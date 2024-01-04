Кого интересует простой и полезный способ похудеть, то вам сюда. Этот напиток способен очистить организм, дать чувство сытости и убрать лишние килограммы.
Описание приготовления:
Все ингредиенты складываются в чашу блендера и измельчаются, перемешиваются. Этот напиток рекомендовано употреблять на голодный желудок.
Назначение: На завтрак / На полдник
Основной ингредиент: Молочные продукты / Кефир
Блюдо: Напитки Диета: Диетическое питание
Состав / Ингредиенты:
- Кефир 200 Миллилитров
- Корица молотая 0,5 Чайных ложки
- Корень имбиря 1 Ломтик (примерно 1 на 1 см)
Количество порций 1
Как приготовить “Кефир с корицей и имбирем”
Приготовим продукты для напитка.
Отрезаем нужный кусочек корня. Очищаем от кожуры и режем тонко.
В чашу для блендера наливаем кефир, добавляем корицу и имбирь. Взбиваем до однородного состояния.
Напиток готов. Приятного!
Взято отсюда