрированного молока на кубиках льда. Тайцы любят пить такой чай очень сладким. Но вы можете уменьшить количество сиропа по своему вкусу.

Назначение: На завтрак / На полдник

Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко

Блюдо: Напитки / Чай

География кухни: Тайская / Азиатская

Состав / Ингредиенты:

Чай тайский 3/4 Стакана

Вода 4 Стакана

Молоко концентрированное 1 Стакан

Сахарный сироп 1,5 Стакана

Количество порций 4

Как приготовить “Ча йен”

В кастрюле среднего размера доведите воду до сильного кипения. Когда вода закипит, добавьте чай и снимите кастрюлю с огня.

Процедите чай через сито. Добавьте сироп, перемешайте, чтобы он растворился. Остудите до комнатной температуры.

Для подачи в каждый бокал положите кубики льда, на 3/4 налейте охлаждённый чай.

Сверху добавьте в каждый стакан 3-4 ст. л. концентрированного молока. Подавайте, когда молоко стечет по льду и смешается с чаем.



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