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Кефир с корицей и имбирем

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Кефир с корицей и имбирем

Кого интересует простой и полезный способ похудеть, то вам сюда. Этот напиток способен очистить организм, дать чувство сытости и убрать лишние килограммы.

Описание приготовления:

Все ингредиенты складываются в чашу блендера и измельчаются, перемешиваются. Этот напиток рекомендовано употреблять на голодный желудок.

Назначение: На завтрак / На полдник

Основной ингредиент: Молочные продукты / Кефир

Блюдо: Напитки Диета: Диетическое питание

Состав / Ингредиенты:

  • Кефир 200 Миллилитров
  • Корица молотая 0,5 Чайных ложки
  • Корень имбиря 1 Ломтик (примерно 1 на 1 см)

Количество порций 1

Как приготовить “Кефир с корицей и имбирем”

Кефир с корицей и имбирем

Приготовим продукты для напитка.

Кефир с корицей и имбирем

Отрезаем нужный кусочек корня. Очищаем от кожуры и режем тонко.

Кефир с корицей и имбирем

В чашу для блендера наливаем кефир, добавляем корицу и имбирь. Взбиваем до однородного состояния.

Кефир с корицей и имбирем

Напиток готов. Приятного!

Взято отсюда

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Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
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