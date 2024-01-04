Рецепт приготовления домашнего ирландского ликера из сгущенного молока, виски, сливок, кофе, какао, корицы и ванильного экстракта.

Описание приготовления:

Вместо того, чтобы идти в магазин, чтобы купить Bailey's, попробуйте приготовить собственный сливочный ликер. Это не так сложно, как вам может показаться! Возможно, вам больше никогда не захочется возвращаться за ним в магазин.

Назначение: На праздничный стол

Основной ингредиент: Молочные продукты

Блюдо: Напитки / Алкогольные / Ликеры

География кухни: Английская

Состав / Ингредиенты:

Эспрессо 1 Чайная ложка

Какао 1 1/2 Ст. ложки

Корица 1/2 Чайных ложки

Сахарная пудра 1/4 Чайных ложки

Банка сгущенного молока 1 Штука

Мед 1 Чайная ложка

Ванильный экстракт 1 1/2 Чайных ложки

Количество порций 8

Калорийность

326 ккал

Калорийность

5 г

Белки

14 г

Жиры

38 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Ирландский крем-ликер”

1. В небольшой миске смешать растворимый кофе, какао порошок, корицу, сахарную пудру и 3 столовые ложки жирных сливок. Размешать до полного растворения и отложить смесь в сторону.

2. Перемешать все оставшиеся ингредиенты в большой миске, затем добавить к кофейной смеси. Используйте погружной блендер, чтобы перемешать все ингредиенты вместе в течение 20-30 секунд, пока ваша смесь не станет однородной. Если у вас нет погружного блендера, используйте обычный блендер или кухонный комбайн.

3. Перелить ликер в герметичные контейнеры. Дать напитку постоять ночь, чтобы все ароматы тщательно перемешались.

4. Хорошенько встряхните напиток перед использованием и наслаждайтесь домашним ирландским крем-ликером в течение 2 месяцев. Хранить ликер в холодильнике.



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