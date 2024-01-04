Вкусный согревающий напиток прекрасно дополнит холодный осенний или зимний вечер. Набор специй я использовала классический, но его можно разнообразить, фантазируйте!
Описание приготовления:
Чтобы приготовить вкусный глинтвейн, нужно сначала выбрать вино. Обычно используют полусладкие или полусухие сорта вин, например: Мерло, Каберне. набор специй можно разнообразить в зависимости от личных предпочтений. Я использовала классический состав, только добавила щепотку мяты с мелиссой. На мой вкус получилось очень приятно и нежно, пробуйте!
Назначение: На праздничный стол / День рождения / Новый Год / Рождество / На скорую руку
Основной ингредиент: Корица / Специи, пряности, приправы / Гвоздика
Блюдо: Напитки / Алкогольные / Глинтвейн
Состав / Ингредиенты:
- Вино красное 700 Миллилитров
- Вода 100 Миллилитров
- Сахар 2-3 Ст. ложек
- Мускатный орех 1-2 Щепоток
- Имбирь молотый 1-2 Щепоток
- Гвоздика 5-6 Штук (бутоны)
- Корица 1-2 Штук (палочки)
- Мята, мелисса 0,5 Чайных ложки
Количество порций 5
Как приготовить “Глинтвейн в домашних условиях”
Подготовьте вино и специи, воду. Количество специй регулируйте по вкусу, как и сахар. Если любите несладкие напитки, положите только 1 столовую ложку.
В сотейник налейте 100 мл. воды. Добавьте туда сахар и специи. Доведите до кипения, дайте ему настояться 10 минут.
Спустя 10 минут отцедите настой. Можно воспользоваться бинтом или марлей, сложенной в несколько слоев.
Отвар влейте в вино, перемешайте и доведите вино до 70 градусов. Кипятить нельзя! Горячий глинтвейн разливайте по стаканам или кружкам, подавайте. Приятного аппетита!
Взято отсюда