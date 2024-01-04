Простуда может застать человека внезапно, и даже не важно, какое время года на улице. Нужно иметь в виду волшебные рецепты, которые быстро поднимут вас с постели (и не обязательно есть антибиотики).
Описание приготовления:
Я описала, как приготовить имбирный напиток от простуды. Но стоит заметить, что это скорее больше профилактическое средство, поэтому поможет вам, как только вы почувствовали, что начинаете заболевать. Напиток отлично повысит ваш иммунитет и поможет справиться с надвигающейся напастью. Ну и, конечно, вы приобретете большое количество витаминов.
Назначение: Недорого / На скорую руку
Основной ингредиент: Фрукты / Лимон / Имбирь
Блюдо: Напитки
Состав / Ингредиенты:
- Корень имбиря 1 Штука
- Лимон 1 Штука
- Мед 3 Ст. ложки
Количество порций 6
Калорийность
157 ккал
Калорийность
1 г
Белки
0 г
Жиры
31 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Имбирный напиток от простуды”
Лимон помойте и нарежьте крупными кусочками. Корень имбиря промойте, немного нарежьте.
Уложите все ингредиенты блендер, прокрутите их до пюреобразного состояния.
Готовую смесь разведите с кипячёной водой (примерно 1,5 ст. ложки на кружку). Пейте напиток горячим. Не болейте!
Взято отсюда