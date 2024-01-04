Кого интересует простой и полезный способ похудеть, то вам сюда. Этот напиток способен очистить организм, дать чувство сытости и убрать лишние килограммы.

Описание приготовления:

Все ингредиенты складываются в чашу блендера и измельчаются, перемешиваются. Этот напиток рекомендовано употреблять на голодный желудок.

Назначение: На завтрак / На полдник

Основной ингредиент: Молочные продукты / Кефир

Блюдо: Напитки Диета: Диетическое питание

Состав / Ингредиенты:

Кефир 200 Миллилитров

Корица молотая 0,5 Чайных ложки

Корень имбиря 1 Ломтик (примерно 1 на 1 см)

Количество порций 1

Как приготовить “Кефир с корицей и имбирем”

Приготовим продукты для напитка.

Отрезаем нужный кусочек корня. Очищаем от кожуры и режем тонко.

В чашу для блендера наливаем кефир, добавляем корицу и имбирь. Взбиваем до однородного состояния.

Напиток готов. Приятного!



Взято отсюда