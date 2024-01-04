Предлагаю сделать ароматный напиток из цветов бузины и любой фруктовой составляющей. Мне нравится он и горячим, и холодным. Я часто варю этот компот не только из свежих, но и сушеных цветов.
Описание приготовления:
Для компота понадобятся соцветия только черной бузины. Будьте внимательны: другие виды бузины опасны и ядовиты. Из фруктовой основы можно взять любые свежие сезонные фрукты или ягоды или использовать замороженные. В целом же, рецепт, как приготовить компот из цветков бузины, очень прост. Удачи!
Назначение: Недорого
Блюдо: Напитки / Компоты
География кухни: Русская кухня
Состав / Ингредиенты:
- Соцветия черной бузины 20 Грамм
- Вода 1,5 Литра
- Сахар 3 Ст. ложки
- Крыжовник 300 Грамм
Количество порций 8
Как приготовить “Компот из цветков бузины”
Приготовьте свежие цветы бузины, сахар, воду, и фруктовую часть, у меня это крыжовник.
Оборвите листья, они нам не пригодятся. Сами же соцветия хорошенько промойте от пыли, дайте стечь воде. Отрежьте крупные веточки.
В кастрюлю сложите крыжовник, цветы бузины и сахар.
Залейте водой, доведите до кипения и проварите пару минут.
Готовому компоту дайте хорошо настояться, приобрести цвет и вкус, после отцедите и охладите. Приятного аппетита!
Взято отсюда