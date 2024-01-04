Клубничный кисель – это не только вкусное лакомство, но еще и очень полезное как для взрослых, так и для детей. А приготовить его не составит особого труда.

Описание приготовления:

Для приготовления киселя выбирайте спелые и сладкие ягоды клубники, тогда кисель получится очень ароматным, насыщенным и вкусным. Клубничный кисель можно подавать как горячим, так и холодным. По этому рецепту вы также можете приготовить кисель из других ягод, например, вишни, смородины, малины и т.д.

Назначение: Для детей / На десерт / Недорого

Основной ингредиент: Ягоды / Клубника

Блюдо: Напитки / Фруктовые / Кисели

География кухни: Русская кухня Диета: Диетическое питание

Состав / Ингредиенты:

Клубника 400 Грамм

Сахар 1 Стакан

Вода 1 Литр

Крахмал 3 Ст. ложки (без горки)

Количество порций 5

Как приготовить “Кисель из клубники”

1. Поставить на огонь кастрюлю с водой. Добавить ягоды клубники и довести до кипения.

2. Как только вода закипит, смешать сахар, воду и крахмал.

3. Влить полученную смесь в кастрюлю с клубникой.

4. Варить 3 минуты, доведя до кипения. Остудить кисель, разлить по бокалам и подавать.



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