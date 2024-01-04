Клубничный кисель – это не только вкусное лакомство, но еще и очень полезное как для взрослых, так и для детей. А приготовить его не составит особого труда.
Описание приготовления:
Для приготовления киселя выбирайте спелые и сладкие ягоды клубники, тогда кисель получится очень ароматным, насыщенным и вкусным. Клубничный кисель можно подавать как горячим, так и холодным. По этому рецепту вы также можете приготовить кисель из других ягод, например, вишни, смородины, малины и т.д.
Назначение: Для детей / На десерт / Недорого
Основной ингредиент: Ягоды / Клубника
Блюдо: Напитки / Фруктовые / Кисели
География кухни: Русская кухня Диета: Диетическое питание
Состав / Ингредиенты:
- Клубника 400 Грамм
- Сахар 1 Стакан
- Вода 1 Литр
- Крахмал 3 Ст. ложки (без горки)
Количество порций 5
Как приготовить “Кисель из клубники”
1. Поставить на огонь кастрюлю с водой. Добавить ягоды клубники и довести до кипения.
2. Как только вода закипит, смешать сахар, воду и крахмал.
3. Влить полученную смесь в кастрюлю с клубникой.
4. Варить 3 минуты, доведя до кипения. Остудить кисель, разлить по бокалам и подавать.
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