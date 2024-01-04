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Клубничный мохито безалкогольный

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Клубничный мохито безалкогольный

Я очень люблю коктейли и хочу поделится с вами рецептом легкого летнего коктейля. Он отлично утолит жажду, освежит. А сочетание мяты, лимона и клубники, думаю, никого не оставит равнодушным.

Описание приготовления:

Минеральную воду можно заменить любым газированным напитком, спрайтом или лимонадом. Тогда количество сахара нужно уменьшить наполовину. А лед положите по вкусу, ориентируясь в первую очередь, конечно же, на температуру. Надеюсь, что мой вариант, как приготовить клубничный мохито безалкогольный, вам понравится.

Назначение: Недорого / На скорую руку

Основной ингредиент: Ягоды / Клубника

Блюдо: Напитки / Коктейли

География кухни: Европейская

Состав / Ингредиенты:

  • Вода газированная 200 Миллилитров
  • Клубника 80 Грамм
  • Коричневый или белый сахар 1-2 Чайных ложек
  • Лайм или лимон 0,25 Штуки
  • Мята 1 Пучок
  • Лед По вкусу

Количество порций 2

Как приготовить “Клубничный мохито безалкогольный”

Клубничный мохито безалкогольный

Подготовьте для мохито все ингредиенты. Воду или спрайт заранее охладите. Тщательно вымойте мяту и клубнику.

Клубничный мохито безалкогольный

Возьмите чистые и сухие стаканы, на дно положите листочки мяты. Количество листочков — примерно по 5 штук, насыпьте сахар. Чаще всего кладут коричневый сахар, он имеет приятный карамельный оттенок, но можно использовать и белый. Пестиком подавите листочки мяты с сахаром. Грубые кристаллы сахара пустят сок мяты, вы сразу почувствуете аромат.

Клубничный мохито безалкогольный

У клубники оборвите хвостики, порежьте ягоды на 4 части, положите их в бокалы. Выжмите туда сок лимона или лайма, можно добавить даже дольки, если желаете.

Клубничный мохито безалкогольный

Положите по несколько кубиков льда, залейте коктейль сильногазированной минералкой. Украсьте целыми клубничками, листочками мяты, поставьте трубочки. Угощайтесь!

Взято отсюда

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