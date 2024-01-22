реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Йопыд

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Йопыд

Йопыд — это кисломолочный напиток, который принадлежит удмуртской кухне. Для нас он более известен как ряженка или варенец. Напиток очень вкусный и полезный для здоровья, так что пробуем!

Описание приготовления:

Рассказываю и показываю, как приготовить йопыд. В зависимости от ваших предпочтений вы можете использовать жирное цельное молоко или обезжиренное молоко (обрат). Топленое молоко заквашивается сметаной. Чем жирнее закваска, тем гуще получается напиток, в котором может стоять ложка.

Назначение: На полдник / Недорого

Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко / Сметана

Блюдо: Напитки / Молочные

География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

  • Молоко 4 Литра (3,2% жирности и выше)
  • Сметана 1 Стакан

Количество порций 6

Как приготовить “Йопыд”

Йопыд

Свежее молоко налейте в кастрюлю с толстым дном и поставьте в холодную духовку. Разогрейте духовку до 180 градусов, томите молоко 1 час. Затем уменьшите температуру до 100-120 градусов и томите молоко еще 3 часа. Первый раз лучше проследить за молоком, чтобы оно «не убежало» и вовремя уменьшить температуру. При появлении коричневой пенки, снимите ее деревянной лопаточкой.

Йопыд

Готовое топленое молоко остудите до 40 градусов так, чтобы мизинец "терпел", добавьте сметану, разлейте по 0,5л. банкам и поставьте в теплое место на 5-6 часов.

Йопыд

1 стакан готового продукта используйте для закваски следующей партии. Остудите — и приятного аппетита!

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

Thumbnail
Погода

В подвале барнаульской пятиэтажки прорвало канализацию

23.01.2024

 Напитки

Йопыд

23.01.2024

 Мир

За дискредитацию армии собираются забирать имущество: новости СВО за 22 января

23.01.2024

 Мир

Елену Блиновскую отправили в СИЗО

23.01.2024

 Погода

Ученые предсказали пандемию из-за “зомби-вирусов”, найденных в Сибири

23.01.2024

 Специальная Военная Операция

Балицкий рассказал, на каком городе Запорожья сконцентрировались ВСУ

23.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Скоро Канаду присоединит”. Медведев сыронизировал над указом Зеленского

23.01.2024

 Специальная Военная Операция

Экс-глава Всемирного банка назвал “элегантной” мерой конфискацию активов РФ

23.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Сил не хватает”. Зачем Зеленскому указ об “украинских территориях” в РФ?

23.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске