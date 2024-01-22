Йопыд — это кисломолочный напиток, который принадлежит удмуртской кухне. Для нас он более известен как ряженка или варенец. Напиток очень вкусный и полезный для здоровья, так что пробуем!

Описание приготовления:

Рассказываю и показываю, как приготовить йопыд. В зависимости от ваших предпочтений вы можете использовать жирное цельное молоко или обезжиренное молоко (обрат). Топленое молоко заквашивается сметаной. Чем жирнее закваска, тем гуще получается напиток, в котором может стоять ложка.

Назначение: На полдник / Недорого

Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко / Сметана

Блюдо: Напитки / Молочные

География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

Молоко 4 Литра (3,2% жирности и выше)

Сметана 1 Стакан

Количество порций 6

Как приготовить “Йопыд”

Свежее молоко налейте в кастрюлю с толстым дном и поставьте в холодную духовку. Разогрейте духовку до 180 градусов, томите молоко 1 час. Затем уменьшите температуру до 100-120 градусов и томите молоко еще 3 часа. Первый раз лучше проследить за молоком, чтобы оно «не убежало» и вовремя уменьшить температуру. При появлении коричневой пенки, снимите ее деревянной лопаточкой.

Готовое топленое молоко остудите до 40 градусов так, чтобы мизинец "терпел", добавьте сметану, разлейте по 0,5л. банкам и поставьте в теплое место на 5-6 часов.

1 стакан готового продукта используйте для закваски следующей партии. Остудите — и приятного аппетита!



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