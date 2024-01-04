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Глинтвейн в домашних условиях

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Глинтвейн в домашних условиях

Вкусный согревающий напиток прекрасно дополнит холодный осенний или зимний вечер. Набор специй я использовала классический, но его можно разнообразить, фантазируйте!

Описание приготовления:

Чтобы приготовить вкусный глинтвейн, нужно сначала выбрать вино. Обычно используют полусладкие или полусухие сорта вин, например: Мерло, Каберне. набор специй можно разнообразить в зависимости от личных предпочтений. Я использовала классический состав, только добавила щепотку мяты с мелиссой. На мой вкус получилось очень приятно и нежно, пробуйте!

Назначение: На праздничный стол / День рождения / Новый Год / Рождество / На скорую руку

Основной ингредиент: Корица / Специи, пряности, приправы / Гвоздика

Блюдо: Напитки / Алкогольные / Глинтвейн

Состав / Ингредиенты:

  • Вино красное 700 Миллилитров
  • Вода 100 Миллилитров
  • Сахар 2-3 Ст. ложек
  • Мускатный орех 1-2 Щепоток
  • Имбирь молотый 1-2 Щепоток
  • Гвоздика 5-6 Штук (бутоны)
  • Корица 1-2 Штук (палочки)
  • Мята, мелисса 0,5 Чайных ложки

Количество порций 5

Как приготовить “Глинтвейн в домашних условиях”

Глинтвейн в домашних условиях

Подготовьте вино и специи, воду. Количество специй регулируйте по вкусу, как и сахар. Если любите несладкие напитки, положите только 1 столовую ложку.

Глинтвейн в домашних условиях

В сотейник налейте 100 мл. воды. Добавьте туда сахар и специи. Доведите до кипения, дайте ему настояться 10 минут.

Глинтвейн в домашних условиях

Спустя 10 минут отцедите настой. Можно воспользоваться бинтом или марлей, сложенной в несколько слоев.

Глинтвейн в домашних условиях

Отвар влейте в вино, перемешайте и доведите вино до 70 градусов. Кипятить нельзя! Горячий глинтвейн разливайте по стаканам или кружкам, подавайте. Приятного аппетита!

Взято отсюда

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