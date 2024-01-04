Полезный, вкусный чай, который придаст с утра заряд бодрости не меньше, чем чашка кофе. Советую посмотреть рецепт и узнать, как приготовить йога чай. Он обладает приятным пряным вкусом и ароматом.

Описание приготовления:

Прочитайте рецепт и вы поймете, как легко приготовить йога чай. Имбирь можно использовать как молотый, так и свежий. Мне, например, нравится в конце добавлять в такой чай кусочек свежего корня имбиря и дать настояться с ним, а потом сверху присыпать еще немного корицы. Готовьте на здоровье!

Назначение: На завтрак

Основной ингредиент: Имбирь / Корица

Блюдо: Напитки / Чай

География кухни: Индийская / Восточная

Состав / Ингредиенты:

Вода 3 Стакана

Имбирь 1 Чайная ложка (1 см корня)

Гвоздика 4 Штуки

Мускатный орех 1/3 Чайных ложки

Кардамон молотый 1/3 Чайных ложки

Корица 1/3 Чайных ложки

Чай черный 1 Чайная ложка

Молоко 1 Стакан

Сахар 3 Чайных ложки

Количество порций 3

Как приготовить “Йога чай”

Для начала подготовьте все специи. Отмерьте необходимое количество и сложите все специи в кастрюльку. Имбирь пока не добавляйте.

Все специи, кроме имбиря, залейте водой, доведите до кипения и проварите 5 минут.

Теперь добавьте щепотку черного чая, имбирь, сахар, перемешайте. Туда же влейте стакан молока и снова доведите до кипения.

Как только чай закипит, снимите его с огня, закройте крышку и дайте настояться. Перед тем, как разливать его по чашкам, процедите через сито, чтобы убрать кусочки специй.

Когда чай немного остынет, можете наслаждаться. Приятного чаепития и хорошего настроения!



Взято отсюда