Как правильно сварить кофе в турке? Рецепт несомненно пригодится начинающим кофеманам. Все совсем несложно. Заходите и знакомьтесь с рецептом.

Описание приготовления:

Что тут можно добавить или убавить? Ничего. По желанию Вы можете добавить в кофе молотую корицу или ваниль. Очень вкусно и ароматно!

Назначение: На завтрак

Блюдо: Напитки / Кофе

Состав / Ингредиенты:

Кофе молотый 3 Чайных ложки

Вода 200 Миллилитров

Соль 1 Щепотка

Количество порций 2

Калорийность

21 ккал

Калорийность

2 г

Белки

2 г

Жиры

0 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Кофе в турке”

1. В турку положите кофе, залейте водой.

2. Поставьте на огонь и почти доведите до кипения. Снимите с огня и опять почти доведите до кипения. В третий раз доведите до кипения, добавьте щепотку соли и снимите с огня.

3. Разлейте по чашкам. Приятного аппетита!



Взято отсюда