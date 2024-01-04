Как правильно сварить кофе в турке? Рецепт несомненно пригодится начинающим кофеманам. Все совсем несложно. Заходите и знакомьтесь с рецептом.
Описание приготовления:
Что тут можно добавить или убавить? Ничего. По желанию Вы можете добавить в кофе молотую корицу или ваниль. Очень вкусно и ароматно!
Назначение: На завтрак
Блюдо: Напитки / Кофе
Состав / Ингредиенты:
- Кофе молотый 3 Чайных ложки
- Вода 200 Миллилитров
- Соль 1 Щепотка
Количество порций 2
Калорийность
21 ккал
Калорийность
2 г
Белки
2 г
Жиры
0 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Кофе в турке”
1. В турку положите кофе, залейте водой.
2. Поставьте на огонь и почти доведите до кипения. Снимите с огня и опять почти доведите до кипения. В третий раз доведите до кипения, добавьте щепотку соли и снимите с огня.
3. Разлейте по чашкам. Приятного аппетита!
Взято отсюда