Полезный, вкусный чай, который придаст с утра заряд бодрости не меньше, чем чашка кофе. Советую посмотреть рецепт и узнать, как приготовить йога чай. Он обладает приятным пряным вкусом и ароматом.
Описание приготовления:
Прочитайте рецепт и вы поймете, как легко приготовить йога чай. Имбирь можно использовать как молотый, так и свежий. Мне, например, нравится в конце добавлять в такой чай кусочек свежего корня имбиря и дать настояться с ним, а потом сверху присыпать еще немного корицы. Готовьте на здоровье!
Назначение: На завтрак
Основной ингредиент: Имбирь / Корица
Блюдо: Напитки / Чай
География кухни: Индийская / Восточная
Состав / Ингредиенты:
- Вода 3 Стакана
- Имбирь 1 Чайная ложка (1 см корня)
- Гвоздика 4 Штуки
- Мускатный орех 1/3 Чайных ложки
- Кардамон молотый 1/3 Чайных ложки
- Корица 1/3 Чайных ложки
- Чай черный 1 Чайная ложка
- Молоко 1 Стакан
- Сахар 3 Чайных ложки
Количество порций 3
Как приготовить “Йога чай”
Для начала подготовьте все специи. Отмерьте необходимое количество и сложите все специи в кастрюльку. Имбирь пока не добавляйте.
Все специи, кроме имбиря, залейте водой, доведите до кипения и проварите 5 минут.
Теперь добавьте щепотку черного чая, имбирь, сахар, перемешайте. Туда же влейте стакан молока и снова доведите до кипения.
Как только чай закипит, снимите его с огня, закройте крышку и дайте настояться. Перед тем, как разливать его по чашкам, процедите через сито, чтобы убрать кусочки специй.
Когда чай немного остынет, можете наслаждаться. Приятного чаепития и хорошего настроения!
Взято отсюда