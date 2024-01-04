Вкусный согревающий напиток прекрасно дополнит холодный осенний или зимний вечер. Набор специй я использовала классический, но его можно разнообразить, фантазируйте!

Описание приготовления:

Чтобы приготовить вкусный глинтвейн, нужно сначала выбрать вино. Обычно используют полусладкие или полусухие сорта вин, например: Мерло, Каберне. набор специй можно разнообразить в зависимости от личных предпочтений. Я использовала классический состав, только добавила щепотку мяты с мелиссой. На мой вкус получилось очень приятно и нежно, пробуйте!

Назначение: На праздничный стол / День рождения / Новый Год / Рождество / На скорую руку

Основной ингредиент: Корица / Специи, пряности, приправы / Гвоздика

Блюдо: Напитки / Алкогольные / Глинтвейн

Состав / Ингредиенты:

Вино красное 700 Миллилитров

Вода 100 Миллилитров

Сахар 2-3 Ст. ложек

Мускатный орех 1-2 Щепоток

Имбирь молотый 1-2 Щепоток

Гвоздика 5-6 Штук (бутоны)

Корица 1-2 Штук (палочки)

Мята, мелисса 0,5 Чайных ложки

Количество порций 5

Как приготовить “Глинтвейн в домашних условиях”

Подготовьте вино и специи, воду. Количество специй регулируйте по вкусу, как и сахар. Если любите несладкие напитки, положите только 1 столовую ложку.

В сотейник налейте 100 мл. воды. Добавьте туда сахар и специи. Доведите до кипения, дайте ему настояться 10 минут.

Спустя 10 минут отцедите настой. Можно воспользоваться бинтом или марлей, сложенной в несколько слоев.

Отвар влейте в вино, перемешайте и доведите вино до 70 градусов. Кипятить нельзя! Горячий глинтвейн разливайте по стаканам или кружкам, подавайте. Приятного аппетита!



Взято отсюда