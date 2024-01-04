Предлагаю сделать ароматный напиток из цветов бузины и любой фруктовой составляющей. Мне нравится он и горячим, и холодным. Я часто варю этот компот не только из свежих, но и сушеных цветов.

Описание приготовления:

Для компота понадобятся соцветия только черной бузины. Будьте внимательны: другие виды бузины опасны и ядовиты. Из фруктовой основы можно взять любые свежие сезонные фрукты или ягоды или использовать замороженные. В целом же, рецепт, как приготовить компот из цветков бузины, очень прост. Удачи!

Назначение: Недорого

Блюдо: Напитки / Компоты

География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

Соцветия черной бузины 20 Грамм

Вода 1,5 Литра

Сахар 3 Ст. ложки

Крыжовник 300 Грамм

Количество порций 8

Как приготовить “Компот из цветков бузины”

Приготовьте свежие цветы бузины, сахар, воду, и фруктовую часть, у меня это крыжовник.

Оборвите листья, они нам не пригодятся. Сами же соцветия хорошенько промойте от пыли, дайте стечь воде. Отрежьте крупные веточки.

В кастрюлю сложите крыжовник, цветы бузины и сахар.

Залейте водой, доведите до кипения и проварите пару минут.

Готовому компоту дайте хорошо настояться, приобрести цвет и вкус, после отцедите и охладите. Приятного аппетита!



Взято отсюда