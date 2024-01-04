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Яблочное вино в домашних условиях

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Яблочное вино в домашних условиях

Расскажу, как приготовить яблочное вино в домашних условиях. Вкусный и очень интересный на вкус получается напиток, с приятными яблочными нотками и легким вкусом. Кто любит сухие вина – вам сюда!

Описание приготовления:

Перед вами простой рецепт яблочного вина в домашних условиях, и я надеюсь, вам он понравится так же сильно, как и мне! По вкусу он напоминает сидр, вот только пузырьков нет. Те, кто любит сухие десертные вина с фруктовыми нотами, обязательно оценят вкус этого вина. Рекомендую попробовать всем!

Подавайте вино с сырами, десертами и овощными блюдами.

Назначение: На праздничный стол

Основной ингредиент: Фрукты / Яблоки

Блюдо: Напитки / Алкогольные / Домашнее вино

Состав / Ингредиенты:

  • Яблоки 10 Килограмм (у меня из этого количества получилось 6 литров сока)
  • Сахар 1.2 Килограмма (по 200 грамм на литр сока.)

Количество порций 9

Калорийность

85 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

20 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Яблочное вино в домашних условиях”

Яблочное вино в домашних условиях

1. Яблоки тщательно моем, разрезаем на половинки и удаляем сердцевины, так как они дают горечь. Теперь сделаем сок из яблок, пропустив их через соковыжималку или мясорубку. Оставим сок, не отцеживая, в открытой емкости на три дня – вся мезга поднимется, и вы ее без труда удалите.

Яблочное вино в домашних условиях

2. В получившийся отфильтрованный сок добавьте сахар. Перелейте все в большую емкость. Закройте емкость гидрозатвором и оставьте вино настаиваться на месяц.

Яблочное вино в домашних условиях

3. Подготовим бутылки: вымоем их и хорошо высушим. Затем аккуратно разливаем вино и закупориваем. Теперь пусть вино настаивается хотя бы 2-3 месяца, а лучше – больше.

Яблочное вино в домашних условиях

4. Ну вот и все. Наше прекрасное вино готово! Перед употреблением охлаждайте его и подавайте к столу.

Взято отсюда

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