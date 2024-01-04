Рецепт приготовления домашнего ирландского ликера из сгущенного молока, виски, сливок, кофе, какао, корицы и ванильного экстракта.
Описание приготовления:
Вместо того, чтобы идти в магазин, чтобы купить Bailey's, попробуйте приготовить собственный сливочный ликер. Это не так сложно, как вам может показаться! Возможно, вам больше никогда не захочется возвращаться за ним в магазин.
Назначение: На праздничный стол
Основной ингредиент: Молочные продукты
Блюдо: Напитки / Алкогольные / Ликеры
География кухни: Английская
Состав / Ингредиенты:
- Эспрессо 1 Чайная ложка
- Какао 1 1/2 Ст. ложки
- Корица 1/2 Чайных ложки
- Сахарная пудра 1/4 Чайных ложки
- Банка сгущенного молока 1 Штука
- Мед 1 Чайная ложка
- Ванильный экстракт 1 1/2 Чайных ложки
Количество порций 8
Калорийность
326 ккал
Калорийность
5 г
Белки
14 г
Жиры
38 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Ирландский крем-ликер”
1. В небольшой миске смешать растворимый кофе, какао порошок, корицу, сахарную пудру и 3 столовые ложки жирных сливок. Размешать до полного растворения и отложить смесь в сторону.
2. Перемешать все оставшиеся ингредиенты в большой миске, затем добавить к кофейной смеси. Используйте погружной блендер, чтобы перемешать все ингредиенты вместе в течение 20-30 секунд, пока ваша смесь не станет однородной. Если у вас нет погружного блендера, используйте обычный блендер или кухонный комбайн.
3. Перелить ликер в герметичные контейнеры. Дать напитку постоять ночь, чтобы все ароматы тщательно перемешались.
4. Хорошенько встряхните напиток перед использованием и наслаждайтесь домашним ирландским крем-ликером в течение 2 месяцев. Хранить ликер в холодильнике.
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