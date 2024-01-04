В сезон черешни у нас в семье всегда в холодильнике стоит компот из этой замечательной ягоды. Вкусный, полезный и освежающий напиток в летнюю жару. А приготовить его – пара пустяков! Смотрите рецепт!

Описание приготовления:

Компот, сваренный дома из свежих летних ягод, очень полезен для нашего здоровья. В нем сохраняется максимум витаминов, поэтому он не чета магазинным газированным напиткам с красителями и вкусовыми добавками.

А варятся такие компоты быстро и просто. Для вкуса к черешне добавьте кислую ягоду, например — красную смородину (лимонный сок или кислые яблоки). Перед вами легкий рецепт, как приготовить компот из черешни.

Основной ингредиент: Ягоды / Черешня

Блюдо: Напитки / Компоты

Состав / Ингредиенты:

Черешня 800 Грамм

Вода 4 Литра

Сахар 6-8 Ст. ложек

Красная смородина 200 Грамм (или 50 мл лимонного сока)

Количество порций 3

Калорийность

110 ккал

Калорийность

0 г

Белки

1 г

Жиры

24 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Компот из черешни”

1. Подготовьте ягоды: промойте под холодной водой, удалите испорченные и мелкий мусор.

2. В кастрюлю налейте воду, доведите до кипения. Добавьте черешню и красную смородину (или сок половины лимона), доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума, проварите компот в течение 5 минут.

3. Добавьте сахар, размешайте. Накройте крышкой, снимите с огня. Дайте настояться.

4. Охладите компот в холодильнике или при помощи льда. Приятного аппетита!



Взято отсюда