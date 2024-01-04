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Кисель из варенья и крахмала

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Кисель из варенья и крахмала

Этот вкусный кисель готовится быстро, его можно сделать даже зимой.

Описание приготовления:

Вскипятите в сотейнике воду, добавьте варенье. Дайте массе закипеть, после чего добавьте крахмал. Снова доведите до кипения. Кисель готов! Можно разливать его по чашкам и подавать к столу.

Назначение: Недорого

Блюдо: Напитки / Кисели

Состав / Ингредиенты:

  • Варенье 1 Стаканов
  • Вода 1,5 Литра
  • Крахмал картофельный 2 Ст. ложки

Количество порций 6

Как приготовить “Кисель из варенья и крахмала”

Кисель из варенья и крахмала

В сотейнике вскипятите воду.

Кисель из варенья и крахмала

Подготовьте варенье. Лучше брать варенье без косточек. Например, варенье из крыжовника или клубники лучше перетереть на сито, чтоб удалить косточки.

Кисель из варенья и крахмала

В кипящую воду добавьте варенье. Перемешайте и дайте закипеть.

Кисель из варенья и крахмала

В емкости смешайте 2 ст. ложки крахмала с 3-4 ст. ложками холодной воды. Размешайте, чтоб масса была однородной. Введите ее в кипящий компот.

Кисель из варенья и крахмала

Доведите до кипения и варите 2 минуты. Разлейте кисель по чашкам и подайте к столу.

Взято отсюда

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