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Компот из цветков бузины

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Компот из цветков бузины

Предлагаю сделать ароматный напиток из цветов бузины и любой фруктовой составляющей. Мне нравится он и горячим, и холодным. Я часто варю этот компот не только из свежих, но и сушеных цветов.

Описание приготовления:

Для компота понадобятся соцветия только черной бузины. Будьте внимательны: другие виды бузины опасны и ядовиты. Из фруктовой основы можно взять любые свежие сезонные фрукты или ягоды или использовать замороженные. В целом же, рецепт, как приготовить компот из цветков бузины, очень прост. Удачи!

Назначение: Недорого

Блюдо: Напитки / Компоты

География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

  • Соцветия черной бузины 20 Грамм
  • Вода 1,5 Литра
  • Сахар 3 Ст. ложки
  • Крыжовник 300 Грамм

Количество порций 8

Как приготовить “Компот из цветков бузины”

Компот из цветков бузины

Приготовьте свежие цветы бузины, сахар, воду, и фруктовую часть, у меня это крыжовник.

Компот из цветков бузины

Оборвите листья, они нам не пригодятся. Сами же соцветия хорошенько промойте от пыли, дайте стечь воде. Отрежьте крупные веточки.

Компот из цветков бузины

В кастрюлю сложите крыжовник, цветы бузины и сахар.

Компот из цветков бузины

Залейте водой, доведите до кипения и проварите пару минут.

Компот из цветков бузины

Готовому компоту дайте хорошо настояться, приобрести цвет и вкус, после отцедите и охладите. Приятного аппетита!

Взято отсюда

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Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
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