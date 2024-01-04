Этот вкусный кисель готовится быстро, его можно сделать даже зимой.
Описание приготовления:
Вскипятите в сотейнике воду, добавьте варенье. Дайте массе закипеть, после чего добавьте крахмал. Снова доведите до кипения. Кисель готов! Можно разливать его по чашкам и подавать к столу.
Назначение: Недорого
Блюдо: Напитки / Кисели
Состав / Ингредиенты:
- Варенье 1 Стаканов
- Вода 1,5 Литра
- Крахмал картофельный 2 Ст. ложки
Количество порций 6
Как приготовить “Кисель из варенья и крахмала”
В сотейнике вскипятите воду.
Подготовьте варенье. Лучше брать варенье без косточек. Например, варенье из крыжовника или клубники лучше перетереть на сито, чтоб удалить косточки.
В кипящую воду добавьте варенье. Перемешайте и дайте закипеть.
В емкости смешайте 2 ст. ложки крахмала с 3-4 ст. ложками холодной воды. Размешайте, чтоб масса была однородной. Введите ее в кипящий компот.
Доведите до кипения и варите 2 минуты. Разлейте кисель по чашкам и подайте к столу.
Взято отсюда