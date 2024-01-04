Простуда может застать человека внезапно, и даже не важно, какое время года на улице. Нужно иметь в виду волшебные рецепты, которые быстро поднимут вас с постели (и не обязательно есть антибиотики).

Описание приготовления:

Я описала, как приготовить имбирный напиток от простуды. Но стоит заметить, что это скорее больше профилактическое средство, поэтому поможет вам, как только вы почувствовали, что начинаете заболевать. Напиток отлично повысит ваш иммунитет и поможет справиться с надвигающейся напастью. Ну и, конечно, вы приобретете большое количество витаминов.

Назначение: Недорого / На скорую руку

Основной ингредиент: Фрукты / Лимон / Имбирь

Блюдо: Напитки

Состав / Ингредиенты:

Корень имбиря 1 Штука

Лимон 1 Штука

Мед 3 Ст. ложки

Количество порций 6

Калорийность

157 ккал

Калорийность

1 г

Белки

0 г

Жиры

31 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Имбирный напиток от простуды”

Лимон помойте и нарежьте крупными кусочками. Корень имбиря промойте, немного нарежьте.

Уложите все ингредиенты блендер, прокрутите их до пюреобразного состояния.

Готовую смесь разведите с кипячёной водой (примерно 1,5 ст. ложки на кружку). Пейте напиток горячим. Не болейте!



Взято отсюда