Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Имбирный напиток от простуды

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Имбирный напиток от простуды

Простуда может застать человека внезапно, и даже не важно, какое время года на улице. Нужно иметь в виду волшебные рецепты, которые быстро поднимут вас с постели (и не обязательно есть антибиотики).

Описание приготовления:

Я описала, как приготовить имбирный напиток от простуды. Но стоит заметить, что это скорее больше профилактическое средство, поэтому поможет вам, как только вы почувствовали, что начинаете заболевать. Напиток отлично повысит ваш иммунитет и поможет справиться с надвигающейся напастью. Ну и, конечно, вы приобретете большое количество витаминов.

Назначение: Недорого / На скорую руку

Основной ингредиент: Фрукты / Лимон / Имбирь

Блюдо: Напитки

Состав / Ингредиенты:

  • Корень имбиря 1 Штука
  • Лимон 1 Штука
  • Мед 3 Ст. ложки

Количество порций 6

Калорийность

157 ккал

Калорийность

1 г

Белки

0 г

Жиры

31 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Имбирный напиток от простуды”

Имбирный напиток от простуды

Лимон помойте и нарежьте крупными кусочками. Корень имбиря промойте, немного нарежьте.

Имбирный напиток от простуды

Уложите все ингредиенты блендер, прокрутите их до пюреобразного состояния.

Имбирный напиток от простуды

Готовую смесь разведите с кипячёной водой (примерно 1,5 ст. ложки на кружку). Пейте напиток горячим. Не болейте!

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

Thumbnail
Закуски

Аджика украинская на зиму

04.01.2024

 Закуски

Чипсы на сковороде

04.01.2024

 Закуски

Карпаччо из курицы

04.01.2024

 Закуски

Чипсы в микроволновке

04.01.2024

 Закуски

Сациви из курицы простой

04.01.2024

 Закуски

Баклажаны в духовке

04.01.2024

 Закуски

Кальмары в кляре

04.01.2024

 Закуски

Кабачки по-венски

04.01.2024

 Закуски

Мясо, вяленое в домашних условиях

04.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix