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Яблочный компот из свежих яблок

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Яблочный компот из свежих яблок

Компоты из фруктов очень полезны для здоровья, так как богаты витаминами. Их обязательно следует включать в свой рацион. Особенно яблочные компоты актуальны в зимний период, когда других фруктов мало.

Описание приготовления:

Если вам интересно, как приготовить яблочный компот из свежих яблок, то прочтите этот рецепт. Такой компот отлично освежает в жаркую погоду. Зимой он дарит заряд бодрости и витаминов.

Основной ингредиент: Фрукты / Яблоки

Блюдо: Напитки / Компоты

География кухни: Европейская

Состав / Ингредиенты:

  • Яблоки 6 Штук
  • Вода 1,5 Литра
  • Сахар 3-4 Ст. ложек
  • Свежая мята 3-4 Штук (листики)
  • Мед, лимон, корица По вкусу

Количество порций 12

Калорийность

73 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Яблочный компот из свежих яблок”

Яблочный компот из свежих яблок

Яблоки вымойте и очистите от кожуры по желанию, но это не обязательно. Вам необходимо очистить их от сердцевины и косточек. Затем нарежьте фрукты крупными дольками.

Яблочный компот из свежих яблок

Возьмите кастрюльку подходящего размера, влейте в нее полтора литра воды. Поставьте кастрюльку на небольшой огонь, доведите воду до кипения. Фрукты для компота лучше бросать в кипящую жидкость, так они отдадут больше витаминов.

Яблочный компот из свежих яблок

Когда вода закипит, бросьте в нее нарезанные дольками свежие яблоки. Как только компот снова закипит, уменьшите огонь до минимума. Добавьте сахар. Если вы используете яблоки кислых сортов, то можете добавить больше сахара. Накройте компот крышкой, варите его пятнадцать минут.

Яблочный компот из свежих яблок

Когда компот будет готов, снимите его с плиты, дайте ему остыть. А затем перелейте в стеклянный кувшин, предварительно добавив свежую мяту и по желанию мед, корицу или дольки лимона. Подавайте компот охлажденным.

Взято отсюда

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