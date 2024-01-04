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Кофе в турке

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Кофе в турке

Как правильно сварить кофе в турке? Рецепт несомненно пригодится начинающим кофеманам. Все совсем несложно. Заходите и знакомьтесь с рецептом.

Описание приготовления:

Что тут можно добавить или убавить? Ничего. По желанию Вы можете добавить в кофе молотую корицу или ваниль. Очень вкусно и ароматно!

Назначение: На завтрак

Блюдо: Напитки / Кофе

Состав / Ингредиенты:

  • Кофе молотый 3 Чайных ложки
  • Вода 200 Миллилитров
  • Соль 1 Щепотка

Количество порций 2

Калорийность

21 ккал

Калорийность

2 г

Белки

2 г

Жиры

0 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Кофе в турке”

Кофе в турке

1. В турку положите кофе, залейте водой.

Кофе в турке

2. Поставьте на огонь и почти доведите до кипения. Снимите с огня и опять почти доведите до кипения. В третий раз доведите до кипения, добавьте щепотку соли и снимите с огня.

Кофе в турке

3. Разлейте по чашкам. Приятного аппетита!

Взято отсюда

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Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
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